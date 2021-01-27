《不工作的世界》：在一個工作量變少的世界，最終挑戰是找出生活的意義

文：丹尼爾．薩斯金（Daniel Susskind）

自序：疫情後的勞動世界

本書探討當代最艱巨的一項經濟挑戰：由於驚天動地的科技變革即將到來，世界面臨再也沒有足夠的高薪工作可以分配給每個人的威脅。由於我認為我們還不夠認真看待這個威脅，因此本書所寫的內容特別具有急迫性。但是沒有人能預料到，就在本書英文版二○二○年一月出版幾個月後，一場全球流行病將我們熟悉的經濟生活推向末日，進而突顯本書的想法與關注議題遠比以往更加迫切。

當我撰寫這篇文章時，新冠肺炎（COVID-19）已經糾纏我們超過大半年。疫情剛爆發時，各界都希望這將只是一場短期危機，經濟體只需要在一小段時間內切換成休眠狀態，等到疫情平息了（原先大家都以為只要幾個星期就會平息），我們就可以迅速恢復往常的經濟生活。現在我們知道，最初的希望完全破滅，病毒將會存在很長一段時間。在危機的前幾個月，政府瘋狂的推出各種因應政策，現在已經被更長期、持久的干預措施取代。疫情蔓延導致的經濟後果也比我們大多數人最初想像的更具破壞力。例如，二○二○年四月至六月，美國的產出成果面臨第二次世界大戰以來最嚴重的崩壞，英國近十八年來的經濟成長則是在這短短幾個月毀於一旦。

經濟崩潰的核心一向是在勞動市場。早在疫情開始之前，在全世界許多地方的工作已經處於不穩定狀態，其特徵是薪資停滯、不安感加劇、孤立的失業族群與勞動參與率日漸下降。新冠肺炎更把它推向懸崖邊緣，美國、英國等許多國家受到疫情重創，失業情形已經飆升到異常離奇的水準。換句話說，隨著疫情加重影響，我們發現自己出乎預料的進入一個職缺更少的世界，不只是因為工作已經實現自動化了，更因為我們被迫採取許多因應疫情的相關措施，好比封城、保持社交距離、自我隔離等，完全重挫許多工作的需求。

結果，我們被迫更早面對本書所關切的重大挑戰。曾競逐美國總統民主黨初選的候選人楊安澤（Andrew Yang）關注許多職缺遭到淘汰的現況，在推特上精闢的闡明這點：「顯然，我應該多談談疫情，而不是自動化。」確切來說，未來科技失業帶來的威脅並沒有減少：相反的，現在我們有理由可以認定此刻的威脅大於以往。不過這場疫情也讓我們預覽未來可能出現的駭人景象，洞察我們即將要面對的巨大挑戰。

瞥見未來

正如我們將在本書所見，擺在我們眼前的基本困難是分配障礙。科技進步可能讓我們的世界遠比以往更加繁榮，但是當支付薪資給勞工的傳統機制不如以往有效時，我們應該如何分享經濟繁榮的成果呢？當然，這正是二○二○年最主要的經濟問題。僅在一夕之間，世界各地有大量的勞工在醒來時突然發現，自己已經丟了工作與收入。

我們應該做些什麼？我主張，置身這樣的時刻裡，政府必須擔起更重大的角色，扮演我所謂的「大政府」，分享社會繁榮的成果。現在疫情已經證明，我們沒有什麼可靠的選擇，個別國家採取略有不同的機制，但全都與「一個超大政府提供失業族群收入」有關。誠然，僅僅幾個月前，還有許多人將「基本收入」視為奇怪的想法，現在它迅速成為許多政治對話中司空見慣的話題。為了提供失業族群經濟援助，並更廣泛的支撐經濟，美國舉債金額已經比二○○七年至二○○八年金融危機高峰期間高出五倍；英國則有可能在二○二○年創下和平時期的舉債紀錄。

在一個工作量較少的世界，除了如何平均分配經濟繁榮的成果，我們可能將會面臨其他兩個重大挑戰，但兩個挑戰都與經濟學無關。其一是少數正在茁壯成長的大型科技企業，我稱它們為科技巨頭。此刻，疫情也提供我們瞥見未來的機會：在新冠肺炎疫情導致的經濟形勢中，這些企業表現格外出色，這是一個明顯的特徵。標準普爾五百指數（S&P 500 index）涵蓋美國股市前五百大上市企業，在這場危機中的某個時刻，單單前五家科技巨頭的總市值占比就超過二○％；光是蘋果的市值就高過倫敦證券交易所（London Stock Exchange）富時一百指數（FTSE 100 index）所有成分股的市值總和。

但是，我在本書關切的重點不只是科技企業的經濟實力。雖然它們的經濟實力很強大、而且不斷成長，但我更關注它們的政治實力，以及對未來的自由、民主和社會正義等議題的影響。舉例來說，自從疫情開始蔓延，數據隱私與安全的相關辯論已經悄悄從公共討論中銷聲匿跡，因此在此刻再度指出這一點便很重要。當危機剛開始發生時，人們抱持「盡一切所能」來控制病毒蔓延的心態，許多國家允許企業大規模盡全力蒐集、篩選、分類與研究即時影像，監控錄影畫面、智慧型手機位置數據與信用卡購買紀錄等資料。面臨威脅的時候，我們可能有必要出此下策。不過，我們也必須及時審慎檢查與約束我們賦予科技巨頭的新政治權力，以及隨之而來影響人們如何在社會中共同生活的強大能力。

我認為，在一個工作量變少的世界裡，我們將會面對的最終挑戰便是找出生活的意義。人們常說，工作不僅僅只是收入來源，更是目標感的來源。因此，如果就業市場慢慢枯竭，那麼人們的方向感要從哪裡來？我的觀點是，工作與意義之間的關係實際上遠比大家所想的更模糊得多，當今有許多人都沒有從工作中獲得強烈的目標感，我們與工作的關係看起來與歷史上的其他時刻都不相同，而疫情強化了這種感覺。沒錯，到處都有勞工失業的可怕新聞和毀滅性的感受，這些無法單純以失去收入來作為解釋；但是，同時也有許多說法顯示，有些人得到一股正向的解放感，因為他們終於擺脫一份薪資與勞力根本不成正比的工作。

但是，如果人們不用再為五斗米折腰，他們實際上將要做什麼？我擔心我們還沒有想到好答案。在我們原本的世界裡，工作占據生活的重心，很難想像要如何採用不同的方式過日子。我們在疫情蔓延的世界中過得很吃力，便清楚表明了這一點。在過去幾個月中，我們可以看出某些消費支出情形明顯變化：例如，為了打發空閒的時間，許多英國民眾在家烘焙、做手工藝與種植花草，使得麵粉、木材與盆栽植株等材料嚴重短缺；美國也遇到類似這種破壞性需求飆漲的情況。

不過，我們也看到陌生的公共對話興起，探討更重大的議題：包括工作與生活的平衡、家庭與社區的價值、城市生活的優點、度過閒暇時光的最佳方法、如何在艱困時期維持心理健康。（疫情肆虐之初，英國成人憂鬱症患者幾乎躍增一倍；美國民眾發送簡訊到政府心理健康熱線的頻率幾乎上升一○○○％。）這些對話令人感到新奇，但有時這些結論看起來太臨時或無法使人滿意，這點強化了我的感覺：也就是說，到目前為止，傳統的工作生活耗盡我們所有的時間與精力，使我們無法專注於這些重大問題。

書籍介紹

本文摘錄自《不工作的世界：AI時代戰勝失業與不平等的新經濟解方》，天下文化出版

作者：丹尼爾．薩斯金（Daniel Susskind）

譯者：周玉文

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疫後時代最迫切的經濟問題

席捲全球的疫病終將平息，因為防疫而加速的自動化卻沒有停歇；

當科技的滔天猛浪不斷襲來，

究竟會為我們開創不用工作卻很繁榮的烏托邦，

還是落入多數人沒有工作、貧富不均的悲慘世界？

牛津大學經濟學家給下一個科技盛世的備忘錄

不工作的世界即將來臨，現在的職業技能全都可能被機器取代，

未來的職場面貌會變得如何？人類沒有了工作，還剩下什麼？

自古以來，人們一直對機器可能取代人力而感到焦慮，許多經濟學家卻對此抱持樂觀的態度，因為從歷史來看，新的發明總是會補充人類勞動力的不足，或是創造出更多新形態的工作；機器其實可以幫助勞工，而非傷害勞工。

然而，丹尼爾．薩斯金梳理過去數十年來的人工智慧研究成果，推翻過往經濟學家的看法。以往各界廣泛相信，機器必須先學會人類的思考或推理才有可能超越人類，當AlphaGo也能戰勝人類棋士，證明機器可以藉由讀取海量數據、自我學習，表現得比人類更好。

未來，每個人都會面臨「科技性失業」，只有掌握資本和機器的少數人才能免於這波經濟浪潮的傷害。

薩斯金強調，只有積極思考如何公平分配經濟繁榮的成果，以及縮限科技巨頭急遽增強的政治權力，才能避免財富集中在少數人手裡的貧富不均情況。而當人人都可以沒有後顧之憂的生活，我們最重要的課題，便是如何找到人生的目標與意義。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航