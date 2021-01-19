印尼各地水患、地震天災不斷，逾10萬人流離失所

（中央社）印尼近期天災不斷，南加里曼丹省水災撤離逾6萬人；西爪哇省水患影響逾2萬人；蘇拉威西島地震傷亡持續攀升，約2萬人無家可歸。當局籲民眾警戒淹水、潮汐波、火山爆發。

印尼進入雨季高峰期，各地頻傳水患。國家災害應變總署（BNPB）18日晚間統計，17日起的豪雨在西爪哇省（West Java）的馬賈倫卡縣（Majalengka）及井里汶縣（Cirebon）造成災情，各有約40棟、5352棟民宅淹水，共約2萬2000人受影響。

婆羅洲南部南加里曼丹省（South Kalimantan）塔納勞特縣（Tanah Laut）、班加馬市（Banjarmasin）等10個縣市自12日起因多日豪雨成災，國家災害應變總署截至17日的統計，有超過10萬人受影響，高達約6萬5000人遭撤離。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）18日視察南加里曼丹省災情時指出，這是當地50年來最大的洪患，仍有約2萬人住避難所。他指示相關單位積極賑災。

A strong 6.2 magnitude earthquake killed at least ten people, injured hundreds and damaged many buildings in Indonesia’s Sulawesi island. The epicentre of the quake was six kilometers northeast of Majene city https://t.co/e1a7okskvI pic.twitter.com/FDalOKB6Kw — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

環保團體綠色和平（Greenpeace Indonesia）18日指出，水災的其中一個主要原因是梅拉圖斯山（Meratus）的兩個主要水源地長年遭濫墾濫伐，改為生產棕櫚油的棕櫚園，在2001年至2019年間有超過30萬5000公頃的森林地因此流失。

在蘇拉威西島，西蘇拉威西省（West Sulawesi）15日芮氏規模6.2強震造成的傷亡人數持續攀升。根據國家災害應變總署至18日晚間的統計，已有84人罹難，253人受傷，在馬武柔（Mamuju）、馬杰內（Majene）分別約1萬5000、4000人無家可歸。

圖為蘇拉維西島馬武柔（Mamuju）震後景象。Photo Credit：AP / 達志影像 圖為1月15日蘇拉威西島馬武柔（Mamuju）震後景象。

北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老（Manado）近日也因豪雨成災。國家災害應變總署至18日的統計，淹水及土石流造成6人死亡，500多人遭撤離。

萬鴉老海邊17日晚間並發生潮汐波，大量海水灌進路面，民眾驚慌逃離，附近一間購物中心的停車場也淹水。印尼氣象氣候暨地球物理局18日指出，當時海浪高達4公尺，這並非是海嘯，而是因海面低氣壓及強風等極端氣候現象造成的。

The floods inundated tens of thousands of houses and forced nearly 40,000 residents to leave their homes pic.twitter.com/jo4Wzbw4wH — SCMP News (@SCMPNews) January 19, 2021

爪哇島西爪哇省（West Java）雙木丹縣（Sumedang）Cihanjuang村9日因暴雨引發大範圍的土石流災情。印尼國家搜救總署今天的新聞稿指出，土石流造成40人罹難，遺體18日晚間已全部尋獲，搜救結束，但目前仍有約1000人無家可歸。

印尼當局也持續注意列為第3級警戒的中爪哇省（Central Java）梅拉比火山（Merapi），以及北蘇門答臘（North Sumatra）的西納彭火山（Sinabung），要求民眾不要在火山周圍3公里至5公里的範圍內活動。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範