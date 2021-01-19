部立桃園醫院群聚升溫：護理師家人、外籍看護確診，員工將隔離14天、醫院開始清空病患

衛生福利部桃園醫院「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）群聚案持續擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者的家屬染疫。中央流行疫情指揮中心今（19）日指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

指揮中心今天下午於記者會上公布國內新增4例本土確診病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患之外籍看護（案869）。



指揮中心表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨（18）日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，可能跟許多確診者，還在疫調中。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心提供

陳時中表示，目前確診者都是醫護人員以及醫護人員家中的密切接觸者，還不能算是「社區感染」，但民眾需要多注意。另外確診個案的疫調和採檢的狀況如下：

案852：接觸病患及陪病者76人，已採63人都是陰性。診所、藥局人員、診所病患及陪病家屬，9人皆為陰性。實習師生8人皆為陰性。

案856：接觸病患43人均為陰性，院內員工111名，109人陰性，2名陽性（案863、868），社區接觸者19人陰性。

案864、案865：社區接觸者包括職場接觸者17人、非同住親屬7人，目前都已安排採檢，檢驗中。

初步疫情調查顯示，案863、864、865可傳染期間曾有公共場所活動史，案863和案864在1/13和1/16曾去桃園南門市場，案865則在桃捷A7店的摩斯漢堡上班。



指揮中心也提醒，曾於下列時段曾出入相關場所的民眾請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時主動請告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心提供

啟動「清空醫院」讓醫護回院隔離

陳時中表示，今起執行部立桃園醫院清空計畫，也就是要將醫院內所有人清空，樓層管制並全面消毒，隔離醫護人員。陳時中表示，目前針對部立桃園醫院防治作為成立前進指揮所，相關窗口都已建立。指揮中心的聯絡人副署長羅一鈞表示，指揮官是醫福會執行長王必勝，設有副指揮官，底下有7個分組，和醫院的採檢、人力調度、掌握動態和感染管制有關，和民眾相關的關懷組是特別成立的，每天針對隔離的人員進行電話關懷，了解相關的需求。

另外陳時中也說明，為了讓居家隔離者與家人區隔，將所有居家隔離者，一律採取集中檢疫或是回院隔離為原則，希望盡量和家人隔開。醫院將展開清空計畫，今明兩天將分別送120名、100名病人外移到專責隔離病房，陸續清空後經過消毒檢查後可作為醫護人員回院的處所，樓層分層消毒，目前正進行中。對於病人外移，陳時中說，不希望把疫情帶到其他的醫院，在轉的過程需要時間，需要對方的醫院準備好，動線也要做規劃。

至於這是否算是「封院」？陳時中回應，封院是不進不出，和平醫院當年是這樣；現在則是清空計畫，只出不進，整個醫院壓力降低，讓可能會染疫的醫護人員，一方面可以休息，另一方面可以隔離。整個醫院感染的風險分成3級，會依照分級將病患移出。

台灣首起北部醫院醫護人員染疫，發生於去年2月29日，住院的案34在急診傳染1名急診清潔工、及3名一般病房護理師。另外交互傳染2名家人，及1病患、1家屬，共有9人確診，當時指揮中心定調為院內群聚，但並未傳入社區。

另外還新增2例境外移入確定病例，分別自美國及印尼入境。案866為本國籍50多歲女性，去（2020）年10月12日前往美國探親，今（2021）年1月17日返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境時主動通報曾在美國接觸武漢肺炎確診個案，且曾出現疑似症狀，於機場採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中4人為前後兩排旅客，列居家隔離；另12人為機組人員，均有適當防護，列自主健康管理。

案867為印尼籍20多歲男性漁工，今年1月5日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境後至集中檢疫所檢疫，1月18日出現咳嗽症狀，同日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計13萬9038例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含13萬5978例排除），其中868例確診，分別為764例境外移入，65例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、766人解除隔離、95人住院隔離中。

春節大型活動「強烈建議取消或延後」，台灣燈會確定停辦

陳時中也表示，春節大型活動若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後。考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

他要再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之 「武漢肺炎因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。原定將在2/26到3/7在新竹市舉行的2021台灣燈會也在下午由行政院召開記者會宣佈取消。延伸閱讀：

核稿編輯：潘柏翰