華人川粉現象（一）：所謂挺川的「華人自由派」，根本就不是「自由派」

2020年美國總統選舉,全球四大華人集團,中國、香港、台灣、海外華人(尤其是北美),都出現「川粉」和「川黑」鬥得不亦樂乎的嚴重分裂。據說,很多人還因此和幾十年的老朋友反目絕交,劃清界線。

令人注意的是,和美國人支持川普(Donald Trump)的「川粉」多數學歷不高相反,華人川粉中有數量極多的知識分子,不少還是久負盛名的「自由派」學者、名聲在外的社會活動家、非常有影響力的傳媒人和評論人,筆者曾戲言「中國公知、台灣名嘴、香港KOL、北美民運,是四大人設崩壞的集團。」

更令人難以置信的是,很多這些高知識層次的川粉,不單純是在選舉中支持川普(我稱作普通的川普支持者),不單純在選舉後不能接受川普敗選的事實(我稱作普通川粉),他們還身體力行地散播和推銷各類陰謀論,甚至主動加入炮製謠言。

一時宣傳川普「大局在握」,一定能翻盤;一時呼籲川普要軍管,不能心軟,要把民主黨一網打盡;有的鼓吹美國要内戰、要分裂;甚至有人直到國會山叛亂後,還堅持川普在最後一刻會把「壞蛋」都抓起來。這些「死硬派川粉」 中,更不乏為民主自由奮鬥多年的人士,他們違背對民主法治的尊重,鼓吹完全民主的「軍管」、「内戰」,令人瞠目結舌。

難怪,這種華語圈公共知識分子集體「挺川」的現象,引起華語圈乃至國際的廣泛注意。

首先說明,筆者嚴格地把川普的支持者、普通川粉和「死硬派川粉」區分開來。在選舉中支持誰,完全是個人的政治取向自由,誰也不能非議。有人在選後,心中不忿,認為「拜登(Joe Biden)不是我的總統」,這也無可厚非。但到了「死硬派川粉」的那種狂熱和執迷的程度,再加上他們身為本應具備理性思考能力的高級知識分子,就不得不令人深思。

筆者在選前,曾在〈為什麼「中國人」撐川普〉一文中提到,「華人川粉」跨越地域,也跨越中美關係的不同陣營(親中、反中、親美、反美)。筆者分為五類人。

第一類人喜歡「吃瓜看戲」。他們覺得川普在位與否事不關己,但川普在臺上搞作多多,娛樂性強,好戲連場,有茶餘飯後的談資。第二類人真心相信川普在位能改善中美關係,因為「川普商人性格,什麼都可以交換」。第三類人強烈支持中共,包括中國國内的民族主義分子,在他們看來,川普是如此糟糕,再幹四年對中國更有利。

第四類完全相反,強烈反對中共。出於可以理解的原因,台灣人和香港人中的川粉,大多與川普政府四年展現出來的對中國強硬政策有關。中國的「自由派」公知,和北美的民運、法輪功、和流亡的異見人士和基督徒也是如此。他們擔心「拜登被中共控制」,上臺後就成為「中共的傀儡」。應該說,「中國人」中「嚴肅的」川普支持者大都帶有這類「反中或反共」的傾向。

第五類人最值得注意。即便很多「嚴肅川粉」的支持川普的主要原因是「川普對中國或中共強硬」,更深層次的價值觀認同,即真心認為川普的「保守派理念」理念正代表他們理想的川粉也為數不少。他們之中也包括以上所說,引起華語圈乃至國際的廣泛注意的集體「挺川」的華語圈公共知識分子。

(當然,還有一類人「撐川普」,只是一門生意,這類人就不討論了。)

Photo Credit: AP / 達志影像

在「反中反共」與「保守」這方面,對一些人而言是重合的。比如,號稱中文世界唯一寫了兩本關於川普的書的作家余杰,不但宣揚「保守派價值觀」,還聲稱致力「解構中國」。又如香港「第一才子」陶傑也特別強調,自己撐川與否「完全和中共無關」,是真正支持川普的「保守派理念」。在中國的「自由派人士」中,持類似觀點的也不少(當然,他們都不能公開聲稱自己「反共」)。

但也有不少人,尤其是在北美(尤其是美國)的,他們不反共,卻真心支持「保守派理念」。不少來自中國的第一代移民,在中國時是親政府「大V」(多半秉持「批評美國是工作,移民美國是生活」信念),來到美國也無論如何和「反中、反共」拉不上關係,但他們也全力支持川普。對於這些人而言,顯然「保守主義」才是他們心中支持川普的深層次原因。

對不少中國「自由派」人士反對美國的「自由派」轉而支持川普,外間普遍難以接受。其實這有很大程度出於誤解:即「所謂的自由派,根本不是自由派」。導致這種誤解的出現有幾個重要原因。

在中國話語中,長期存在「左」和「右」的嚴重倒錯。在社會生活的各個方面,諸如政治經濟文化等,都有左和右的分野:經濟上的左右(計劃經濟 vs. 市場經濟)、政治上的左右(大政府 vs. 小政府)、意識形態上的左右(階級鬥爭 vs. 民族主義)、文化上的左右(進步 vs. 保守),宗教上的左右(宗教自由 vs. 宗教不自由)至少可有幾十種排列組合。

但在大眾傳媒話語中,沒法分得這麼細緻,還是只有「左」和「右」之分。這樣無可避免就出現大混亂。

在中國,共產黨自稱自己是「左派」,於是「自由派」就被視為「右派」。但是,在西方,「自由派」一般是「左派」,「保守派」一般是「右派」。這樣就出現了,西方的左派=中國的右派的倒錯。

而且,在不同的地區,這些左右還有發展程度不同而導致的標準差異,和由此以來的歸類不同。比如美國的「左派」,在社會福利的主張上,以歐洲標準看來,其實根本不算「左」,最多算是「中間派」。這進一步增加了混亂。

同時,中國的「自由派公知」其實是個「大籮筐」。在中國知識分子圈,大批異議人士被中共打壓,言論自由被壓制。於是傳媒通常把這些爭取言論自由和宗教自由的異見人士,通稱為「自由派」或右派,其實這是一個錯誤的理解。在爭取自由,對抗中國政府這把大傘下,其實混雜了諸多不同的思想派系。

這些「自由派」確實有共同的起源,就是在1980年代中國改革開放的最百花齊放的年代,反思「社會主義」,反對共產黨的權威,追求民主的人士。但經歷幾十年的變遷與「繁衍」,這些「自由派」早就分裂成多個派別。

綜合一些人的總結(張千帆、陳純、張旭,筆者看來尚不全面),從1990年代以來,中國知識份子群體出現四次大分裂:1990年代「新左派」從自由主義者裡分裂出來;稍後,又有「告別革命」的改良派和「革命派」的分裂;2000年代文化保守主義者(中國新儒家、施特勞斯派)從自由主義者裡分裂出來;2012年後,「激進派」(包括女權主義者)也自由主義者裡分裂出來。

就這樣,原先的「自由派」不但不斷萎縮,還逐漸變成「溫和派」即「自由保守主義」。

於是,當在外界還在把反對中共打壓的異見人士都統稱為「爭取民主自由的自由派」的時候,其實他們中的不少人根本和「自由派」沒有半點關係,内裡實際是在西方意義上的「保守派」。只不過,在「概念倒錯」、「尺度標準」和「被籮筐化」這三個因素導致的混亂下,被張冠李戴為「自由派」而已。

更有甚者,有些人即便在身處國内表現出是一個自由派,外界未必能看出他的真實立場。只有當他們出到國外,脫去了這些令人混淆的外衣後,到了外國(美國)語境中,其本質才能被清楚瞭解。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

最好的例子就是在這次大選中熱切支持川普和攻擊民主黨的前中國維權人士、盲人律師陳光誠。不少人感到非常詫異。其實真實原因是:

陳光誠在中國以「反對計劃生育」 和政府對著幹,在中國,反對計劃生育等於「反對強制性墮胎」,支持婦女的自由生育權利,這當然應該算是「自由派」。但到了美國,大家才知道,原來陳光誠所支持的不單是「反對強制性墮胎」,而是「反對墮胎」,剝奪婦女的墮胎權,這當然就是一個標準的「美國保守派」了。

這裡倒沒有指責陳光誠以前刻意隱瞞自己的立場的意思,只是說明,由於絕大多數人認識一個陌生的公眾人物,嚴重依賴傳媒塑造,而在不同的環境下,他所展現給傳媒的(或者說傳媒關注的)都是一個側面,自然難免無法看清全貌。寬厚一點說,算是個「美麗的誤會」吧!

事實上,下文將會分析,放在美國語境,現在大部分中國語境中的「自由派」都是美國語境中的「保守派」,特別是從中國到美國的第一代移民。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航