《新冠後，中國與世界的最終戰爭》：主導了柯林頓、小布希、歐巴馬三代政權的政治思想，是新保守主義

文：宮崎正弘

那些預測錯誤的「美國通」

在日本，有許多人自稱「美國通」。但這些美國通的分析，只侷限於他們所知道的範圍的美國。特別是日本主要媒體的特派員、大學教授、智庫成員等，都是透過自由主義的稜鏡觀察美國，因此，他們的報告都相當偏頗。這些人片面的將基層庶民、內陸和中西部農民、聚集於南部教會的虔誠美國人的思想，都歸類為守舊派。所以他們才會誤判了美國接下來的方向。

美國的自由主義（liberalism），一度在大學和知識分子間極為猖獗。當時，在美國留學的日本人就輕易的上鉤了。他們回到日本後，就像擴音器一樣四處傳播該思想。彷彿新冠肺炎般，美國製的自由主義，席捲了日本的媒體和知識分子。

因此，書店裡有許多書，包含那些「美國通」寫的書，其實幾乎都不值得一讀。大多數記者和學者的觀點，也都偏向自由主義。結果，他們相信了美國民主黨的政治宣傳，認為川普是種族主義者、納粹分子等。這些人所說的美國，終究只是一個表象的美國。

日本的民意調查也受到人為操縱，這是日本左派媒體常用的手段。

大多數日本媒體特派員在寫稿前，都會閱讀《紐約時報》和《華盛頓郵報》。《日本經濟新聞》與代表全球主義保守派的《華爾街日報》，更是合作夥伴關係。

許多美國人已經厭倦了美國有線電視新聞網（CNN），CNN會以「根據分析指出……」等正統分析名義，報導極左派新聞，且日本的電視臺還會自豪的，將這些新聞重製播出。這就是為什麼那些「美國通」會預測失準，因為他們的分析在根本上就是錯誤的。

那麼，設立在華盛頓特區的日本駐美國大使館，得到的資訊是否正確？

各位可別忘了，日本外務省曾在2016年，自信滿滿的預測「希拉蕊（Hillary Clinton）將勝選」，並且與川普陣營沒有任何聯繫。

渡邊惣樹撰寫的《美國民主黨的崩潰2001∼2020》（暫譯，PHP研究所）掀起話題，書中生動描述了2001年至2020年，民主黨基本框架的演變過程——包括民主黨的草率執政、披著自由主義的外衣盤據白宮、左派的動向與政治說客、相關的政治事件、綱領和政策等。

「美國相關書籍」具有龐大的市場，而且擁有其獨特魅力。如果我們用客觀的事實來對比，並對照現實，將不難發現美國民主黨的命運已經敲響殘酷的警鐘，處於崩潰的邊緣。這不是對民主黨的情緒化討論，也並非片面盲目的讚揚川普。

接下來的部分是我個人的分析。

美國民主黨已經不再是一個自由政黨，而是一個被「女權主義者、全球化主義者、社會主義者、弱勢利益政治家」所劫持的極左政黨。民主黨的幹部被年輕的極左分子影響，導致其立場曖昧不定，中間派的候選人拜登（Joe Biden，歐巴馬時期曾擔任副總統）就是目前民主黨立場搖擺不定的最佳寫照，拜登在初選途中突然不再攻擊極左派，並表現出左傾的立場。

但是，民主黨的邏輯與中國人的價值觀可說是天壤之別，民主黨重視人道主義，因此中國其實並不喜歡民主黨。然而，民主黨同時具有「向錢看」的特質，中國也看準了這點，並派出說客遊說。

渡邊惣樹接著表示：「弱者對他人絕不寬容。一旦站在了弱者那一方，他們就會強迫別人承認自己的思想是正確的。這些人成為原教旨主義者，並缺乏現實主義者尋求妥協的觀點。在美國社會，已經出現了弱者成為掌權者的可怕現象。」

比爾．柯林頓（Bill Clinton）、喬治．沃克．布希（George W. Bush，小布希）、唐納．川普三位總統都出生於1946年，有著共同的戰後經歷。但同時，三個人的出身和背景也不相同，因此各自對戰後的認知存在著很大的分歧。他們擔任總統的順序分別是比爾．柯林頓（1993年至2001年）、喬治．沃克．布希（2001年至2009年）、唐納．川普（2017年至2021年）。隨著這三位總統的時代推移，美國也逐漸從對中國的期待和美夢中覺醒。

戰後，二十一世紀過了四分之三（按：約1975年），世界發生了天翻地覆的變化。

首先是美國在軍事和政治上的單極體系（按：指對世界有絕對影響力的超級強權，透過軍事與政治實力穩定國際社會）的終結，從歐巴馬發表的聲明「美國已經卸任世界警察」，就可以體現出這一點。美國第一的時代已悄然成為過去式，由美國單獨採取的軍事活動變得相當罕見。儘管五角大廈反對，但美軍仍將在未來幾年內撤出敘利亞、利比亞、伊拉克和阿富汗。

第二，美元本位制的特性改變。美元結算作為布列敦森林體系（按：意指1944年至1973年，以美元為中心的國際貨幣體系協定。在美國主導下成立國際貨幣基金，美元與黃金掛勾〔即金本位〕、成員國貨幣和美元掛鉤。這時雖仍為金本位制，但全球開始以美元作為交易的主要貨幣，逐漸形成「美元本位制」）的基石，在金本位制度下具有很高的信任度。但在尼克森衝擊（按：美國前總統尼克森做出的重大調整措施，包括突然訪問北京、中美恢復邦交、讓美元與黃金脫鉤）後，除了英鎊之外，歐元、日圓等多國貨幣被列入了IMF的特別提款權（Special Drawing Right）組成貨幣，2016年又增加了人民幣。

美元本位制之所以能夠持續，是因為它已經轉變為石油美元。作為工業命脈的石油，與金銀、小麥、大豆、稀有金屬都以美元結算。在這種情況下，美國將誓死捍衛美元本位制，而中國數位人民幣的普及，將被視為是挑戰貨幣霸權的野心，川普政府勢必會採取相應的反制措施。

第三是國家本質的改變，全球的戰後政治，可大致分為帝國主義和民族國家。美國從一WASP（White Anglo-Saxon Protestant，白人盎格魯─撒克遜新教徒）社會變為多元文化的國家，無國籍文化猖獗氾濫，淡化了民族元素。

第四是進步史觀（按：相信人類社會和生活會不斷進步，並隨著時間的經過趨於完滿）的崩潰，隨著蘇聯解體，將左派集權主義視為人類理想的時代已轟然倒塌，而美國民主黨的意識形態立場，卻仍是過時的進步史觀。

第五，貿易體制從保護主義朝向貿易圈發展，隨著全球主義達到全盛期，世界各國的國境紛紛消除。歐盟（EU）的統一，與世界貿易組織（WTO）就是典型的例子。

然而，英國脫歐（Brexit）將可能成為歐盟解體的徵兆。全球寄予厚望的世界貿易組織，也因為中國肆意違反國際貿易規則，而陷入功能失調的窘境，急速走向衰退，並導致類似貿易保護主義的經濟民族主義抬頭。這就是1975年後的經濟發展歷程。

從柯林頓時代末期開始，經歷了小布希政府、歐巴馬政府，情勢發生了變化，繼任的川普澈底否定美國過去的作為，並完全顛覆美國一直以來的路線。

換言之，渡邊惣樹的論點是，主導了柯林頓、小布希、歐巴馬三代政權的政治思想的，是新保守主義（按：新保守主義主張政府不干預市場經濟自由競爭、支持自由貿易、推行減稅、削減社會福利等，也反對多元文化主義、強調愛國主義、以戰爭制裁恐怖分子等）。

新保守主義思想，是美國三位總統政權的基礎

渡邊惣樹的「新保守主義觀」是以廣義的語境書寫，這與筆者在《新保守主義的目標》（暫譯，二見書房）一書中，定義的狹義新保守主義不同。渡邊惣樹的論點更接近「深層政府」（按：非經民選的組織，例如政府官僚、軍隊、警察、政治團體、財團等，為保護其利益，於幕後控制國家）理論。

川普仇視深層政府，狹義的新保守派特色是「有許多前托洛斯基主義者（按：主張應廢除官僚專制，反對與帝國主義國家進行侵害工人階級利益的交易，維護工人利益為其核心）、改變方針者和猶太人」，其中包括厄文．克里斯托爾父子（Irving Kristol）、歷史學家羅伯特．卡根（Robert Kagan，卡根的妻子是暗中活躍於烏克蘭民主運動的維多利亞．紐蘭〔Victoria Nuland〕）、政治家理查德．珀爾（Richard Perle）。

而在保守派主流的迪克．錢尼（Dick Cheney，美國前副總統）、約翰．波頓（John Bolton，美國前總統助理、美國前駐聯合國大使）、紐特．金瑞契（Newt Gingrich，代表共和黨保守派的前國會眾議院議長）並不列入其中。渡邊惣樹的新保守派定義中則包括了後者。

據說，美國總統大選的三個基本要素是EMM，「E是選民的熱情（Enthusiasm）、第一個M是資金（Money）、第二個M是向選民傳達正確訊息（Message）」。

談到川普在宣布參選前的美國言論空間，新聞自由與言論自由都很薄弱。這是因為媒體的主流是左派，對於保守派（右派）的主張，只有置之不理或激烈批評兩種選擇。民主黨自由派和擁護該派系的自由派媒體，他們的特徵是拒絕接受並排斥自己以外的論點，心胸狹隘的民主黨給川普貼上了「反智」的標籤，但其實民主黨才是真正的「反智」，日本版的《新聞週刊》也是如此。

民主黨變得瘋狂，是從「肯定性行動」（Affirmative action，給予少數群體和女性優待，例如要求大公司必須雇用一定比例的黑人和拉美裔）開始，該法案由約翰．甘迺迪帶頭倡導，由理察．尼克森立法，從雷根（Ronald Reagan）時代開始明顯實施。

其次是名為「政治正確」（political correctness）的約束，歧視性用語等詞彙被禁止，政治正確可說是一種「言語獵巫」。

日本媒體也充斥著許多禁忌用語，言論空間變得極其狹窄，發言者變得懦弱，對來自左派的攻擊也變得敏感，導致心理委靡不振，限縮了表達的自由，最後甚至連公開表達支持川普，都感到卻步（現在已經回到能夠自由表達支持川普的狀況了）。

媒體粗暴、無情的攻擊保守派，並用惡毒的言語抨擊（日本媒體猛力批評的對象，與美國媒體的攻擊標的非常像）。這種言論權狹窄的局面需要打破，而打破這個僵局的，正是社群網路時代的新武器推特（Twitter）、YouTube、主張反對論點的網站與網路電視臺。所以，即便像《華爾街日報》這樣的保守媒體也在批評川普，但仍有平臺為川普發聲，例如小眾媒體、小型電視臺、推特等，這些媒體迅速占據了言論空間。

中國只要在網路和微博上，發現任何批判或諷刺政府的言論，都會立即刪除，中國異常警戒現代的社群網路革命。

全力攻擊川普的極左派媒體有線電視新聞網（CNN），現在只有75萬名觀眾。另一方面，福斯新聞頻道（FNC）有250萬名觀眾收看。如果以日本媒體比喻，就像櫻花頻道、林原頻道、言論電視臺等小型電視臺，收視率超越日本放送協會（NHK）。

這可說是基層保守主義的勝利，更可說是一種輿論革命。

自柯林頓時代發起網路革命以來，在歐巴馬執政時期透過社群網路，引發了言論空間的革命。在這時期，民主黨已經被左派劫持，溫和派、保守派、中間派都大幅倒退。此外，操控左派的新保守主義，在小布希時期就已經暫時性的占據共和黨內部，之後他們也大批進入歐巴馬政府。

渡邊惣樹還指出：「民主黨強調，必須讓被視為目標的弱勢群體恢復『失去的權利』。讓人意識到自己是弱勢並不難。在大多數情況下，人們僅憑外表，就能自我認定屬於弱勢。環顧一下各種群體（黑人、移民、少數民族、婦女等），你很容易就能找出自己所屬的團體。這不能稱之為意識型態，而是一種只為了掌握權力而存在的主張（策略），也就是身分自由主義（IL）」

當弱者轉變為強者時，就會強迫他人接受自己的價值觀，這就是極左派的特徵。民主黨自身限制自己的行動和主張，結果反而無法採取任何行動。激進的左派分子和社會主義者，不僅動搖了黨的核心，甚至還掌握了黨的主導權。

當歐巴馬以咒語般的口號「YES WE CAN」擊退希拉蕊並當選時，美國黑人和拉美裔的歡呼聲此起彼落的響起。然而，歐巴馬執政時的黑人失業率（9.5％），卻比小布希時期（7.7％）更差，不滿的情緒因此蔓延開來，許多人認為情況不該如此。

畢竟，「歐巴馬能坐上總統寶座，都是多虧一位曾擔任外國企業說客的人物。當歐巴馬當選後，威廉．M．戴利（William M. Daley，一位臭名昭彰的說客）成為了總統助理兼幕僚長。歐巴馬政府有一批以服務外國企業為生、且作威作福的說客，這就是為什麼他們對希拉蕊以利益為導向的外交不感興趣。」

「歐巴馬的政治本質是迎合強者（而非弱者），媒體一如既往的將歐巴馬捧為『弱勢代表』，但事實上並非如此。」

希拉蕊將伺服器移至家中，用自己的電腦發出機密通訊，操縱「阿拉伯之春」，卻在利比亞慘敗導致失勢。儘管如此，媒體仍持續對希拉蕊的賣國行為視而不見。希拉蕊將國務院變成了「希拉蕊商會」——把國家外交事務和利益（政治獻金、捐款）掛勾。希拉蕊為了收受政治資金，成立了慈善機構和基金會；為了兜售政策，而在世界各地進行遊說活動，這就是希拉蕊．柯林頓的外交政策。

從這個角度來看，日本媒體報導的川普與事實截然不同，給人一種扭曲的印象。由於左派新聞工作充滿謬誤的報導，使我們誤解了美國將中國視為敵人的事實，並認為美國在對中國的政治和外交政策上犯了錯誤。

書籍介紹

本文摘錄自《新冠後，中國與世界的最終戰爭：源自中國的疫情戰勝了「讓美國再次偉大」，中美台的下一步如何發展？哪種情況下、誰會自滅？》，大是文化出版

作者：宮崎正弘

譯者：林佑純

川普下、拜登上的世界局勢將如何進展？

各國會群起反中嗎？中國要多久會失去世界工廠地位？

新冠後，習近平的一帶一路已確定失敗，他的下一步是？

水災乾旱瘟疫蝗害，如果繼續這樣週期性的發生，

中國經濟將急速空洞化。全球會不會一起遭殃？還是某些國家得利？

當美國的軍事目標，從「對抗恐怖分子」，變成跟中國對決，

世界將發生什麼變化？俄羅斯會是兩強爭戰後的最大贏家？

本書作者是走訪中國多年的日本知名評論家宮崎正弘，

他指出，這波新冠疫情至少要延燒到2022年（根據哈佛大學的研究）。

中國經濟雖遭受疫情打擊，但想繼續強大、成為世界霸主的野心並沒有改變，

這本書，就是他在中、美、日、台的第一線觀察。

早在新冠爆發前，世界工廠就已開始瓦解，連日本汽車大廠都決定撤離。

自從中美貿易戰開打，中國對美貿易出口下降兩成，企業撤離後更不會再回頭。

豐田、日產、本田開始在印度的清奈設廠，連全日空也開通東京飛清奈航班。

鈴木汽車更早撤離，目前是印度知名度最高的汽車製造商，擁有40%市占率。

日本政府更緊急貸款給打算回國或是工廠移轉他國的企業。

但企業要花多久時間才能脫離以中國為主的供應鏈？預計要五年！

疫情讓大家終於看到，過度依賴中國的企業都很慘！

因為缺少中國零件，任天堂遊戲機供應鏈中斷，

豐田的中國工廠只剩一條生產線運作，日產汽車的九州工廠甚至停擺。

這些都顯示，系統僅依賴中國，風險將會十分龐大！

未來，如果不能完全的去中國化，企業也開始學會，跟中國保持社交距離。

「紅錢」開始瞄準美國和印度的金頭腦，砸大錢只為換取高科技技術。

中國以捐贈為名，投入65億美元資金給美國大學，有這麼好心？

其實是為了盜取知識產權，估計高達6,000億美元。連哈佛教授都被紅錢污染。

還有中國工程師，因涉嫌竊取次世代電池技術而被逮捕，判處徒刑。

未來，哪些國家明明很討厭中國，卻又離不開他，

中美台的下一步將如何發展？為何出現「自滅」的驚悚預言？

這本書，是日本中國通評論家在中、美、日、台的第一線觀察。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九