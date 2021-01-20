Netflix《亞森羅蘋》：充滿法式浪漫的怪盜紳士，但別要求看到正宗的推理劇

由於串流平台OTT的盛行，讓一般非重度劇迷的台灣人除了習慣追的英美日韓劇之外，也能開始欣賞《香水》、《闇》、《紙房子》等德國、西班牙、荷蘭等歐洲國家的精彩影集。

相較之下，法國劇集似乎頗為沉默，台灣人看的劇少，認識的自然也不夠多。2021年元旦，Netflix推出根據法國作家莫里斯盧布朗（Maurice Leblanc）原著改編的《亞森羅蘋》影集第一季， 就是極少數紅遍全球的法語影集。一上架就攻佔上法國、德國、西班牙、加拿大、荷蘭、印度、巴西等國最熱門影集冠軍，登上紐西蘭、澳洲、台灣的第二名，連在知名度遠不如福爾摩斯（Sherlock Holmes）、白羅（Hercule Poirot）的美國也風光進入前10名。

Photo Credit: Netflix

影集版的《亞森羅蘋》將時代背景搬到現代法國，仿照英國BBC神劇《新世紀福爾摩斯》的作法，由《出神入化》導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）執導，電影《逆轉人生》的法國凱撒獎影帝歐馬希（Omar Sy）主演，歐馬希曾表示：「這個角色充滿樂趣、風趣及優雅，有大量的動作場面，擁有所有演員希望演繹的元素，可以做所有的事情，是一個完美的角色！」

歐馬希曾經多次獲得最受法國人喜愛演員的榜首，外型英挺充滿魅力，氣質溫柔優雅，演技精湛出色，也是史上首位黑人亞森羅蘋（Arsène Lupin），渾身充滿法國紳士的翩翩風采，讓這位曾被陌視壓抑多年的現代版怪盜紳士與偵探故事重新散發出光芒。

「亞森羅蘋是個多才多藝的人。他是偽裝高手，能在轉瞬之間改變自己的身份。你永遠不要相信亞森羅蘋，他的名字也許不叫羅蘋。其實，他的名字數不勝數。」

提到亞森羅蘋，大部份台灣人的印象應該都是小時候讀東方出版社的《怪盜亞森羅蘋》整套書籍，黃色封面上有著戴高筒帽、穿披風、戴著單支圓眼鏡片的法國怪盜，頭腦聰穎心思縝密，風流倜儻又浪漫幽默的性格，紳士帥氣的行為舉止，吸引不分男女老少的性感魅力，高超的偷盜技術與冒險手段，擅長易容術及偽裝身分，劫富濟貧的俠義風範，對許多小朋友而言，其實遠比嚴肅沉悶的孤僻胎怪福爾摩斯討喜多了。

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《亞森羅蘋》最早出現在1905年雜誌《我什麼都知道》，羅蘋系列共出版了27部小說，設計縝密的詭計、出乎意料的翻轉，但從偵探推理的角度而言，無論是本格派、社會派、法庭警察派、懸疑驚悚派或冷酷硬漢派，亞森羅蘋的層級都是不合格、不正統，並不算是傳統標準的推理小說。盧布朗當初《怪盜亞森羅蘋》將定位為冒險小說，也曾在後記坦言，亞森羅蘋的誕生其實是一連串的巧合，「我要來創造一個冒險家的角色，然後賦予他這樣那樣的性格，沒想到有天他竟然成為我小說作品中的主角。」

原著中安排許多密室與詭計的橋段，被日後的推理小說反覆變形沿用，也將這部原本寫給大人看的大眾娛樂小說提升成推理小說。而集俠盜、冒險家、偵探於一身的亞森羅蘋，沒有人知道他的真實身份，是屬於犯罪派加上部份古典派及解謎派，因此故事內容可以天馬行空，主角可以威能大開，警察罪犯可以低能愚蠢，當然福爾摩斯也可以從英國跨海追查到法國，再被羅蘋修理打敗。

羅蘋利用他的才能來行竊，任何障礙都不能破壞他的計畫。毫無疑問，他非凡絕倫的才能，就是永遠領先一步。

這種不合偵探常理的親切灑脫感，也讓亞森羅蘋受到日本人的喜愛，更明顯影響了日本的動漫角色。如《名偵探柯南》中人氣最高、最受歡迎的怪盜基德，就是以亞森羅蘋的形象塑造出來的。而《魯邦三世》的主角是怪盜紳士亞森魯邦的孫子，魯邦就是法文羅蘋（Lupin）的念法，充滿了致敬的意謂。

但在歐美亞森羅蘋卻被打入冷宮多年，好萊塢已經超過75年沒拍攝過亞森羅蘋的影片了，而英國的福爾摩斯相關的影集、電影至少就拍了十部以上，法國的亞森羅蘋卻連大多數的法國人也只是聽過名字卻沒讀過原著。事實上在亞森羅蘋誕生滿百年之際曾拍攝了電影版，卻慘踢到鐵板，直到今年才靠影集翻紅。

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只是由Netflix打造的法國影集《亞森羅蘋》也引起些許爭議，像男主角是移民到巴黎的塞內加爾黑人，就讓部份書迷、劇迷不滿。其實《亞森羅蘋》並非全盤改編自原著故事，而是將書中情節、場景、人設重新翻轉與解讀，擷取原著小說的精髓及部份章節發展延伸，加以重新創作串成新的故事，點出各種情節都是小說原著的想像，透過主角的行為讓這些想像成真，非常的顛覆。

在所有藝術表現手法中，幻覺往往是最微妙的。它需要純熟的技巧，以及充分的勇氣。再者，手段並非重點，因為結果才是最重要的。當然還有，欺騙所有人的刺激。

《亞森羅蘋》是以怪盜羅蘋為藍本，將場景改到21世紀當代，效法《新世紀福爾摩斯》卻又大幅度更動參考模式，架構主軸為主角Assane Diop的復仇故事。劇情描述1995年14歲的男主角Assane從小就熟讀怪盜亞森羅蘋的故事，羅蘋在他心中象徵著正義公，因佩里格尼家族為了保險金誣陷父親偷竊項鍊，導致父親在獄中含冤上吊自殺，25年後他以小說《亞森羅蘋》為靈感效法，開始追查當年的真相，調查父親死因，運用聰明敏銳的邏輯推理、靈活的易容術及高超技巧，專對富豪或當權人士下手，警方也束手無策追查不了。

目前Netflix只上架了第一季前五集，以相當大的篇幅鋪排人物背景，劇情結構並未展現新意，但在關鍵點會朝意想不到的方向發展，可能後五集才會破哏及解謎。單純來看，《亞森羅蘋》影集就是利用Assane Diop這個崇拜與效法亞森羅蘋的角色，串連起亞森羅蘋的經典故事，並以Assan的人生故事為主軸，跳脫亞森羅蘋的影子，將亞森羅蘋的手法轉變成自己應用，成為現代版的怪盜紳士。

劇中也出現許多致敬原著的經典橋段，像《皇后的項鍊》、《羅蘋越獄》、《813之謎》、《虎牙》、《魔女與羅蘋》、《奇巖城》等書中著名場景，編劇大量採用盧布朗常用的字謎、錯位拼字等手法，角色對話也不斷提及亞森羅蘋小說中的內容，劇中Assane使用的化名「路易佩雷纳」（Luis Perenna）、「保羅塞寧」（Paul Sernine）也都是原著中羅蘋用過的化名，將經典神偷結合偵查元素，巧妙地將每個謎團的線索拼湊成主角的終極復仇故事，帶來新鮮感。

導演路易斯賴托瑞拍攝手法俐落，毫不拖泥帶水，剪接節奏快速，劇情緊湊，鏡頭細緻，情節充滿反轉點，故事邏輯充滿浪漫的氛圍，敘事線經常從現在進行式跳接到過去回憶，在適當時間點提供必要的相關訊息，加快故事節奏，只是稍微注意力不集中，很可能就會產生錯亂、跟不上劇情。影集創造出新的逃脫手法，搭配經典故事，過程很有創意，並未一成不變地呈現書中故事，對書迷而言確實很有小說的既視感。

Photo Credit: Netflix

然而《亞森羅蘋》與其說是改編，其實更接近羅蘋的模仿犯。編導想讓故事簡單明瞭，因此導致了懸疑性薄弱、橋段沒有驚喜、對白蒼軟無力、部份細節粗糙、手法展現拙劣、劇情編排與燒腦程度只算勉強過關，並未呈現太多厲害的手法，甚至有些手法都直接用畫面跳過，BUG不少。其中替換入獄逃獄的部份實在太誇張，忍不住讓人疑惑《越獄風雲》的Scofield兄弟這麼多年到底都在幹什麼？只要跟Assane學逃獄就好了！

此外，從最早的《紙牌屋》開始，Netflix自製劇向來都是全部集數一次就上架完，只有合作劇或獨播劇才會配合劇組單位，採取每周播出方式；但最近的《魔鬼神探》第五季、《亞森羅蘋》等都是10集分成二次上架，韓劇《愛在大都會》、《致美麗的我們》的播出時間也有變化，變成每周二五或一四六。或許Netflix自有考量，但對於慣於追劇或是重度追劇者來說，時間的改變難免還是有些小遺憾。

回到《亞森羅蘋》，當然亞森羅蘋原著本來就不是推理為主，而是充滿法式浪漫華麗，看亞森羅蘋如何從容不迫、掌握人心、搶得先機的瀟灑耍帥，冒險玩弄對手。因此，就別在這兒要求看正宗的推理劇了。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航