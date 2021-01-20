隔離病房內，最容易被病毒污染的是滑鼠與電盤——你的手才是最危險的

在隔離病房的醫護人員，其實每天都有可能和COVID-19病毒接觸，具有一定的風險。科學家發現一般隔離病房和重症隔離病房，到處都有可能是污染源，有些汙染甚至還跑到了隔離病房之外。

隔離病房的環境污染

來看看科學家調查了收治疫情病患的醫院環境之後，有了什麼發現：

空氣：

重症隔離病COVID-19陽性率：35％

一般隔離病COVID-19陽性率：12.5％

空調：

重症隔離病COVID-19陽性率：66.7％

一般隔離病COVID-19陽性率：：8.3％

不同位置：

排風囗處COVID-19陽性率：35.7％

病室內COVID-19陽性率：44.4％

醫生值班室內COVID-19陽性率：12.5％

隔離病房的物品污染

作者發現，在重症隔離病房最容易被污染、最髒的就是：電腦滑鼠、鍵盤等電腦設備（COVID-19陽性率75％）。

在一般隔離病房最易污染，最髒的也是電腦滑鼠與鍵盤。

其他容易被汙染的，包括：

垃圾桶COVID-19陽性率：60％

病床把手COVID-19陽性率：42.9％

隔離病房的門把COVID-19陽性率：8.3％

另外，醫護人員的穿著也都可能被污染。包括囗罩、鞋底（50％）、袖子（16.7％），手套等等。

隔離病房內的哪些區域，最容易發生污染？

在隔離病房，我們都會簡單分成「汙染區」，「半汙染區」和「清潔區」：

汙染區：通常就是病室區，病人治療的地方

半污區：脫下防護裝備的地方

清潔區：離開汙染區、半污區的地方

研究發現，最容易發生病毒汙染的地方是在「半汚區」，也就是說醫護人員脫下防護裝備的區域，比穿上防護裝備更危險。義大利研究人員發現在半污區的COVID-19陽性率為50％，比「污染區」還更高。

研究發現在半汚區（也就是在醫護人員脫下防疫裝備的區域）的乾式洗手液，是100％受到汙染的，而這裡的區域，一半的門把都沾滿了COVID-19病毒。

隔離病房「外」的可能污染

1. 藥局

國外的研究發現，當對全院的地板做COVID-19的研究，發現藥局的地板，竟是100％受到病毒汙染。

奇怪？藥局沒有陽性病人，地板上怎麼會都是COVID-19病毒？後來科學家們才想到，鞋底！沒錯，早就有文獻資料告知COVID-19病毒，可以在鞋底活上好幾天。

研究也發現，曾到隔離病房的醫療人員鞋底下，有一半的人（50％）都有COVID-19病毒。原來病毒是隨著這些醫療人員，踩出了隔離病房。

2. 一般病房

國外的研究發現在隔離病房的醫療工作人員，平均得到COVID-19的感染機率是8.3％；而在一般病房工作的醫療人員，得到COVID-19的感染機率則是3.4％。

進一步分析不同職別，當中也有差別：

醫師：

在隔離病房感染機率是4.4％

在一般病房感染機率是21.4％

護理師：

在隔離病房感染機率是10.2％

在一般病房感染機率是3.4％

清潔人員：

在隔離病房感染機率是10.2％

在一般病房感染機率是0％

由研究數據看來，在一般病房裡的清潔人員是最安全的，然而在隔離病房，清潔人員（9.1％）的感染機率，就比醫生（8.0％）和護理人員（ 6.3％）更高。

在非隔離病房的醫生（21.4％）發生感染的機率，則比隔離病房的醫生（4.4％）還要高出許多。

就像案856的醫生只戴一般外科口罩，因為在非隔離病房與838醫師接觸，他就容易被病毒傳染。主要可能是在非隔離病房的醫生，沒有全套防護措施。

我之前有寫過，醫療人員什麼樣的行為或狀況，會讓自己暴露在感染的風險之下：

家中有人確診，而被感染

防護裝備穿脫不當

在休息室，和其他醫療人員交談超過15分鐘

和其他醫療人員在近距離（1m）內，一起吃飯

工作時沒有保持安全距離

替確診COVID-19病人做檢查

不可被輕忽的飛沫傳染

最後來認識一下防疫的重點：飛沫傳染。

很多人在問，醫護人員之間都有戴口罩，怎麼會相互傳染？大家都以為是醫護人員之間互相對彼此咳嗽，才會吸入飛沫感染。

其實只要你有戴口罩，面對面咳嗽而吸入飛沫傳播的機會，也會減低很多。但現在大部分都是無症狀感染為主，這些感染病毒在環境中製造汙染，也就是說，你的手指頭，才是最危險的。

別忘了，在重症隔離病房與一般隔離病房，最髒的東西就是滑鼠和鍵盤，這些都是醫生、護理人員共用的電腦。飛沫之後再經由手部接觸，就可能造成感染風險。

最後還有一個人類自然的反射動作：挖鼻孔。我們在沒有人的私人空間，會常常不自覺觸碰自己的眼鼻嘴耳，還有脖子。

根據研究，人每一個小時：

平均會挖三次鼻孔

四次碰嘴巴

一次碰觸耳朵

當協助主治醫師取患者咽喉異物的醫護人員，手指頭滿滿病毒就可以透過接觸的任何東西造成汙染。而醫師、護理師若又沾到汙染的任何東西，然後當把囗罩拿下的時刻自然反射動作去挖鼻孔或碰觸自己，就會造成傳染。

向醫護人員致敬

在高風險的隔離病房內外，醫護人員身處防疫第一線工作，用自己的生命搶救大家的生命，時刻都可能被環境污染。

我們醫療人員是人，而不是神，而病毒也不會理你的職務是什麼，逮到機會一樣感染的。故向全球的醫護人員致敬，單一個美國，就已經有3000名醫護人員因這場戰疫而犧牲了生命。我們應當珍惜眼前所有的醫護人員向他們致敬。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航