《你問對問題了嗎？》：那些以「解決他人問題」維生的職業，都堅持著同一項重點

文：湯馬斯．維戴爾－維德斯柏（Thomas Wedell-Wedellsborg）

首先，為問題建立框架

設計師裴瑞（Matt Perry）的電腦螢幕上有張黃色便利貼，寫著一個簡單的問題：

我們想解決的是什麼問題？

裴瑞任職於《哈佛商業評論》， 他和貝里納托（Scott Berinato）、華玲（Jennifer Waring）、芬克絲（Stephani Finks）、彼特（Allison Peter）、梅里諾（Melinda Merino）是本書製作團隊成員。我們在《哈佛商業評論》寬敞明亮的波士頓辦公室進行第一次會議後，裴瑞寄來一封電子郵件：

我螢幕上貼著這張便利貼大概有一年了。上面只寫著一個很簡單的問題，但很多時候就是非常有幫助。所以它就這樣一直貼著沒被丟掉（哈！），其他便利貼就是沒有這樣的永恆價值。

乍看之下，強調「把問題講清楚」似乎沒什麼道理。這不是當然的嗎？為什麼被一直留著的是這張便利貼，而不是其他亙古不變的設計師智慧？（像是「永遠穿黑色」）

只要去問問那些以「解決他人問題」維生的人，不管是設計師、律師、醫師、管理顧問、主管教練或心理學家，都會發現他們堅持著同一項重點：先問清楚問題是什麼。

「重組問題框架」的流程也該由此開始。簡單說來，該做的是：

寫出簡短的 問題陳述 ，最好把問題寫成一個完整的句子：「目前的問題是⋯⋯」。小組合作時可以使用白板，好讓所有人都能清楚看到。

，最好把問題寫成一個完整的句子：「目前的問題是⋯⋯」。小組合作時可以使用白板，好讓所有人都能清楚看到。 在問題陳述的旁邊畫出利害關係圖，列出利害關係人。這裡的利害關係人可能是個人，也可能是企業或部門。

請務必記得：

「寫下來」很重要。這個動作看起來雖然平凡無奇，卻能帶來許多重要好處。請盡可能把問題「寫下來」。

「寫下來」的動作要快。問題陳述的目的，並不是要一次就把問題講得很完美，而是要為後續流程提供原料。你可以把它想像成放在桌上的一堆黏土，只是要讓你有東西可以開始罷了。

寫出完整句子。如果用列點方式、或只用簡單詞彙來描述問題，之後會比較難重組問題框架。

切勿冗長。如果能只用幾個句子就把問題講完，就最有助於重組問題框架。

如果你打算在閱讀本書的過程中嘗試解決自己的問題，建議先暫時把書放下，寫下每個問題、畫出利害關係圖。每個問題用一張紙，不要把一堆問題擠在同一張紙上。

為什麼要把問題寫下來？

把問題寫下來的好處多多。舉例來說：

可以讓你放慢腳步：書寫能夠創造出一個短暫且自然的思考空間，讓人不會太早跳進解決方案模式。

可以逼你把話講得更具體：問題如果只用「想」的，其實會十分模糊，寫成書面就會比較清楚。

可以創造心理距離：如果能讓問題變成一個具體存在的事物、與自己拉開距離，就更容易客觀看待。

可以讓你更容易獲得協助：透過書面的問題陳述，能讓諮詢對象更容易為你提供有效的協助。

可以作為討論的檢查點：每當有人提出想法，你可以將討論迅速導向問題陳述：「這個點子能夠解決這項問題嗎？」（有時某個想法可能讓你考慮更改原本的問題陳述，這也是好事。畢竟問題解決的關鍵並不在於堅守既有框架，而是要找出「對的問題」與「好的解決方案」。）

可以留下書面足跡：為客戶工作時，留下書面的問題陳述將有助於在未來避免衝突。人類的記憶很容易犯錯，要是沒有將問題書面化，客戶有可能會記錯他們要你解決的問題。

你的問題屬於哪一類？

1960 年代，在創造力研究領域歷經約十年的發展之後，著名教育學者葛佐斯（Jacob Getzels）提出他的重要觀察。他指出，學校教學生解決的問題，往往與現實生活中遇到的問題大不相同。

在學校裡，問題呈現的方式往往既清楚又條理分明：「有個三角形，已知其中兩邊長度，請問第三邊長度為何？」而且一定是出現在介紹畢氏定理那章的最後，以確保我們對問題具有充分認識。葛佐斯稱之為「給定的問題」，遇到這種問題時只要套用特定解決方案，結果基本上不會太差。

當我們剛出社會時，工作上遇到的問題往往也非常明確，有既定做法可循（像是「研究一下這幾份報告，幫老闆彙整出最新市場趨勢」）。但隨著工作日久、職位漸高，要處理的問題就會愈來愈複雜，於是問題常以下面三種形式出現，每種形式都會帶來不同的挑戰。若要掌握問題診斷技巧，必須深入了解這三種狀況。

狀況1：說不清楚、講不明白的痛點

Photo Credit: 天下文化提供

當我們還沒弄清楚問題是什麼時，就已經明確感受到問題的存在，也就是所謂的「痛點」。有些痛點有如戲劇性的突然降臨，讓人感受強烈（像是「我們的業績正如雪崩般暴跌」）；有些則是讓人隱隱作痛、慢慢煎熬（像是「我的職涯發展陷入停滯」、「我們的產業正在衰退」、「我姊的情況似乎不太樂觀」）。

痛點有時令人難以捉摸。在臨床心理學領域，心理治療師笛夏德（Steve de Shazer）估計，約有三分之二的患者在剛開始治療時，無法明確說出自己想解決的問題是什麼。職場問題也是如此，當有人跟你說：「問題在於我們的企業文化」，幾乎可以肯定他說的其實是：「我們壓根不知道問題是什麼」。

這些痛點常會讓人病急亂投醫、急著想執行任何解決方案，而忘了該先好好思考目前的情境。以下舉一些典型的例子，請注意他們怎樣突然就從痛點直接跳到解決方案。

新產品賣得很差。我們一定得要投入更多行銷資源才行。

調查顯示有74％的員工常常覺得無法投入工作。我們必須更清楚傳達公司的宗旨。

我們工廠違反安全規定的情況實在太嚴重。我們需要把規則訂得更明確，可能也需要把處罰訂得更嚴。

我們的員工很抗拒公司改組。我們必須推出訓練計劃，好讓他們學會乖乖聽話的接受改組。

倉促選用某些解決方案時，背後的邏輯可能大有問題，像是「我的另一半一直覺得壓力很大，我們老是在爭吵。如果能生個孩子、甚至生五個，一定能讓情況大幅改善。」這類解決方案通常看起來很合理，甚至在過去曾經確實有效。然而，當時的問題並不一定等同於你現在所實際面臨的問題。

狀況2：完全不知要如何實現的目標

Photo Credit: 天下文化提供

問題看起來也可能像是某種難以實現的目標。商業界一個典型的例子，就是所謂的成長差距（growth gap）：領導團隊把營收目標訂到2000萬美元，但正常銷售額就是只能賺到1700萬。到底要怎樣，才能再生出300 萬美元來？在企業宗旨或新任執行長宣布的成長策略當中，常常就會訂出這樣的目標：「我們希望成為市場的領導者。」

面對某個痛點的時候，至少還算有個出發點，但當面對看似難以實現的目標就難說了，光是思考到底要從哪裡開始著手，就可能讓人全無頭緒。「我要怎麼找到長期交往的對象？難道要在大街上向陌生人大吼大叫，但似乎效果不是很好。」

在這種時候，你只知道現在的做法還有所不足。面對難以實現的目標，我們必須想出新的點子，而不能只是死抱著過去的做法。（當然，也是因為這樣，讓領導者很喜歡訂出這種目標。）

要解決問題時，這種目標導向的問題有一項特徵：需要做到機會辨識（opportunity identification）。雖然一般來說，機會辨識屬於創新研究的領域、而不是問題解決的領域，但機會辨識所需要的技巧會和重組問題框架及尋找問題密切相關。舉例來說，許多成功的創新都是因為重新思考「客戶真正在意的是什麼」，而不是去思考市面上現有解決方案想解決的問題。

狀況3：有人莫名迷戀特定解決方案

Photo Credit: 天下文化提供

最具挑戰性的一種情況，是有人要求你一定要做到某種解決方案。想像有個客戶要求平面設計師：「我的網站要有一個大大的綠色按鈕。」如果是新手設計師，大概會乖乖放上一個按鈕，但之後客戶很有可能會回來抱怨：「這個按鈕沒有我要的功能啊！」

（還有更妙的：「雖然我說綠色按鈕，但你們應該要知道我的意思是紅色開關嘛！」）如果你不知道某項要求到底是為了解決什麼問題，乖乖辦事可不見得是個好主意。

意識到這種現象之後，你就會發現這種「解決方案導向」的心態無所不在。以下列出一些例子，有一個後面還會再提到：

「我們應該要做一個應用程式！」

「我的夢想是要開一家賣義大利冰淇淋的店。」

「我看到一個很酷的網站，可以讓員工分享他們的想法。我們也該來弄一個。」

有時候，我們會莫名對某個想法迷戀不已，覺得「我們應該要做這個！」，卻完全沒有證據顯示這項解決方案能解決現實生活中的某項問題。（「你問這能解決什麼問題？當然是要讓世界變得更好啊！」）有時候，這會被稱為「先有解決方案，再來找問題」。這種情況造成的麻煩可能更大，因為如果硬推某個糟糕的解決方案，造成的影響可能不只是浪費時間和金錢那麼簡單，更可能帶來實質的傷害。

另外還有一種可能，就是這種解決方案又會變形成另一個問題。以前面的「電梯太慢」問題為例，或許就會是某天房東找上你，說：「我們得擠出錢買新電梯。你能不能幫我想想，可以把哪些預算砍掉？」

書籍介紹

本文摘錄自《你問對問題了嗎？：重組問題框架、精準決策的創新解決工具》，天下文化出版

作者：湯馬斯．維戴爾－維德斯柏（Thomas Wedell-Wedellsborg）

譯者：林俊宏

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最危險的，不是提出錯誤的答案，而是提出錯誤的問題；

最需要的，不是提出正確的答案，而是提出正確的問題。——彼得．杜拉克

領導者 ╳ 經理人 ╳ 職場工作者 ╳ 所有學習者

最簡明易懂的問題解決指南！

思科、微軟、花旗、勤業眾信等企業都在用的實用智慧

本書作者是享譽全球的創新與問題解決專家，他曾針對17個國家、91家民營和公共部門企業裡的106名高階主管進行調查，發現有85%的主管認為組織診斷問題的能力很差，造成的嚴重後果包括：組織策略根本上錯戰場；團隊精力浪費在雞毛蒜皮的事項上，甚至企業正打造出沒人會想要的產品卻渾然不知。

困境的關鍵並非在於缺乏「解決問題」的能力，

而是無法正確認識什麼才是「真正的問題」。

想要解決真正的問題，需要「重組問題框架」（reframing）！

「重組問題框架」不等於「分析問題」，而是一種更高階的能力。學會這套經過實證、威力強大的問題解決策略，不論是領導團隊、創辦公司、談定銷售、制定策略、處理難搞的客戶，或是應用在個人的生活面向，例如發展職涯、改善婚姻、讓不聽話的小孩乖一點，任何層面、任何問題都能派上用場。

閱讀本書你會學到：

為工作或生活中各種艱難問題找出創意解方。 讓自己或團隊不再浪費時間在錯誤的事情上，有效做出判斷。 保障並拓寬職涯，提升自己的價值，活出人生的精彩！ 深化對問題架構的思考素養，是現代公民必須具備的重要能力。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航