《談情說愛，古人超有哏》：寫出《浮生六記》的沈復，其實是清朝第一曬妻魔人

文：宋怡慧

清朝第一曬妻魔人

乾隆四十五年（1780）一月，沈復、陳芸兩人新婚。

沈復知道陳芸為他祈福而茹素多年後，不只允諾婚後要無極限寵妻外，還幽默地說：「今我光鮮無恙，姊可從此開戒否？」

翻開沈復的寵妻事件簿，頁頁都很精采，兩人曬恩愛指數之高，更是閃瞎眾人，彷若天天都在過情人節！沈復常以「老公視角」發文──新嫁娘陳芸每天早起做羹湯，即便是素顏也有名模氣質，最重要的是這個媳婦「事上以敬，處下以和」，你們還不快替她按個讚？

這些閃光文，圈到一票按小鈴鐺訂閱頻道的粉絲，紛紛敲碗留言──我們要觀賞「沈陳及時戀愛秀」，還為陳芸貼上「零負評女神」的封號。低調謙遜的陳芸總是笑著說：「請鄉民們別再追捧我了，我只是一介尋常女子而已。」陳芸就是這樣接地氣又樸實的女人，讓人不得不愛她。

沈復是這樣形容愛妻的：「其形削肩長項，瘦不露骨，眉彎目秀，顧盼神飛，唯兩齒微露，似非佳相。」我的妻子外貌有微微暴牙的小缺陷，但並未損及她的形象，老婆永遠是我心目中完美又玩美的女神，畢竟一個有趣的靈魂比完美的外表更吸引人。

沈復曾隨父親前往會稽幕府，兩人分隔兩地，恍若有一世之久，只能透過魚雁往返，一解相思之苦。沈復甜膩地寫著：「每當風生竹院，月上蕉牕，對景懷人，夢魂顛倒。」面對開心、不開心的事，只要有心愛的芸娘在，永遠都是晴天。

「握手未通片語，而兩人魂魄恍恍然化煙成霧，覺耳中惺然一響，不知更有此身矣！」從這段話看出兩人別後相聚，不只相看兩不厭，還含情脈脈地望進彼此的靈魂裡，一切盡在不言中！

在看似淳樸恬淡的夫妻生活中，他們亦親亦友的關係，蘊含著現代婚姻男女平等的思維，而兩人相處的點點滴滴也被沈復寫成傳誦千古的愛情頌歌。合拍的兩人，不只預約此生，還預借了來生，「來世卿當作男，我為女子相從」只是，下輩子他們想要角色互換，體驗對方的境遇，延續此生的愛相隨。

陳芸曾經做過這樣傻氣的祈願：「世傳月下老人專司人間婚姻事。今生夫婦已承牽合；來世姻緣亦須仰藉神力，盍繪一像祀之？」

沈復聽完，立即篆刻「願生生世世為夫婦」圖章二枚，作為兩人相愛的印信。沈執朱文，芸執白文，當作往來書信之用。沈復愛的芸娘是一個會陪他哭、陪他笑，完整人生的伴侶，即便她不完美也常示弱討拍，卻是沈復這輩子珍惜深愛的唯一，對芸娘的愛曬也曬不完的呀。

文青夫妻的日常

「當妳決定嫁給一個人，就是認同他的人生觀，跟他在一起會讓妳成長、會讓妳快樂」，門當戶對指的不是家世，而是彼此看待世界的價值觀相似。

沈復和陳芸兩人伉儷情深，只要兩人在一起，天天是好日。他們一起對月聽風、詩酒田園，閒時與你立黃昏，灶前笑問粥可溫。

有一天，沈復和友人從南園賞花歸來，芸曰：「今日之遊樂乎？」眾曰：「非夫人之力不及此。」大笑而散。原來，陳芸為大家想出了租餛飩擔溫酒熱菜、燒茶的好辦法，使眾人能夠宴飲盡興。因此，眾人歸去前說：「沒有夫人出力，不能這樣快樂。」芸娘的貼心就是在你需要的時候，默默出現、靜靜陪伴，把光環讓出來給需要的人，這樣的舉止更襯出她的機敏與樂享。

沈復好客，「芸則拔釵沽酒，不動聲色」，陳芸用小資女的創意做出五星級的國宴料理，讓沈復感到驚喜也暗自佩服。他與友人飲酒賞花時，陳芸也沒閒著，忙著為大家烹酒煮食，這種夫唱婦隨的默契，真是羨煞他人！

兩人移居金母橋避暑，沈復寫下：「他年當與君卜築於此，買繞屋菜園十畝，課僕嫗種植瓜蔬，以供薪水。君畫我繡，以為詩酒之需。布衣菜飯，可樂終身，不必作遠遊計也。」他們面對物質的欲望少，喜歡躬耕田園的靜謐生活，無論是在田間聽蟬、賞月飲酒、種花蒔草、吟詩作畫，盡情享受各種生活情趣。

《西廂》是清代的禁書，有次沈復禁不起愛妻的請託，想盡辦法從朋友那裡借來，每夜睡前，一章一章地當成床前故事唸給芸娘聽，看著她慢慢沉睡便覺得欣喜。聽著聽著，芸娘說：「《西廂》之名聞之熟矣，今始得見，真不愧才子之名，但未免形容尖薄耳。」

沈復笑著說：「只有才子的筆墨才能做到獧巧輕薄。」

沈復有芸娘相伴，生活中充滿了巧思。兩人有共同的愛好，無論是對生活美學的品評、山水景色的欣賞、藝文的交流，都是默契十足，真的是天造地設的一對。

生活苦歸苦，有了愛的濾鏡，日子就能過得妙趣橫生、不失雅致：「夏月荷花初開時，晚含而曉放，芸用小紗囊撮條葉少許，置花心，明早取出，烹天泉水泡之，香韻尤絕。」

也許是相處久了，從靈魂、人格、生活、志趣、情韻，兩人無一不合。陳芸對唐詩的賞評，寄寓自己的哲學觀和人格態度。李白的浪漫和芸娘有契合之處，她對李白的詩有獨到見解：「杜詩錘鍊精純，李詩瀟洒落拓，與其學杜之森嚴，不如學李之活潑。」、「李詩宛如姑射仙子，有一種花落流水之趣，令人可愛。」

跳脫女子無才的叛逆，芸娘的見識一點都不輸給才學縱橫的沈復。沈復是如此讚賞愛妻的：「芸一女流，具男子之襟懷才識。歸吾門後，余日奔走衣食，中饋缺乏，芸能纖悉不介意。及余家居，惟以文字相辯析而已。卒之疾病顛連，賫恨以沒，誰致之耶？余有負閨中良友，又何可勝道哉？」

夫妻之間，愛情至上，也保有尊重、平等的關係。沈復視陳芸為獨立的個體，芸娘不拘禮教，超越了沈復對女性角色的想像，她不只是相夫教子的妻子而已，也是勇敢追求自由、愛與夢想的摯友。沈復刻意模糊彼此性別的界限，讓陳芸成為清代女子形象最特出的代表──女生不一定要長得漂亮，但是一定要活得漂亮。

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書籍介紹

本文摘錄自《談情說愛，古人超有哏：跟著古人談戀愛 三天三夜撩不完！10堂文學家瘋傳的愛情課》，平安文化出版

作者：宋怡慧

原來古人這樣談戀愛？！10個被文學家耽誤的戀愛高手，10個讓你瞠目結舌的超展開愛情物語！

問世間情為何物？關於古人華麗轉身的愛情，我們可能統統都猜錯。面對單戀的苦澀、熱戀的甜膩，以及愛的不完美，宋怡慧老師用生動的文字，帶領我們一窺古代文學家和經典小說人物的「愛情態度」。或許你會有所懊悔，有所失落，有所頓悟，有所超越，但看完本書，你也將學會用心感受，勇敢去愛！

Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航