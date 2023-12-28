網紅小玉「Deepfake換臉A片」獲利千萬元，二審改判5年徒刑不得易科罰金
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一審判小玉5年6月徒刑，均得易科罰金共198萬元，二審認為小玉製作換臉色情片的行為造成的損害極大，原本一審的判決過輕，改判不得易科罰金部分定應執行刑為有期徒刑5年，得易科罰金部分判1年8月。
網紅「小玉」朱玉宸涉以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將100多位知名女性如政治人物、網紅與直播主合成A片女優，上網販賣獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴；新北地院一審判小玉5年6月徒刑，均得易科罰金共198萬元，犯罪所得1200萬餘元沒收。助理莊男依判刑3年8月，得易科罰金132萬元。檢方上訴，台灣高等法院今（28）日撤銷原判決，重判小玉5年徒刑，不得易科罰金，另有1年8月得易科罰金之刑，可上訴。
小玉成立透過粉絲團、影音頻道，上傳將被害人臉部特徵移植到AV女優臉上的短片，招攬網友付費為會員後，即可瀏覽影片。檢警查出119人受害，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、「最美博士」許藍方等名人。新北地院6月開庭時，黃捷等5位受害人親自出庭，表示不原諒，並稱至今仍有不雅片在網路流傳，5位受害人都要求依法重判，黃捷等4人並附帶求償各100萬元。
一審法官認為，朱玉宸等人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣。不過考量兩人犯後坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依《個資保護法》各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。檢方不服上訴。
小玉道歉求輕判，二審法官未採
高等法院二審開庭時，《聯合報》報導，公訴檢察官主張，朱玉宸、莊炘睿散布不雅影片，對被害人社會形象、生活、精神造成極大傷害，網路上的影片幾乎不可能全部收回。一審宣告朱的刑度加總為595個月，相當於49年7月徒刑，然而應執行刑僅5年6月，相當於減去89%的刑度，僅維持一成宣告刑，且全部都可易科罰金，也就是小玉繳交198萬元，就可恢復自由之身，認為量刑過輕，建請法院每罪宣告刑至少7個月。
小玉以一頭長髮出庭，在法庭上再次鞠躬道歉，表示深深體會到自己做錯了。他會盡力工作，賠償被害人，也願接受懲罰。小玉表示，檢察官有上訴，他沒上訴，希望法院從輕量刑，如果加重刑度，他沒辦法出來工作，「希望能工作讓大家拿到應該要的賠償」。
二審有5名被害人出庭表示一審量刑過輕，認為朱玉宸、莊炘睿明知故犯、毫無悔意。幾乎所有被害人都是公眾人物，兩人利用她們形象賺進幾千萬元，嚴重影響她們的工作、商譽、生活和家庭，也害她們遭受異樣眼光，傷害是長期的。另外也指控兩人雖與部分被害人簽調解，但迄今未履行賠償，且兩人已脫產，甚至把名下公司廢止登記。被害人們表示，不接受道歉也不原諒，請求法院從重量刑。
二審判決指出，被告2人均犯《個人資料保護法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪、《刑法》販賣猥褻影像罪及《刑法》加重誹謗罪。
原判決就119位被害人中，其中36位未提起妨害名譽告訴，不過原本一審就此部分與其餘83個成立加重誹謗罪的犯罪事實，均論處以相同刑度，有不適當之處。又現今網路影像流通無遠弗屆、難以完全消除，被告2人所侵害法益難以完全回復原狀，且遭查獲的影片數量龐大，獲利非微，原審所量處的刑度稍嫌過輕，難謂罪刑相當。
高院合議庭審酌朱、莊2人利用被害人身為公眾人物的名氣，濫用換臉軟體，將被害人的面部特徵合成在猥褻影片上，上傳供付費者觀覽，所作所為不僅破壞社會善良風俗，更嚴重侵害人性尊嚴及名譽，造成被害人精神上非輕微損害。
判決也指出，合成影片的數量龐大，獲利高達千萬，犯罪情節非輕。審酌後，針對害人有提告妨害名譽部分，共83罪分別判處有期徒刑7月；被害人未提告妨害名譽部分，共36罪分別判6月，且就不得易科罰金部分定應執行刑為有期徒刑5年，得易科罰金部分判1年8月。莊炘睿則分別量處有期徒刑5月（共83罪）、4月（共36罪），並定應執行刑為有期徒刑4年6月。
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核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。