女性經常僵持不下，男性容易選擇退出——為什麼兩性應對「情敵」的方式大不同？

前陣子幾位兩性作家朋友聊到一個現象，說女性碰到另一半外遇或心上人有其他可能對象時，經常與情敵僵持不下，但男性比較會選擇適當退出。無獨有偶地，這幾天學妹小圭正好在煩惱她單戀已久的對象炙手可熱，本來就隱約懷疑對方身邊有些暗戀者，後來還真從本人口中得知確有此事，而且對手仍不斷增加中。她多方蒐證後惦惦自己斤兩，覺得是場硬仗，對方不進不退也不表態，讓她很煩惱到底要不要堅持下去。

我估計她這狀況已經一年，還有聽聞一些對方的舉動，覺得他們倆不適合，但即使勸她放棄，在被徹底拒絕之前她也難以死心，偏偏對方又是不肯把話說死的人。就這樣，小圭被吊著好一段時間，想走走不乾淨，想衝又總被軟軟地擋在外面，只能看著對方臉色地對他好。

我並沒有讀到女性比男性更容易選擇投入有困難的感情之類相關研究，不過我自己看過的例子，男性的確較少比例會堅持一段可能性不大或有競爭者的關係超過半年。所以我們暫時把它當假設性問題來思考，有什麼可能會讓兩性在面對情敵時的選擇不大一樣呢？

情緒感受與情感教育的差異

以東方的社會風氣和傳統教育來看，從小女性就比較被要求情感上以奉獻、討好的方式付出和表達愛，能否在情感層面與他人達成和諧、滿足家庭需求，占據生涯與人生意義頗大的比重。不論身分是女兒、妻子、母親，都有著必須看重的對應角色（父母、丈夫、子女）。這是一種「愛誰就把他擺在第一位（優先於我）」的形式，女性自然也就嚮往著「愛我就把我擺在第一位」的愛情。或許如此，網路才盛傳著「媽媽跟女友掉到水裡先救誰」這種諷刺現況的問題。

從小大人不也覺得「把我的要求擺在前面的是乖孩子」嗎？大人幾乎不會稱讚一個能聰明地反駁自己的小孩是乖孩子。這對兩性都造成了問題：

對男性而言，他既要當乖孩子，又要競爭，容易在心裡產生某些矛盾：既有取得認同的情感需求，但又不能示弱（撒嬌／依賴）。或許是這種矛盾讓許多男性選擇忽視情緒來讓自己好過一點，否則很難保持競爭動力。因此養成盡量不糾結在一件事情太久、忽視感受重視解決方案的思考模式。較在意競爭失敗，會選擇見好就收、量力而為。在情感行為上遭遇挫折（比如追求不得、有強力競爭者）時，男性強烈地想避免失敗的話就得急流勇退。而且男性在感情上不像女性本能地精挑細選、花很多時間醞釀，對多數男性來說稍有好感的女性即可考慮，選擇也常不止一位。較快決定出手的人，沈沒成本也相對較少。

相較於男性因為要競爭而被容許有時的不聽話／挑戰，女性幾乎沒有被容許不聽話的條件。不但被要求更多地為家庭奉獻，也被期許在感情上順從的結果，就是遇到競爭挫折時，會習慣性選擇用「付出更多」來爭取。除非條件很好，習慣被多人追求，一般女性通常一次只對一人投入，且需要花時間醞釀好感，遇到曖昧不明的對象容易因為投入更多更難放棄。

雖然時代已經不同，有愈來愈多女性明白自己要的是什麼，敢於爭取與拒絕，但傳統性別框架教養的孩子仍非少數。在缺乏更有系統的情感教育前，自我覺醒與社會要求背道而馳也是新時代女性需要克服的內在矛盾之一。

當對方拋出有競爭對手的球，我該怎麼做？

從相處對象處得知有競爭對手這件事，以前我只有說顧好自己這條線，是因為感情最終還是兩人之間的事，也無權改變別人的關係。後來聽了一些事覺得這樣太簡略，想靠付出回收的人會沒完沒了，反而被有心人利用，不斷付出卻只能當備胎或工具人。以下粗分幾種對方可能動機來說，不分男女適用。

相處對象只是無意間提到，中性意思沒其他用意。 相處對象想讓你知難而退。 相處對象想讓你付出更多，競爭後他再來選或不選。

（前提都是對方已知你對他有意）

狀況1，真心想往感情方向考慮的人大多會避免引起誤會，有其他人喜歡他也不會透露，免得誤會了對往後發展不利。如果沒想太多不小心講到了，大概也只是談話中略提，不會讓你有被試探的感覺，也不會一再重複這個話題有意無意地暗示。可以暫時當作他是基於對你放心與信任才不介意談論感情私事，再繼續觀察他有沒有跟其他對象界線模糊的問題或其他居心即可。

2的情況不管是真的還是自己猜測的，一般人多半就會考慮放棄了吧。他的其他行為也不會撩你，就算不直接拒絕，但也不接球，發展空間本來就不大。

比較多人卡在3的狀態：對方好像有點意思，但又故做保留，再多做點會不會有希望？我建議「以放棄為前提」地考慮。也就是就算想堅持，也只要再試著主動關懷一兩次，沒效果就果斷放棄吧！

其實應該是要直接放棄的，假設對方真的是想讓人競爭、坐收漁翁之利的話，這說明他在意的是他自己，並不考慮你的感受。這段感情就算成了，以後他也會不斷盤算在關係裡的收穫夠不夠。但因為有時很難確定他是在試探還是不小心提及，所以留一點考慮的時間，順便觀察他的後續態度。如果態度就是沒有想跟你明確，又不止一次暗示你有其他競爭者，那就放棄，去找更有誠意的人。

感情上具備真誠、善良、同理特質的人，是不會採取模稜兩可的態度反覆煎熬別人的。相反地，他們往往界線明白，即使還在考慮也會說清楚、不迴避討論現況，盡量不耽誤彼此時間。也是這樣的人才值得我們交往不成友誼仍在。

調整心態讓自己更有餘裕處理感情

剛好前幾天也跟朋友提及童話心理，討論男女在看故事時投射的是什麼需求？男性多半期待扮演一個英雄的角色，而女性有一部分期待被拯救。這個期待既包含情感上的依賴，同時也代表了某種社會框架下的不自由（因為無力，才想被拯救）。然而若期望以「好的婚姻／對象」來拯救性別角色的不自由或證明自我價值，容易陷在既有的困境裡（因為這個標準也是服膺於原來的社會框架）。自由從來不存在於無力的狀態下，唯有當我們認知到自己不需要被拯救，培養捍衛自由的底氣，才能讓關係形式更多地回到自己掌控，不受委屈。

人本來就會為自己覺得值得的事物行動，我們無法控制別人是否為我們行動，但可以建設自己。請試著告訴自己：我想要的別人不一定能給我，但我可以自己給自己。當第一個接納自己不完美的人，給自己買飯、買衣服、買鑽戒，可以的話買車子房子，都可以挑自己喜歡的，不用管別人喜不喜歡，也不會有人來跟你邀功說「我都是為了你」。努力把自己過好，不用討好誰、毋須期待另一個人決定你的價值時，遇到感情不對稱的情況，才能理智判斷、正確止損。這樣，即使失去他也才不會失去自己或自我厭惡。

想要被人放在心上，請先不要把自己擺在後面。對別人的愛負責就是讓他跟你並肩，塑造一個平等的關係，凡事有商量有尊重。要是一個人把你擺在他／她前面，投射了他／她全身心的期待，我不確定是不是幸運，這背後多半有代價，比如你一定要是什麼模樣才不負他／她，那遇到無法退讓的差異或期待落空時可能會很難解。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航