《擺脫無力感》：別讓童年成為一生的詛咒，還沒能力和解時，先選擇遠離

文：二美

別讓童年成為你一生的詛咒

沒有任何證據證明，過去能決定未來

豆瓣上有一個叫「父母皆禍害」 的群組，每天都有人在那控訴自己悲慘的童年和可恨的父母。後來，這個群組引起了大眾的注意，還有人專門出書揭祕這個小組。

我去這個群組看過，看文章時，內心無比沉重。發文的人要嘛是童年曾被父母毒打，要嘛是遭受過精神冷暴力。更嚴重的，還被猥褻、侵犯過。他們的童年生活如同煉獄，無處發洩痛苦，只好在網上傾訴。

他們當中，有的得了心理疾病，成年後無法正常生活。有人說自己的人生被父母毀了，這輩子註定要活在痛苦之中；還有的人說不想活了，因為童年時父母的虐待讓他們的內心缺少陽光。

看到這些控訴，我想起了自己的經歷。小時候，父母對我管教得特別嚴，但凡我做錯一點事，或考試成績不理想，總免不了挨一頓打。我曾怨恨過父親，他給我的童年留下了不少暴力陰影。

記得有一次，我數學考了七十分，父親氣得直搧我耳光，把我打得眼冒金星。還有一次，我和姊姊吵架，父親就拿竹竿打我們的腿，我的腿被打得疼了好幾天。最傷心的是有一次我被一個男生誣陷，那個男生的媽媽去我家告狀，說我把她兒子耳朵擰爛了，父親不分青紅皂白，上來就搧了我兩個耳光，根本不聽我解釋。

還沒能力和解時，先選擇遠離

每每回憶起這些往事，我都很傷心。小時候挨打的經歷確實對我有很大影響，以至於到現在我和父親的關係都很疏遠，平時回家也不願和他說話，甚至見到他便心生恐懼，生怕一不小心做錯事又要挨打。

我特別羡慕那些可以在自己父親面前撒嬌的小女生，覺得她們真幸福。而我呢，連在父親面前表達一下觀點都需要很大的勇氣，更別提向他撒嬌了。在農村，像我父親這樣的父母太多了，他們的教育觀念就是「棍棒底下出孝子」，他們認為孩子「不打不成器」 。他們把孩子送到學校時，會囑咐老師對自己的孩子「不聽話就使勁打」 。有個男生跟我說，他小時候曾被父母吊起來打，打得皮開肉綻，最後差點昏死過去，他也因此留下了心理陰影。

正是因為這些，我從小自卑又敏感。在我的成長過程中，如果別人笑話我，我會難過很久。如果我做錯了什麼事情，不用別人批評我，我會先罵自己一頓。我曾經試圖偽裝堅強，讓自己看起來很陽光，但這似乎更容易暴露我懦弱的內在。

有時我覺得我的懦弱跟我的童年有關，每次這樣想，心裡對父親的怨恨便會多一分。糾結和怨恨充滿了我的內心，我心情沮喪，有時連當下的生活都無法過好。然而，當你凝視深淵時，深淵也會凝視你；當你一直糾結於怨恨時，你會一直心懷怨恨，好像生活在地獄中。

不幸福的童年已經存在，無論如何也改變不了。是糾結於過去，陷入痛苦；還是著眼於現在，把以後的人生過好？每個人都有不同的選擇。

在我還沒有能力跟父親和解時，我選擇了遠離，默默地增強實力。我不想再糾結於過去，把自己的失敗和挫折都歸因於童年。抱怨過去，對我的生活沒有任何幫助。我經常會看一些心理學方面的書籍，借助書中的理論來幫助自己調整心態。

正向心理學家馬汀塞利格曼在《真實的快樂》裡談到了童年問題。他認為，歷史並沒有那麼重要，沒有任何實驗支持「童年事件會影響成人的人格」 這一結論，也沒有任何證據證明「過去能決定未來」 。

童年時的災難可能會對一個人成年後的性格有一定影響，但這種情況是少數。童年的不幸不能決定你長大後會出現什麼樣的問題。心理學家們研究發現，相較於童年經歷，基因對人格的影響更大。也就是說，你現在的人格，更大程度上是由基因決定的，而不是你童年的遭遇。至於基因，這不能怪罪你的父母，他們也控制不了自己的基因。

明白了這一點，我們就不會再沉溺於過去的痛苦了。沉溺於過去，對我們的未來沒有任何作用。童年有「傷」 的人，如果不停地撕裂「傷口」 ，會減慢「傷口」 癒合的速度。心理學家貝克發現，憂鬱症病人每說一次過去發生的傷心事，內心的傷口就被拉開一次，病情嚴重的甚至會自殺。所以，過去的傷心事還是少提為妙，多把注意力放到現在。那我們怎麼做，才能放下內心的怨恨，專注於追求未來呢？

相關書摘 ▶《擺脫無力感》：作為一個窮人，你有什麼資格快樂？

書籍介紹

本文摘錄自《擺脫無力感：拿回人生主動權》，四塊玉文創出版

作者：二美

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航