原諒我不記得忘記——心理學談如何忘記人與事

文：Reece（香港城市大學心理學三年級學生）

你試過很努力要忘記一個人，但那個人卻總常常浮現在腦海、嘗試睡覺但總是異常清醒或是在節食時常常想起食物嗎？很多時候人努力壓抑著自己的思想或情緒、擺脫某種念頭，反而會讓該想法更強烈，往往帶來反效果，這些現象可歸因於自我控制的逆效應（ironic effects of mental control）。

Daniel Wegner著名的「白熊實驗」證實了這個現象。在該次關於想法壓抑（thought suppression）的實驗中，參加者被要求在五分鐘內，不要想起一個對他們沒有任何意義的目標對象如「白熊」 ，並需要在想起時響一次鈴，他們在思法壓抑期間還是無法抑制的去想「白熊」。及後，當參加者被允許去想「白熊」時，「白熊」出現在腦海的次數明顯地比控制組（control group）還要高，出現了所謂的反彈效應（rebound effect），這可套用在戒煙實驗中，當人們不再壓抑戒煙的念頭，那些人反而比原來抽更多的香煙。可見，嘗試壓抑某思想可增加不斷回想起該思想的可能性。

認知容量（mental capacity；指心智的運作）是決定有效控制力的因素之一，足夠的認知容量可促成有效的自我控制，但種種因素如分心、認知負荷（cognitive load）；指特定工作加在個體認知系統時所產生的負荷量）、心理壓力、時間壓力等均可降低認知容量，這改變往往會導致自我控制的逆效應。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據矛盾處理理論（Ironic process theory），人的心智控制涉及兩個系統，一為運作處理（operating process），負責處理在意識層面的運作，需要自身的認知和認知資源（即較大的認知容量），以處理「意圖」要處理的訊息；二為監控處理（monitoring process），其屬於潛意識層面，幾乎不需要消耗到工作記憶（working memory）的認知資源並難以中斷，負責偵測不「想」處理的訊息是否出現。兩個系統同時存在，相輔相成，當人要處理新的認知作業（cognitive task），便會消耗認知容量，使運作處理難以抑壓記憶項目，因此只剩下監控處理的運作，但其偵測作用最終造成提醒效果令記憶項目更難以被壓抑。

那麼要怎樣做才能避免陷入壓抑的惡性循環，而同時減少不想要的思想或情緒呢？以下建議幾種方法：

放棄控制不想要的念頭或情緒。允許自己說出或認真專注地想壓抑的念頭，該念頭便可弱化，欲望亦如是； 嘗試專注地思考別的事情。據實驗證明，當讓原本在想「白熊」的參加者轉換思想目標，去想一輛紅色車，這可減低想「白熊」的次數。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin