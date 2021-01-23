《談情說愛，古人超有哏》：最懂女人心的詞人柳永，緋聞對象都是當紅女藝人

文：宋怡慧

最懂女人心的詞人

宋代的歌伎以歌舞表演為生，能歌善演，有的還會填詞作曲，一人身兼數職。

柳永的愛人們，各個都是當紅女藝人，他的詞作中也不乏對她們公開示愛的告白，鼓勵她們看重自己、勇敢活出自己喜歡的模樣。他最常說：「妳無論胖瘦我都喜歡，只要健康就行！」他從不看輕這些出身低下的女子，也不計較她們容顏如燦花的開落，真誠地把她們當成家人，溫柔體貼地對待，也十分重視她們的內心感受與意見。

這首〈木蘭花〉描繪歌伎們的獨一無二、聰明、善良、美麗，分別歌詠了心娘、佳娘、蟲娘、酥娘四名歌伎，讚美她們的絕世美貌和歌舞技藝：

心娘自小能歌舞。舉意動容皆濟楚。解教天上念奴羞，不怕掌中飛燕妒。 玲瓏繡扇花藏語。宛轉香茵雲襯步。王孫若擬贈千金，只在畫樓東畔住。 佳娘捧板花鈿簇。唱出新聲群豔伏。金鵝扇掩調纍纍，文杏梁高塵簌簌。 鸞吟鳳嘯清相續。管裂絃焦爭可逐。何當夜召入連昌，飛上九天歌一曲。 蟲娘舉措皆溫潤。每到婆娑偏恃俊。香檀敲緩玉纖遲，畫鼓聲催蓮步緊。 貪為顧盼誇風韻。往往曲終情未盡。坐中年少暗消魂，爭問青鸞家遠近。 酥娘一搦腰肢裊。回雪縈塵皆盡妙。幾多狎客看無厭，一輩舞童功不到。 星眸顧指精神峭。羅袖迎風身段小。而今長大懶婆娑，只要千金酬一笑。

意思是：心娘從小就能歌善舞，起心動念、舉止儀容無不美好動人。她的美善會讓天上的歌女自覺羞愧，她也不怕自己的美被掌上舞的趙飛燕給妒忌了。玲瓏的說話聲，彷彿藏在似花的繡扇之後，宛轉的舞步猶如白雲襯於香煙之上。貴族子弟如果打算以千金相贈於她，也只能住在畫樓東畔的客房裡而無計可施。

佳娘舉起唱板，頭上花鈿叢聚，唱出新穎美妙的歌聲，使得眾多美女為之佩服。金鵝羽扇掩不住連綿的歌曲樂律，震動舞殿的歌聲，讓文杏梁上的塵埃簌簌地落下。優美的歌聲猶如鸞鳳之聲相和，清麗又連續不斷。美妙的管樂和焦尾琴聲怎能與之爭先呢？何時像念奴一樣，半夜被召入連昌宮，走進皇帝的宮禁而高歌一曲？

蟲娘平日的行為舉止如水般溫柔婉順，但到了表演的時候，卻一反常態，變得高傲自負。蟲娘的舞姿應著節拍，當檀板輕敲時，曲調慢了，手的動作也緩慢了。接著，畫鼓聲催，腳步也隨之轉為急促。她傾盡全身之技，誇張地展現風韻，只不過想博得知音人的一顧而已，甚至一曲終了，她還情猶未已，沉醉在自己的舞蹈之中。

公子王孫因其舞姿風韻暗自銷魂而傾心，爭相追求詢問蟲娘的居所。酥娘嫋娜的腰肢纖細到一手可握，喜歡舞蹈〈回雪〉、〈縈塵〉，展現的舞姿輕盈優美，讓很多輕薄之客百看不厭，同輩跳舞之童子，其舞蹈功夫都不如酥娘。她清瑩如星子的目光，散發出俊俏的神韻，絲羅衣袖隨風飄盪，使身軀越顯纖細渺小。而今長大的酥娘，卻疏懶於舞蹈之功，一味地為了生存而賣笑。

柳永把這些女歌手都當成知己，每首歌曲都是替她們量身打造，用情勾勒她們的神韻與氣質，果然引起廣大的迴響，成為人人瘋搶的金牌作詞人。他也大膽地創作通俗直白的慢詞，讓宋詞變成通俗易懂的流行歌曲。

「魚幫水、水幫魚」，柳永不只是讓歌伎一舉成名的最佳拍檔，也是她們心目中的英雄；她們崇拜柳永的才華和不羈的多情，對他死心塌地。柳永曾說在腦海中藏著好多姐妹們的生命故事，所以若是靈感來敲門了，他就要把握靈光乍現的時刻，為她們好好寫一首歌，留作彼此相遇的紀念。

在宋代，如果你想成為專業紅牌歌手，都得拜託柳永捉刀，替你的歌譜個詞，以提升知名度才行。只要有柳永作詞掛保證，作品一推出就成了暢銷榜上的熱門流行歌曲，在大街小巷中傳頌著。歌伎們爭相傳唱他的作品，很快地，上至王公貴族、下至販夫走卒，從國內到國外，形成「凡有井水飲處，皆歌柳郎詞」的風潮。而他也自稱：「奉旨填詞柳三變」，並以白衣卿相自詡。

最為火紅的，莫過於柳永的〈雨霖鈴〉，它堪稱宋代KTV 點唱次數最多的十大金曲：

寒蟬淒切。對長亭晚，驟雨初歇。都門帳飲無緒，留戀處、蘭舟催發。執手 相看淚眼，竟無語凝噎。念去去、千里煙波，暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別。更那堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處，楊柳岸、曉風殘月。 此去經年，應是良辰、好景虛設。便縱有、千種風情，更與何人說。

意思是：秋後的蟬兒鳴叫聲淒涼急促，我面對著長亭，恰好是傍晚時分，剛落下的驟雨停歇了。你為我在京都城外設帳餞別，我卻沒有暢飲的心情，正依依不捨的時候，船上的人卻催促著我出發。

我倆握著手相視，眼裡盡是淚水。到了最後，我們竟然相對無言，千言萬語都哽在喉間，說不出話來。想到這次回到南方，一程又一程，千里迢迢，一片煙波，夜霧瀰漫的楚國天空是一望無際的空曠。

自古以來，多情的人最傷心的是離別，更何況適逢蕭瑟冷落的秋季，商人的離愁誰能受得了！誰知今夜酒醒後，我會身在何處？怕是只能在楊柳岸邊，獨自面對淒厲的晨風和黎明的殘月。這一去，長久離別，即使遇到好天氣、好風光，也是如同虛設。即使有滿腹的情意，又能和誰訴說呢？

〈雨霖鈴〉全詞聲音與感情雙繪，敘事清楚，寫景工緻，文氣起伏跌宕。情人的遠行，沒有瀟灑的揮別，而是讓人聲淚俱下、萬般不捨的虐心。上片寫臨別時的情景，景色的鋪陳，氛圍的渲染，融情入景，一邊是兩人情濃，一邊是蘭舟催發，凝鍊深摯的情愛，尤以「執手相看淚眼，竟無語凝噎」成為離別時的絕唱。

下片主要書寫別後情景，詞人的內心獨白。時間與思緒環環相扣，步步推進，末兩句畫龍點睛，為全詞生色，點出了柳永在羈旅行役時，離情依依、纏綿悱惻，不只吐露懷念遠離的佳人相思之情，思念著故友及都會生活，也透露出人生短暫、懷才不遇的感慨。

柳詞深沉婉約的風格、膾炙人口的千古名句，不只被人改編成宋式爵士版、藍調版、R&B 版，也把柳永詞推向北宋婉約詞代表的地位。由於這首歌後來實在太受歡迎了，還被當時的人們做成各式各樣的歌詞表情包，成為年度熱搜詞。如今讀來，還真有「人生分分合合，愛情拉拉扯扯，一路曲曲折折」的人生況味呢！

生命中總有一首歌，陪伴我們走過那段心痛的日子。柳永詞呈現獨特的柳式浪漫，即便寫的是傷感離別，也傳達在美好事物中尋求無聲陪伴和療癒的力量。

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書籍介紹

本文摘錄自《談情說愛，古人超有哏：跟著古人談戀愛 三天三夜撩不完！10堂文學家瘋傳的愛情課》，平安文化出版

作者：宋怡慧

原來古人這樣談戀愛？！10個被文學家耽誤的戀愛高手，10個讓你瞠目結舌的超展開愛情物語！

問世間情為何物？關於古人華麗轉身的愛情，我們可能統統都猜錯。面對單戀的苦澀、熱戀的甜膩，以及愛的不完美，宋怡慧老師用生動的文字，帶領我們一窺古代文學家和經典小說人物的「愛情態度」。或許你會有所懊悔，有所失落，有所頓悟，有所超越，但看完本書，你也將學會用心感受，勇敢去愛！

Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航