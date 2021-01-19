疫苗外交與重振一帶一路，中國外長王毅頻出訪東南亞深化關係

文：杰西

本週末，中國外交部長王毅結束了對東南亞4國的正式訪問。在拜登領導下的美國外交政策可能發生轉變前，王毅此行旨在拉緊利益紐帶，鞏固區域夥伴關係。

在訪問緬甸、印尼、汶萊和菲律賓期間，王毅承諾北京將幫助提供新冠疫苗，並確保「一帶一路」倡議項目下資金投入，以恢復這些國家備受疫情打擊的經濟。

這是王毅去年10月來對該地區的第二次訪問。此前他到訪柬埔寨、馬來西亞、寮國、泰國和新加坡，但唯獨少了越南，後者是批評中國在南中國海主張最激烈的國家之一。

國際關係專家表示，預計拜登將改變川普時期的外交戰略，加強與東南亞盟友的關係，應對中國在該地區造成的地緣政治挑戰。王毅此時的到訪是為了鞏固北京與該地區的關係。

智庫戰略與國際研究中心的南海問題專家波林（Gregory Poling）告訴美國之音：「大多數東南亞國家都期待新的美國政府上任後更加註重外交和參與，王毅此行似乎是為了趕在這之前提醒他們對中國的需求。」

上週，拜登任命了東南亞專家、歐巴馬時期「重返亞太」戰略的設計師坎貝爾（Kurt Campbell）擔任「印度洋-太平洋協調人」，這是國家安全委員會新設的職務。坎貝爾表示，華盛頓未來的對華方針具有可預測性、穩定性和清晰性。

新加坡的拉惹勒南國際關係學院的海洋學學者高瑞連（Collin Koh Swee Lean）告訴美國之音，川普政府對東南亞地區的冷漠態度損害了美國在該地區的地位。

他說：「川普政府一直被批評對東南亞不太重視。這一點從川普多次缺席東協主導的地區峰會中可以看出。這實際上有助於放大中國在東南亞的作用和突出地位，拜登政府被認為可能能夠扭轉這一趨勢，或者至少阻止美國在東南亞地區地位的下降。」

在王毅訪問的4個國家中，緬甸將成為東南亞國家協會與中國對話的協調國，汶萊將接任2021年東協的主席國，他們在該集團的對外關係中扮演重要角色。

2021年1月11日，中國外交部長王毅訪問緬甸，與緬甸實質領導人翁山蘇姬於首都奈比多（Naypyitaw）會面。Photo Credit：AP / 達志影像 2021年1月11日，中國外交部長王毅訪問緬甸，與緬甸實質領導人翁山蘇姬於首都奈比多（Naypyitaw）會面。

疫苗援助

王毅通過提供中國疫苗等醫療援助，推進了與該地區的合作關係。目前為止，緬甸、菲律賓和印尼是東南亞地區新冠感染病例最多的3個國家。未來幾個月，讓國民接種疫苗是他們防止病毒擴散的關鍵手段。

在為期一周訪問的第一站，王毅承諾向緬甸提供30萬劑中國的新冠疫苗。在他抵達雅加達前一天，印尼宣布緊急批准中國科興生物公司的疫苗；在他訪問期間，印尼方面宣布，科興生物已經發運了1500萬劑疫苗半成品，這些半成品將由當地製藥公司包裝和分銷。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）還在總統府接種了科興生物的疫苗，並在電視直播中展示整個過程，成為印尼接種疫苗的第一人。

在汶萊停留期間，王毅承諾將配合打擊新冠病毒。蘇丹博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）表示，希望與中國在疫苗領域開展合作。

在王毅訪問馬尼拉之前，菲律賓已向中國採購了2500萬劑疫苗。在訪問期間，王毅還承諾將捐贈50萬劑疫苗給菲律賓。

貿易投資

除了疫苗外，疫情后的經濟復甦也是東南亞各國政府的首要任務。由於疫情對經濟的打擊，東南亞國家急需經濟援助計劃，其中吸引來自中國的外貿和外資是重點，儘管他們之前對北京債務外交的質疑愈發強烈。

作為應對川普貿易戰的一部分，中國通過簽署的幾個區域貿易協議顯著加深了與東南亞的經濟一體化。東協10國去年首次超越歐盟，成為中國最大的貿易夥伴。

新南威爾斯大學澳大利亞國防學院的南海問題專家塞耶（Carlyle Thayer）告訴美國之音：「東南亞地區對基礎設施資金的巨大需求是國際機構無法滿足的。正如王毅今年的東南亞之行所揭示的那樣，該地區國家非常希望重啟在新冠疫情大流行期間停滯的項目。」

從他在馬尼拉停留期間簽署了價值5億美元（約新台幣140億元）的援助協議，將用於菲律賓基礎建設、民生及其他發展計劃。此外，雙方還簽署了一份價值9.4億美元（約新台幣263億元）的商業合約，用於修建連接蘇比克灣和克拉克空軍基地的鐵路。

在王毅與印尼外長雷特諾（Retno Marsudi）的會晤時，印尼要求中國進口更多商品，並投資4億美元（約新台幣112億元）建設藍壩坎（Lambakan）大壩，而王毅則承諾將中國「一帶一路」倡議與印尼的「全球海洋指點」對接。

在新冠大流行前，中國對一帶一路倡議的貸款已經開始放緩，但高瑞連表示，儘管中國對項目的財政可持續性存在擔憂，但北京更擔心拜登政府聚焦印太地區，獲得東南亞各國政府的更多支持，從而損害中國在過去四年取得的成果。

他說：「意圖很明顯，鞏固北京與東南亞主要夥伴的關係，至少從他們那裡得到一個保證，即現有的合作和其他倡議在拜登政府上任後不會發生變化。換句話說，這更多的是試圖鎖定東南亞夥伴對商定的倡議和未來合作途徑的承諾。」

Photo Credit: 中央社 印尼1月13日開始施打武漢肺炎疫苗，總統佐科威（左）率先接種中國科興生物技術公司產製的疫苗。 （印尼總統府提供）

南海問題

王毅此行還試圖通過經濟利益來掩蓋北京在南中國海的霸凌行為。自新冠疫情以來，南海一直是美中緊張局勢升級，以及中國與該海域主權聲索國對峙的地方。

中國與該地區人口最多的印尼在捕魚權問題上存在爭議。訪問期間，王毅與該國海事和投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）討論了進一步的貿易和投資合作，包括旅遊基礎設施計劃。

在與印尼同行雷特諾舉行的聯合記者會上，王毅稱雙方就「南海行為準則」的談判取得進展。過去一年，由於新冠疫情，談判一直停滯不前。

在汶萊，王毅支持汶萊解決南海爭端的「雙規渠道」，即由直接當事國通過談判協商妥善解決爭議。他還呼籲加強與東協國家合作，「妥善處理爭端」。

專家表示，東南亞的地理位置對美國的經濟和國家安全至關重要，是美中競爭的主要舞台，預計將主導拜登政府的大部分工作重點。

波林：「美國需要在經濟領域而不僅是安全領域進行更有效的競爭，以確保東南亞保持自由，而不是被迫接受掠奪性的中國霸權。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：拉緊利益紐帶 王毅出訪深化東南亞關係

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責任編輯：杜晉軒·

核稿編輯：楊士範