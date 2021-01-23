居家隔離也無助於「增產報國」：台、韓年輕人不生小孩的國安危機

全球目前仍蒙受新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）侵襲，甚至近月來，世界各國也驚傳出多種變種病毒，如早先於英國發現的變種病毒外，雪上加霜地是，美國也發現兩種可能源於當地的變種病毒。

而這樣接踵而來的變異病毒消息，除了增添許多防疫變數外，也阻礙有效疫苗的開發，讓去（2020）年已經飽受一整年疫情影響的人們，更顯不安，甚至世界衛生組織（WHO）也發出警告，言及「今（2021）年疫情恐怕比去年更為嚴峻。」

而爆發的疫情，毋庸置疑地大大影響人們日常生活，小至大家出門戴口罩、勤洗手與保持社交距離外，大至醫院內的防護體系、醫療資源檢討，乃至社會經濟、民生議題，到世界各國的防疫政策與外交攻防等，都可以讓人們輕易察覺，疫情著實就在我們日常生活四周。

這也讓早先時段的美國《時代雜誌》（TIME），曾無奈地設計出一個打上紅色大叉叉，且評為「史上最糟的一年」（The worst of year ever）的2020年封面，令人唏噓。

然而，引起我注意的是，原以為大眾會因去年外頭疫情嚴重，相對減少外出機會（諸如國內出差、國外旅遊等），而大多選擇留在家裡，不論是遠端工作，或居家避險，抑或如同之前的韓國當地，興起國民在防疫居家期間，打上療癒人心的400次咖啡，成為一股風潮外，也緩解疫情的緊張感；這樣居家防疫，間接促成人們多了與家人相處時間，甚至夫妻更有可能因此，增進彼此感情，進而「增產報國」。

但現實並非這樣的，甚至反其道而行。

先就迄今防疫有成的台灣內部來看，原先許多專家預期，全球疫情將可能帶來戰後嬰兒潮現象，但據台灣內政部統計，截至去年11月底為止，國內新生兒僅為14萬7702人，進而推估2020年新生兒為16萬4000人左右，這樣的新生兒人數，創下了史上新低。

而另外一項值得參考的數據，則是在去年8月，由台灣國發會所公布的一份《中華民國人口推估（2020年至2070年）》報告，文內指出台灣總人口已於2019年達到最高峰的2360萬人，且自從隔（2020）年1月出現死亡人數高於出生人數的「死亡交叉」後，總人口將持續呈現負成長，而此報告後來也驗證了，歷經一整年疫情年後，國內人口負成長現況。

而我們引用《中央社》最新統計，台灣2020年人口總數2356萬1236人，比起2019年減少4萬1885人，年減0.18％，總人口除了確定是負成長外，但令人煩惱的是，儘管台灣政府曾在2010年，就把「生育率低迷」視為國安問題，但迄今此難題，仍是無解。（註1）

反觀人口多將近台灣一倍的韓國，大家所預料的「增產報國」現況，也沒有起色。

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根據2021年1月4日當地《朝鮮日報》，以斗大標題〈大韓民國人口減少了〉為題，報導出韓國約在2019年年中，十年間的新生兒出生率（註2）和死亡人口數呈現「死亡交叉」後，去年新生兒數也「首次」跌破30萬（275815人），創下歷史新低。

另一方面，同年度國內死亡人數卻來到30萬7764人，這也就導致人口年減兩萬多人，總數降至約5183萬人，而這樣的總人口數據，更是自1970年韓國統計廳有著正式官方數據以來，首次出現人口負成長狀況，當然此「國安問題」，也同樣讓現今韓國政府深感頭痛。

而我們說社會現象往往是一環扣著一環，疫情肆虐的2020年，卻讓許多社會學家或專家跌破眼鏡的新生兒少產現象，值得我們好好關注。就我看來，會造成此結果，恐怕是已經潛藏在社會內，許多不利的因素所致。

近則從諸如居家防疫的人們來看，有一部份的人們可能蒙受「無薪假」或「刪減人力」之災，不得不回到家中待業。想當然耳，這些人們回到家裡，心裡全想的就是趕緊找下一份工作，易或兼差、找時間進修，好增加往後職場競爭力等，故面對「房事」，恐怕是心有餘力而力不足。

而若再從遠因談起，如廣為台灣讀者所知，台韓近年來總是「難兄難弟」比拼低生育率指數，如2019年《自由時報》引用「世界人口綜述」（World Population Review；計統計兩百個國家）資料，指出台灣生育平均數是全球最低，僅只有1.218，排名200，韓國生育率為1.893，排名134；而其他亞洲國家，如日本生育率為1.478，排名179，新加坡生育率為1.26，排名197等等，看來亞洲各國皆呈現低生育率指數。

但人們不想生，甚至也不想婚的現況，背後恐牽涉到年輕人「就職難（沒有穩定的工作）」、「通貨膨脹（自己要養自己就很難了，更何況再養一個小孩）」、「養育或教育小孩費用昂貴」、政府鼓勵人民生育的「微薄補助」配套措施（包含生育津貼、育兒津貼等），抑或被現今年輕人詬病的「房價高漲」等眾多問題。

而問題長久以來，就一直潛藏在社會內，反諷的是，任誰也沒有想到，讓人們多待在家裡，能多些時間「增產報國」的2020年疫情年後，卻出乎人們意料地，突顯出「人口負成長」問題。

話說到底，大多的夫妻，若在自身能力允許範圍內，想必都想要有個愛的結晶，養個白白胖胖乖巧的小孩，但當代又是怎麼樣的因素，讓人們在「生子」前卻步了呢？這還真的值得我們好好想想。

註釋

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航