部立桃園醫院群聚升溫，台灣燈會百萬人次難以落實「實聯制」確定停辦

一年一度的2021台灣燈會，原定將在2月26日到3月7日在新竹市舉行，但由於桃園部立醫院群聚感染升溫，桃園地區近日出現多起本土病例；指揮中心稍早也「強烈建議」取消大型活動；行政院今（19）日下午3點則舉行記者會，宣布停辦今年的台灣燈會。這也是台灣燈會舉辦32年來，首次因疫情影響停辦。

難以落實「實聯制」，取消將損失上億

依歷年燈會規模，單日就有10 - 15萬人次，期間超過百萬人次到訪，最後都是搭接駁車，容易形成防疫破口。新竹市長林智堅表示，依照指揮中心的公眾活動指引，實在難以做到「實聯制」和「禁止飲食」等防疫措施；而市政府最近接到許多竹科企業反應，他們擔心員工來參加燈會有染疫的風險，疫情又升溫，而且園區的企業也大多都是高科技廠房，都屬於封閉空間且有群聚的風險。

林智堅坦言，上週他就開始積極和中央部會溝通協調，一年來同仁花很大的心力邀請國內外頂尖策展人、藝術家與設計師共同參與規劃，希望新竹市被看見，但由於國際疫情嚴峻，台灣疫情一週以來也有重大變化，雖不忍但必須嚴肅面對疫情。

林智堅也表示，要藉這機會特別跟所有台灣燈會的策展人、藝術家、設計師們表達，他知道到現在這個階段，有很多原本要參加燈會展出的作品都已接近完成了；行政院有特別指示，會妥善依照契約內容，第一優先讓大家都將作品完成。另外他也要特別藉這機會感謝1萬6000名志工投入參與燈會。

交通部長林佳龍則表示，燈會取消的決定十分艱難，但還是要以防疫為優先考量；而中央部會原本編列2億元的經費舉辦燈會，一部分補助地方、一部分自己主辦，有部分經費還是可以節省，但無形的損失像是地方觀光業的期待，這些也很難評估 ，交通部會全力協助地方來處理取消後的相關措施。

行政院秘書長李孟諺補充說明，距離燈會還有一個多月時間，尚未投入的支出可以省下，很多部分因時間還沒到、尚未執行，有些雖已發包、但尚未施作的部分可以調整，像是接駁車經費等。

至於有沒有可能改為明年再辦？是否仍會在新竹？林佳龍回應，由於明年已經確定是在高雄、後年在台北；所以目前就是先完成作品，再看等疫情稍微降溫後，有沒有機會於新竹舉辦。

鄭文燦：桃園取消地方燈會、學生結業式全面改線上

桃園市長鄭文燦則在4點接著召開記者會，除了日前已宣布要取消政府及附屬單位所主辦的大型活動，包括春節的活動以及政府單位的所有尾牙等，今天再加碼宣布，新春團拜、走春發福袋等活動停止、桃園燈會也停辦；各級學校的學生結業式取消，全部改為線上。8大場所強制戴口罩外，並停止試吃活動。

今天再有4名新增確診的本土個案都在桃園；鄭文燦表示，確診者所到之處包括桃園機場捷運線A7（體育大學站）的摩斯漢堡已停業1天進行消毒、桃園南門市場也將休市1天進行整個大消毒，都有按照SOP來做處理。他也要呼籲民眾保持冷靜，不要恐慌，另外目前除了8大場所都要戴口罩否則可能遭到裁罰之外，也請民眾這段時間，養成戴口罩的習慣，外出盡量戴著口罩，加強防疫。

桃捷公司也透過新聞稿強調，從去年起已建立防疫5大防護網，包括全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保全線完善的體溫量測機制、全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程佩戴口罩、全體員工每日量測體溫，落實健康自主管理、列車每日出車前進行清潔消毒，車廂扶手、欄杆於每趟次發車前進行清潔消毒，車站旅客常接觸設備，包括電梯、電扶梯、售票機等於（A1、A8、A12、A13、A18）每1小時進行清潔消毒，其餘車站每4小時清潔消毒。為加強防疫，今起全線車站旅客常接觸設備將加密每小時進行清潔消毒。

桃園市衛生局局長也說明，由於現在發生院內感染的部立桃園醫院，是桃竹苗地區，非常大規模的重要醫院，現在有352名醫護在隔離當中，醫療能量會受到一定影響而產生缺口；目前已經聯繫6家區域醫院，準備在接下來的3週內24小時彌補急重症的缺口，相關的跨院轉介病患也都在進行中；而長庚醫院則是基地醫院，會保持長庚醫院的量能，目前待用病床有165床，盡可能滿足桃園地區民眾的就醫需求。

七堵煙火取消、台北國際書展照辦

另外基隆市的「七堵煙火嘉年華」也因防疫考量停辦。基隆市長林右昌今日在市務會議後的記者會中報告指出，基隆武漢肺炎的通報個案累計有308例，其中298例排除、10例陽性，社區通報採檢累計469人，目前居家檢疫350人、入住防疫旅館38人，與區公所、地方人士共同討論商議後，包括當地里長們也認為不應該冒不必要的風險，因此決定以防疫為重，今年的七堵煙火嘉年華活動將停辦一次。

而台北國際書展下週將在世貿中心開跑，對於是否延期，台北書展基金會表示已遵照指揮中心的防疫標準採取防疫措施，目前沒有延期打算。台北書展基金會指出，世貿中心在疫情期間的最高人數容留率是2萬人，因此書展每天都會控管進場人數，不會讓參展人數高於最高容留率，且會做好防疫措施。

接下來包括新春廟會等民俗慶典，會請指揮中心超前部署，提早提出相關指引，做出進一步處置與宣布。

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核稿編輯：黃筱歡