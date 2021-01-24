疫情下逆勢進軍旅遊產業相對成本低，現在是好時機嗎？

此時進場相對成本低，就看你敢不敢。

回顧2020年，對旅遊業來說是沒有人經歷過的戰爭，以往的SARS所累積的經驗，只能對應短時間的攻堅戰，但這次的疫情，是無情的壕溝戰，除了危機處理，更挑戰每個旅遊業者的戰略佈局轉換高度、廣度、深度、速度，其中每個業者肯定都會遇到的兩難問題「逆勢進場加碼進攻」 vs. 「即時停損出場龜息」。

我個人認為在疫情的狀況下，進攻或防守已經不是絕對只能選擇左或右的戰術問題，應該是拉高格局對應資產性質做出的戰略調整，以下就提供我個人主觀的建議給大家參考。

佈局關鍵資源

在旅遊業中關鍵資源有幾個世代的轉變，主要從解嚴前的旅行社經營資格取得、解嚴後的旅行社國際出入境旅遊業務資質取得、2000年前的航司機位、國外地接資源代理、2000年後的網路客源流量、資訊串接研發。

隨著國民GDP提升、國際觀光政策開放、航空交通成本下降，旅遊業關鍵資源由過往的20年多半都是以全球國際為框架，向下展開佈局，但2020年的疫情後國際封關，戰場剩下國內旅遊，隨之而來的即是重劃關鍵資源框架，才能盡快向下展開，在這裡我即整理個人淺見，並用重點式的思考方向提供建議。

財務思考方向：短期重本、長期攤提、變現容易（短期利用資本Size減少資源標的及對手數量，同時築高入場門檻以防未來對手，並且需要考量標的本身具有長期攤提性，同時亦要考量變現價值及變現難易度） 市場思考方向：瓶頸資源、通用規格（生產該資源本身物理條件有限制或其他條件有限制，因為有限制所以市場常採取外調共用的方式交易之資源）

舉例來說，大型旅遊巴士，即是符合上述要件的關鍵資源。

Photo Credit: 中央社

善用品牌價值

品牌，不是一個腦洞名詞，我覺得更是直覺的反應代稱，當進入「Google」取代了「搜尋」二字的年代，品牌再也不僅是產品質量的保證，可說品牌本身就是那個產品或動作，不然為什麼大家會說，你去「Google」一下就知道了。

然而價值，往往都是相對的，雖然在全球性的麥當勞面前，頂呱呱只能說台灣品牌，但你能說頂呱呱的品牌沒有價值嗎？不！你只能說它的品牌價值相對沒有麥當勞高。

沒錯！這是「跟誰比」→「看在哪？跟誰比？」→「看在哪？跟誰比？比什麼？」的進程。

台灣旅遊業的中大型旅行社，多半都以團體旅遊為主要營收來源，團體旅遊的複雜程度需要大量的產業經驗從採購談判→設計包裝→行銷業務→質量控管→執行操作→檢討改進，牽涉的層面之廣，變數之多，其中的執行操作用「零碎」二字形容都嫌不足。

很多旅行社一做就是幾十年，能堅持幾十年，靠的多是正面評價大於負面評價的向上趨勢持續發展，如此循環，累積出不僅是看得到的上層消費者口碑及信任，更多是旅行社內部無論產品、通路、資訊、行銷、財務、人資等部門戰術及戰鬥執行效率的底層實力。

換句話說，如果看一間旅行社是一間服務型企業，將其能將零碎元件產品化、量化生產並穩定供應、並用標準化服務流程提供幾十年的優質消費體驗，看成品牌價值，那想像的空間，瞬間就有了無限可能。

試想，一間滿足上述要件又同時擁有幾十年好口碑的服務型企業，將其公司名稱以品牌姿態放置於服務業，想必於成立之初，亦可用相對低的門檻取得消費者陌生嘗試意願，且這還不算上因消費產生正向評價後，隨之而來降低的行銷成本。

其實，旅行社本來牽涉的元件就很廣泛，從交通、餐飲、住宿、人力派遣、購物等，等於是服務業的綜合體，近期，無論鳳凰旅行社開立健身房、雄獅旅行社加大餐飲投資，皆為應用的實際案例，加上企業本身對於服務業的了解，操作旅遊產品所養成的細膩特性，都使企業本身的核心業務從單一旅遊，放大到生活周邊更加順暢無阻。

Photo Credit: 中央社

結合上述兩點，我個人建議積極投入、逢低買進，逆勢反而會成為勝利的槓桿，正所謂「危機就是轉機」雖然是老話，但箇中之奧妙即在於如何看到另外一面的轉機角度，而不是一直拘泥於危機的無奈，疫情也許對於旅遊業造成了瞬間的打擊，初期的幾個月步伐凌亂還可以理解，但如果來到目前已經一年有餘，倘若尚未找尋出生存之道，恐難謂足以擔當企業領導之職。

畢竟，轉機跟奇蹟是截然不同的。

附註

過往旅行社分別為：

產品型旅行社—— 大資本投入產品設計研發組裝型旅遊產品，並且依靠結構複雜不易拆解利潤特性，加上後期大量生產、大量銷售，進而攤提產品設計成本，創造採購優勢，獲取較高的毛利，主要採較高成本的人力，為主要驅動核心。

大資本投入產品設計研發組裝型旅遊產品，並且依靠結構複雜不易拆解利潤特性，加上後期大量生產、大量銷售，進而攤提產品設計成本，創造採購優勢，獲取較高的毛利，主要採較高成本的人力，為主要驅動核心。 銷售型旅行社——大資本投入資訊系統研發全時消費者互動介面，並且依靠大量高頻交易低毛利的規格化產品，並且盡可能利用免操作的虛擬服務流程降低後期成本及失誤率，創造可無限放量的階段代銷模式，主要集中可電子化之規格化旅遊產品。

雖然上述兩類旅行社都各有自己的競爭力及支持者，但是不可否認這次的疫情衝擊並沒有偏袒任何一邊，針對這樣的情況，兩種類型的旅行社都要針對利潤結構重新審視。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航