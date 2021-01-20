微電影《我的爸爸沒有超能力》——讓長期照顧不再煎熬，用愛發揮最強超能力

「自從父親生病後，家中最重要的支柱倒下了，首當其衝的影響，便是收入。面對驟變，一直擔任主要照顧者的母親，也因為龐大的身心壓力而罹患憂鬱症。從醫療、後續照顧、藥物補品，以及失去父親收入等狀況，家裡早已支出好幾百萬。像是一場看不到盡頭的長照馬拉松，卻又不得不跑；也像是一場每況愈下的大隊接力，讓全家人深感心力交瘁。」

上述的案例並非罕見，近年來失能人口急速成長，許多家庭面對長照議題，總是措手不及。根據衛生福利部推估，2018年失能率為3.63%，5歲以上總失能人數約82萬人，65歲以上失能人數約55萬，占總失能人數67%；預估到了2060年，失能率將達10.54%，65歲以上失能人數將占總失能人數91%。

面對未來可能發生的變故，令人不禁思考：如果故事可以不一樣，如果案例中的爸爸有超能力，那又會是什麼樣的光景？

微電影《我的爸爸沒有超能力》，讓愛發揮最強超能力

新光人壽最新推出的微電影《我的爸爸沒有超能力》，以不到5分鐘的短片，訴說一位平凡的父親如何預先準備、愛惜自己，在關鍵時刻發揮愛的超能力，守護自己也守護家人。微電影中的父親所做的，就是透過「長照險」及早準備，因此在碰到變故之際，得以安心面對，並獲得即時的經濟支援，減緩家人的身心負擔。

除了透過微電影引發社會大眾重視長照準備，新光人壽也以趣味「梗圖產生器」號召網友分享、抽獎，讓更多人能看見長照議題。

其實，面對看似無法預期的長照風險，還是可以有儘早預防的準備，像是購買長照險就是很有效的作為，能藉由實際的保險支持，讓家人遭遇變故之時，不僅能獲得即時的經濟支援，生活步調也不至於因此大亂，得以從容安頓身心。

每一個人都可能經歷的生命功課：長期照顧

提到長照議題，大多數人不是不敢聽、不敢想，就是過度憂心忡忡，卻無法有實質行動。其實長照是每一個人都必須思考的生命課題，當困境來臨時，才能從容應對。

儘管台灣人口結構從「高齡化社會」（65歲以上老年人占比7～14%）轉變到「高齡社會」（65歲人口占比14～20%）花了25年，但要邁入「超高齡社會」（65歲人口占比達20%以上）卻僅花了7年時間，老化速度遠超過日韓等國；由此可見，我們與長照議題的距離並不遠。

當長照高風險群的長者占比日益增多，我們將面臨哪些長照考驗？若未親身輕歷，一般人很難理解長期照顧的煎熬與壓力。除了看不見終點的漫長陪伴，照護機構或居家看護的相關花費，約達每月5～7萬元不等（參下圖表），開銷驚人；更別提被照顧者的生活品質、尊嚴，及其家人的身心壓力等，都是龐大的隱形成本。

資料來源：保險事業發展中心／製表：TNL Brand Studio

長照險的給付項目，通常包括「長期照顧一次保險金」與「長期照顧分期保險金」；前者能支付手術相關的大筆醫療支出，或是購買輪椅、馬桶椅等；後者則是按月給付，可用於僱用看護，或補充導尿管、抽痰管等消耗性醫療用品，以及保養食品等長照花費，支持日常所需。

長照不必是悲歌：多了解保險知識、及早準備，守護自己與家人

長期照顧的考驗何時開始、何時結束，無人能預料。根據中華民國家庭照顧者關懷總會資料顯示，每位家庭照顧者的平均照顧時間約為9.9年，每天平均花上13.6小時照顧家屬。儘管目前台灣需須長期照顧的民眾約76萬人，但統計至2019年5月，僅有24.2萬人接受「長照2.0」的服務；換言之，仍有高達68％的人未在政府長照服務之列。

此外，由於現今的長照補助資源多依據家庭收入分配，所以大多數中產階級族群僅能獲得部分補助額度或全額自費，當長照需求來臨，卻往往因此陷入實質貧窮。這不僅僅是一個病人、一個家庭的問題，也衍生為社會議題。

Photo Credit：新光人壽

為了讓更多人透過微電影《我的爸爸沒有超能力》了解長照險的重要性，新光人壽推出的趣味「梗圖產生器」，不只號召網友發揮創意，如果將自製梗圖上傳社群分享，還能再抽iPhone 12、Switch+健身環組、Marshall Acton II藍牙喇叭等好禮。

▶立即製作梗圖，分享抽好禮！

Photo Credit：新光人壽

長照並非無解的問題，我們每一個人能夠做的就是及早準備、多了解長照議題以及長照保險知識，未來在面對長照需求時，才能如同微電影裡的父親一樣未雨綢繆，讓行有餘力的自己守護未來與家人，讓愛得以超越時間、空間，發揮無比超能力。