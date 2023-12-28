網紅小玉「Deepfake換臉A片」獲利千萬元，二審改判5年徒刑不得易科罰金

網紅「小玉」朱玉宸涉以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將100多位知名女性如政治人物、網紅與直播主合成A片女優，上網販賣獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴；新北地院一審判小玉5年6月徒刑，均得易科罰金共198萬元，犯罪所得1200萬餘元沒收。助理莊男依判刑3年8月，得易科罰金132萬元。檢方上訴，台灣高等法院今（28）日撤銷原判決，重判小玉5年徒刑，不得易科罰金，另有1年8月得易科罰金之刑，可上訴。

小玉成立透過粉絲團、影音頻道，上傳將被害人臉部特徵移植到AV女優臉上的短片，招攬網友付費為會員後，即可瀏覽影片。檢警查出119人受害，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、「最美博士」許藍方等名人。新北地院6月開庭時，黃捷等5位受害人親自出庭，表示不原諒，並稱至今仍有不雅片在網路流傳，5位受害人都要求依法重判，黃捷等4人並附帶求償各100萬元。

一審法官認為，朱玉宸等人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣。不過考量兩人犯後坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依《個資保護法》各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。檢方不服上訴。

小玉道歉求輕判，二審法官未採

高等法院二審開庭時，《聯合報》報導，公訴檢察官主張，朱玉宸、莊炘睿散布不雅影片，對被害人社會形象、生活、精神造成極大傷害，網路上的影片幾乎不可能全部收回。一審宣告朱的刑度加總為595個月，相當於49年7月徒刑，然而應執行刑僅5年6月，相當於減去89%的刑度，僅維持一成宣告刑，且全部都可易科罰金，也就是小玉繳交198萬元，就可恢復自由之身，認為量刑過輕，建請法院每罪宣告刑至少7個月。

小玉以一頭長髮出庭，在法庭上再次鞠躬道歉，表示深深體會到自己做錯了。他會盡力工作，賠償被害人，也願接受懲罰。小玉表示，檢察官有上訴，他沒上訴，希望法院從輕量刑，如果加重刑度，他沒辦法出來工作，「希望能工作讓大家拿到應該要的賠償」。

二審有5名被害人出庭表示一審量刑過輕，認為朱玉宸、莊炘睿明知故犯、毫無悔意。幾乎所有被害人都是公眾人物，兩人利用她們形象賺進幾千萬元，嚴重影響她們的工作、商譽、生活和家庭，也害她們遭受異樣眼光，傷害是長期的。另外也指控兩人雖與部分被害人簽調解，但迄今未履行賠償，且兩人已脫產，甚至把名下公司廢止登記。被害人們表示，不接受道歉也不原諒，請求法院從重量刑。

二審判決指出，被告2人均犯《個人資料保護法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪、《刑法》販賣猥褻影像罪及《刑法》加重誹謗罪。

原判決就119位被害人中，其中36位未提起妨害名譽告訴，不過原本一審就此部分與其餘83個成立加重誹謗罪的犯罪事實，均論處以相同刑度，有不適當之處。又現今網路影像流通無遠弗屆、難以完全消除，被告2人所侵害法益難以完全回復原狀，且遭查獲的影片數量龐大，獲利非微，原審所量處的刑度稍嫌過輕，難謂罪刑相當。

高院合議庭審酌朱、莊2人利用被害人身為公眾人物的名氣，濫用換臉軟體，將被害人的面部特徵合成在猥褻影片上，上傳供付費者觀覽，所作所為不僅破壞社會善良風俗，更嚴重侵害人性尊嚴及名譽，造成被害人精神上非輕微損害。

判決也指出，合成影片的數量龐大，獲利高達千萬，犯罪情節非輕。審酌後，針對害人有提告妨害名譽部分，共83罪分別判處有期徒刑7月；被害人未提告妨害名譽部分，共36罪分別判6月，且就不得易科罰金部分定應執行刑為有期徒刑5年，得易科罰金部分判1年8月。莊炘睿則分別量處有期徒刑5月（共83罪）、4月（共36罪），並定應執行刑為有期徒刑4年6月。

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核稿編輯：翁世航