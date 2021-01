【關鍵真彭派】科技巨頭聯手封殺川普，標誌著美國進入「價值聖戰」的時代

美國總統大選留下的爭議從去年11月延燒至今仍未止息。拜登(Joe Biden)預計在2021年1月20日正式就職,但川普(Donald Trump)的支持者至今仍相信川普並未輸掉大選。6日部份激進的川普支持者闖入國會山莊,企圖干擾確認各州選舉人團投票結果的程序。

隔日川普宣稱不會參加拜登20日舉行的就職典禮,並且在推特發文暗示開票結果不公,他的7500萬支持者「將發出震耳欲聾的聲量、不會接受任何形式的不尊重和不公平。」推特據此認定川普「煽動」他的支持者採取暴力行動對抗政權轉移,因此宣布永久封鎖川普的推特帳號。

此外包括臉書、Instagram、Snapchat、Twitch等社群平台都封鎖川普帳號。民主黨甚至在議會研擬草案,希望剝奪川普未來參與選舉的權利。Google也以「無法規範平台上的言論」為由將社群應用軟體Parler從線上商店下架。

面對當前的動亂,以「規範言論」為名剝奪川普與其支持者的發聲管道,其實是最糟糕的處理方式。這樣的做法不只違反了美國憲法第一修正案(Amendment I)的精神,造成美國社會無法縫合的裂痕,更會進一步侵蝕奠定現代民主與社會多元基礎的「寬容」(Tolerance)價值,讓社會重回宗教戰爭的時代。

由於梅克爾(Angela Merkel)在事件後發聲,認為由私人企業來規範「言論自由」的做法相當可議,導致現在討論的重心轉移到:這些科技巨頭究竟有沒有美國憲法第一修正案?或是言論自由的疆界該由政府還是私人企業來定義的問題。

雖然說上述兩個問題也有討論的價值,但這樣的討論方向,卻掩蓋了我們前面談到的一個最根本的問題。剝奪川普與其支持者的發聲管道,會對美國造成什麼樣的影響?最後所造成的結果,會是民主黨跟他們背後所謂的「進步派」所樂意看到的嗎?

我前面說剝奪川普與其支持者的發聲管道,會讓美國重回「宗教戰爭」的時代,可能會讓很多人覺得是危言聳聽。畢竟美國早就已經政教分離,進入一個世俗化的社會,怎麼可能會時光倒流去打什麼「宗教戰爭」?

為了回答這個問題,我建議大家一起從美國憲法第一修正案開始探索。與其討論這些科技巨頭該不該遵守憲法第一修正案,倒不如來討論憲法第一修正案為什麼要這樣制定?這一條法案打算防範的情況究竟是什麼?

當我們回過頭來看美國憲法第一修正案的條文,會發現一件有趣的事情。他的條文是這樣的:

(Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.)

我們會發現這條被現代人主要用於捍衛言論自由的法案,其實是將宗教自由、言論自由跟集會自由放在一起。而且排在順序第一的是宗教自由,特別是要求聯邦政府不得設立所謂的「國教」。為什麼當時的美國會將言論自由、集會自由跟宗教自由綁在一起?又為什麼這三者是以宗教自由為首?

原因在於,在美國憲法第一修正案通過的1791年,當時無論歐洲還是美國,講到「價值多元」最大的衝突點就是宗教問題。當時馬克思(Karl Marx)尚未出生,現代美國所謂的「進步、保守」或是「左翼、右翼」衝突在當時並不存在。對當時的歐美來說,對於價值衝突跟社會分裂最慘痛的記憶,當數17世紀上半葉的「三十年戰爭」。

三十年戰爭造成了中歐地區人口銳減了三成以上(某些地區高達六成),是兩次大戰發生之前,歐洲死傷最慘烈的戰爭。這是歐洲近代第一次體會到,價值衝突能帶來多麼慘烈的破壞。因此如何避免社會再次因為價值衝突而撕裂,讓「信仰」不同價值的人能夠和平的在社會中多元共存,就是三十年戰爭後西方世界最重要的課題。

因此在17世紀下半葉,英國哲學家洛克(John Locke)便在他的著作《論宗教寬容》中首次提出「寬容」(tolerance)這個政治價值。在當時的時代背景裡,最大的價值衝突就是信仰衝突。所以洛克這本《論宗教寬容》談的雖然是宗教問題,他所提出的「寬容」概念,卻在日後成為西方民主國家實踐「價值多元」的基礎。

那洛克的「寬容」是什麼樣的價值呢?如果用最簡單的話來解釋,就是在告訴當時的歐洲人,靈魂的救贖是你自己的良心跟上帝的事;政治不是讓你貫徹信仰的工具,政府的最高價值在於「維護和平」。

引伸出來,每個人、每個群體所信仰的「價值」都是不同的。所以當政府貫徹單一價值,必定會排擠、壓迫到不信仰這項價值的人。所以為了「維護和平」,無論某個群體所信仰的價值再正確、再正義,政府都不應該貫徹任何群體所信仰的價值。

如果我們以最淺白的話來講,那就是我雖然覺得這個社會上某些人的主張壞到不行,邪惡的要命;但是為了「維護和平」讓我們彼此能夠和平的共存下去,所以在他們沒有侵害到其他人的情況下,我不會管這些壞蛋的邪惡生活,反正他們死後都會下地獄,這就叫做「寬容」。

洛克的這項主張,看在美國看在美國開國先賢的眼中應該更加有感觸。畢竟當初當乘著五月花號來到北美的清教徒,就是在三十年戰爭期間,從歐洲逃往美洲追尋宗教自由的淨土。因此我們也可以說美國的憲法第一修正案,在呼應著洛克所提出的寬容價值。

更進一步來說,無論是言論自由還是價值多元,都必須奠定在「寬容」的基礎上才有機會成立。沒有寬容當作基礎,讓各個群體互相容忍,那社會必然重啟戰端。

到了19世紀以後,宗教在歐美對世俗社會的影響力開始轉弱,價值衝突的主力轉到意識形態的衝突。美國憲法第一修正案所處理的議題,開始從宗教轉向言論自由。20世紀算是意識形態問題的高峰,其中有幾個特別值得一提的最高法院判例,奠定了什麼是現代的「寬容」基礎。

首先在第一次世界大戰時期,1919年的「德布斯訴合眾國案」(Debs v. United States)規範了言論自由的範圍是有沒有引發「明顯且即時的危險」。有趣的是,我們一般人的印象,會以為美蘇冷戰時期是美國右翼保守勢力的高峰,言論自由應該會被進一步的限縮。但實際上,在冷戰時期,美國最高法院反而進一步放寬對「敵對意義型態」的言論自由保障。

像是1957年的「葉慈訴合眾國案」(Yates v. United States)攻防的重點在於當社會主義者喊出「無產階級應該站起來發動革命」之類的口號,號招武裝革命,應不應該受言論自由的保障?美國最高法院認為除非實際策劃武裝暴動,不然「思想上的號招」屬於言論自由保障的範疇。

到了「合眾國訴奧布萊登案」(United States v. O'Brien)之後,面對反戰運動直接號招個人以行動抵抗國家徵兵,最高法院更進一步「放寬」一戰時期確立的,有沒有引發「明顯且即時的危險」的規範。

(我們的)裁決規範了憲法保障言論自由和新聞自由的原則,即不允許政府禁止或取締鼓吹暴力或非法活動的言論,除非這些言論將促成這類違法行為,並可能使這些行為實際發生。

([Our] decisions have fashioned the principle that the constitutional guarantees of free speech and free press do not allow a State to forbid or proscribe advocacy of the use of force or law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or cause such action.)