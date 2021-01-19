印尼各地水患、地震天災不斷，逾10萬人流離失所
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印尼西蘇拉威西省15日芮氏規模6.2強震，造成了84人罹難，加里曼丹省、西爪哇省各地的水患影響了超過8萬人。
（中央社）印尼近期天災不斷，南加里曼丹省水災撤離逾6萬人；西爪哇省水患影響逾2萬人；蘇拉威西島地震傷亡持續攀升，約2萬人無家可歸。當局籲民眾警戒淹水、潮汐波、火山爆發。
印尼進入雨季高峰期，各地頻傳水患。國家災害應變總署（BNPB）18日晚間統計，17日起的豪雨在西爪哇省（West Java）的馬賈倫卡縣（Majalengka）及井里汶縣（Cirebon）造成災情，各有約40棟、5352棟民宅淹水，共約2萬2000人受影響。
婆羅洲南部南加里曼丹省（South Kalimantan）塔納勞特縣（Tanah Laut）、班加馬市（Banjarmasin）等10個縣市自12日起因多日豪雨成災，國家災害應變總署截至17日的統計，有超過10萬人受影響，高達約6萬5000人遭撤離。
印尼總統佐科威（Joko Widodo）18日視察南加里曼丹省災情時指出，這是當地50年來最大的洪患，仍有約2萬人住避難所。他指示相關單位積極賑災。
環保團體綠色和平（Greenpeace Indonesia）18日指出，水災的其中一個主要原因是梅拉圖斯山（Meratus）的兩個主要水源地長年遭濫墾濫伐，改為生產棕櫚油的棕櫚園，在2001年至2019年間有超過30萬5000公頃的森林地因此流失。
在蘇拉威西島，西蘇拉威西省（West Sulawesi）15日芮氏規模6.2強震造成的傷亡人數持續攀升。根據國家災害應變總署至18日晚間的統計，已有84人罹難，253人受傷，在馬武柔（Mamuju）、馬杰內（Majene）分別約1萬5000、4000人無家可歸。
北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老（Manado）近日也因豪雨成災。國家災害應變總署至18日的統計，淹水及土石流造成6人死亡，500多人遭撤離。
萬鴉老海邊17日晚間並發生潮汐波，大量海水灌進路面，民眾驚慌逃離，附近一間購物中心的停車場也淹水。印尼氣象氣候暨地球物理局18日指出，當時海浪高達4公尺，這並非是海嘯，而是因海面低氣壓及強風等極端氣候現象造成的。
爪哇島西爪哇省（West Java）雙木丹縣（Sumedang）Cihanjuang村9日因暴雨引發大範圍的土石流災情。印尼國家搜救總署今天的新聞稿指出，土石流造成40人罹難，遺體18日晚間已全部尋獲，搜救結束，但目前仍有約1000人無家可歸。
印尼當局也持續注意列為第3級警戒的中爪哇省（Central Java）梅拉比火山（Merapi），以及北蘇門答臘（North Sumatra）的西納彭火山（Sinabung），要求民眾不要在火山周圍3公里至5公里的範圍內活動。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範