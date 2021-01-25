被主管暗示「主動離職」該怎麼辦？給員工的三個建議

文：涼鹿日常大小事

近期聽到很多職場上光怪陸離的事，其實不只是職場新人可能會被欺負，在職場上打滾多年的人也有可能碰到「被離職」的問題，然而我最常聽到大多數人做法是摸摸鼻子就算了，因為顧慮到要在業界混下去，千萬不要產生負面評價，即使你全身細胞都是對的，也可能抵制不過公司長年的陳腐，以及一些耍小聰明的人。

如果你聽到你的主管對你說「有一些客戶及同事對你不滿」、「我覺得你沒有意識到自己的責任」、「我覺得你太消極」、「我覺得你沒有努力」、「同事抱怨你給的東西很不 OK」等，或者在抱怨你一番後，暗示性地說出「你有沒有考慮過你的下一步？」等。而你也已經出社會工作幾年，前幾份工作好像蠻順利，如今碰到這種狀況，也認為自己相當努力克服，仍舊被主管抱怨，那該怎辦呢？

這篇希望從兩種身份探討這個問題，分別寫給主管及員工看。

給員工的三個建議

1、觀察與釐清：等一下，真的是你的問題嗎？

首先要先認清這個問題是主管的「主觀感受」還是「客觀感受」。

我知道被主管抱怨是很大條的事，而且多數人會立刻喪失自信心，因為已經失去主管對你的「信任度」，在工作上做任何事彷彿都被放大檢視，不但感到不自在也綁手綁腳，自己也很像一杯已走味的咖啡，還硬要在辦公室整日供應，對於這些工作上的指控要有一點判斷能力，不要第一時間照單全收。

主管抱怨你，請回去觀察自己的工作步驟裡，是哪個環節以及哪一位同事提出問題，客觀釐清問題點，被認為太消極的根本原因為何？給出的東西為什麼不 OK？千萬不要一下子就玻璃心碎滿地，認為自己完蛋了，盡量維持一個開放性的心態看待。

2、主動「向上」出擊：維持態度及語氣堅定

如果你已經觀察了問題，還是無法釐清，或者你感到自己被誤會了，請向上出擊，不要等待發落，很多被主管抱怨的員工，因為心理難受，也覺得委屈，只能被一次次約談，以及說不清楚自己的問題， 失去公司對你的信任感還要解釋自己的問題，真的很容易被當作藉口，實在有苦難言。

請別讓局勢發展到被動的地步，在第一時間收到主管抱怨時就要「主動出擊」。

你必須主動表示希望更進一步了解問題，甚至邀約那些「抱怨你的同事」進行談話會議，用討論「工作」的態度解決，事實上，在做內外部溝通時，確實很有可能因為傳達有誤而造成困擾，會議討論可以「就事論事」提出，你甚至可以錄音，確保對方真的知道自己在抱怨什麼，以及保護自己。

記得，在過程之中請維持自己平穩的態度及堅定的語氣（但不是要你囂張），因為一但你變得委屈，即使你是正確的，也會因為語氣不堅導致說服力下降，再怎麼難受，也請務必四平八穩。我知道這很難，但把它當作工作進行吧！

3、接受及收尾：世界之大，沒有容不下你之處

如果以上兩點你都堅強的照做了，發現你確實有問題怎辦？我碰過更多是自己有問題但不想承認的，大家身旁應該不少這種人吧！OK，請承認自己的問題，因為你意識到自己在工作上不拿手之處。自己可能漏看什麼資訊傳達錯誤、沒有給到客戶正確資料等，雖然明明很努力也一直加班，卻還是很不細心的發生這些事，心裡也很難受。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

請向主管承認你確實造成問題及道歉，如果你認為你可以改善，那就同步提出改善方式，誰沒有不擅長的領域，誰沒有錯誤呢？資訊傳達錯誤，就讓自己仔細檢查文件，即時補上正確版本。尤其在公司裡工作，不少人都是團隊合作的模式，在檔案給出去前，團隊裡的每一個人都有責任為專案把關，雖各司其職，但別忘了出包時，被咎責的是「團隊」而非「個人」。

記住！培養自己的收尾能力更為重要。

職場上發生不愉快的事，不免也把職場關係弄僵，但問題解開後你仍舊可以待著，我必須說，你跟你同事的關係是「沒關係」，除非你們熟到經營成朋友。否則把問題解開、工作做好即可，不需因為發生這樣的事就臉皮薄的急著離開。關於朋友與同事的差異，有空再寫一篇。

如果你想走便走，但務必把問題處理好後再走，不要不清不楚的離開，公司的內部政治問題你可以不參與，但收尾要收的舒心。

給主管的一個建議

嗨！親愛的主管，你沒有資格解僱任何一個人。

我只有一個建議給主管，除非這家公司你開的，否則如果你只是部門主管、總監、主任，你都沒有資格暗示下屬離職，也不該在下屬遭受其他同事抱怨時，原封不動轉述其他同事的抱怨，當作檢討下屬的內容，我知道很多菜鳥主管會這樣做，畢竟這是最直接的做法，可是這也是讓員工壓力最大，最不能解決問題的作法。

管理階層請站在更高的地方，檢視每一位團隊員工的工作狀況，在出問題時要「就事論事」，請勿挾帶個人主觀意見與私人情緒處理事情，身為主管必須客觀「解決問題」，不是暗示下屬離職了事，難道往後不會碰到更形形色色的下屬嗎？不會每一次都要故技重施吧！

如果你的下屬造成公司損失，也屢次與團隊溝通不順，造成工作困擾，你認為他對團隊沒有幫助，請向你的老闆說明及反應，按正常流程資遣，不要用偽情緒勒索的方式趕人走。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

為何我這一篇沒有提到要求員工應自我進修改善工作問題呢？在整個生涯裡，我們已經一路上都在學習了，只有數字人力銀行的文章才會一直要員工去進修，提升自我以利壯大公司。想進修是出於對自己有益的決定，活到老學到老，但它不該成為提高工作能力的最大建議。

主管級才是真正該進修的族群，當你成為領導者，你領的薪資更多，有更大的責任，主管階級必須認清一件事：帶領團隊是需要技巧，不要覺得你有能力被升上來就天生知道如何帶領團隊，你的下屬都待不住，也很難建立有默契的團隊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航