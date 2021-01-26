《理想的讀本》書評：以創作的高度進行「詮釋」，一窺人類文明的絕代風華

文：江江明（南華大學文學系助理教授）

回顧近年台灣語文教育文化大事紀，108課綱甫自上路，教團與家長等無不憂心忡忡，嚴陣以待。教科書選本推陳出新，然很難擺脫制式與僵化的出版束縛，一是受限於審查機制，二是儘管是文學經典選本，亦泰半定位應付考科，文章四散割裂，選文東拼西湊，看似擺盤豐盛，實則面目全非。

然則所謂語文素養，本不該只定位在應考，捨本逐末的淺碟閱讀，加上喧騰一時的測驗題庫充數，只會使更多讀者「誤讀經典」，將之錯解為斷章八股。再者，文學經典之所以能傳世，必須經得起時代考驗，所謂經者，恆常之道，不刊之鴻教，文章要能肩負此任，必有普世價值與無可替代之典範意義，這可不是光靠大數據統計或網路票選就行。

何況經典亦需有「指月人」，怎麼看文章門道？意在言外的義涵為何？都需要行家細心調理，指點一二，一如《楞嚴經》所言「如人以手指月示人，彼人因指應當看月。」方可見其光華朗照，火光洞見，道濟百代之衰，燭照今人之狂瀾世代。

由上述出發，更可見漢光文教基金會《理想的讀本》之難能可貴與用心，無怪乎書籍一出，屢獲學者、知名作家或企業主等推薦。此系列叢書雖以「經典」出發，編撰者們卻十分「叛逆」，另闢蹊徑，不走商業模式文學選本路線，而是回到閱讀的本質，探問究竟該如何為讀者尋找「傳世文學經典」，並且廣邀學界或文壇寫手為文學經典「說故事」。

不論言白比例，無論現當代或古典，甚至類型文學、西方翻譯文學，只要足以匹配「經典」二字，皆可納入讀本之內。又體例不走傳統教科書淺薄「導讀」或「題解」，取而代之的是深度撰述與分析，將讀者設定為「閱聽者」，使出渾身解數為之精采「說書」，為文學經典的傳奇「身世」與「故事」抽絲剝繭，詳其始末，細剖經典來龍去脈，微觀層層肌理，像把精工藝術品放在手裡細看，每一線條，每一色塊，甚至是微小的孔隙，都不放過。

《理想的讀本》自許帶領讀者品讀「聖哲建構士群之聲基調」與「詩人心靈裡的人文精神」，為讀者循聲探跡，爬梳關於「經典」的身世之謎，寫作之法大開大闔，完全拋開文章介紹四平八穩堆疊資料，鋪陳細節，直指核心，文章剖析近乎二度創作，每有比文學更文學的筆法。

〈禮運．大同〉如何緣起於亂世仲尼的一聲嘆息？漢樂府詩〈陌上桑〉中的婉約女子如何優雅拒絕有婦之夫的告白？盛唐氣象的塞外詩，比電影還電影，使人身歷其境，彷彿穿越唐代置身大草原親眼觀賞將軍們的射鵰英姿。還有千古名篇〈鴻門宴〉的故事，連坐位安排都可以看見機關算計，以史喻事，由事見人，生命的細節往往堆疊成命運，無庸置疑。

再如〈廉恥〉一文，論及南明史之前因後果，歷來幾乎為湮滅之南明王朝竟在此書中現身，然此補述至關重要，若無此點撥，便無從理解顧炎武無視鼎鑊刀刑與不屑閹然媚世的「文氣」，乃出自時代鍛鍊出的氣魄。

還有史上最會說故事的莊子、大談人神穿越戀的「山鬼」，乃至《左傳》的談判大師燭之武、唐傳奇中敢愛敢恨的紅拂女、寫「西山之怪」藉景自況的「驕傲哥」柳宗元。經典新詮，如切如磋，但絕對與時共進，有憑有據。

白話選文亦極有識見，不拘中西，絕不厚此薄彼，深入淺出，且看完分析必叫讀者興起「此生必讀此書」之雄心，對於引發讀者閱讀動機頗有助益。以《小王子》為例，不採單一段落節選，而改以法文譯本改寫精華段落，使之成為有機整體。又介紹瑞秋卡森的《寂靜的春天》，謂西方環保意識之抬頭竟然可上溯至晚清。

再如談漢寶德的建築與朱光潛美感承繼、魯迅〈孔乙己〉「看客」心態，道盡千百年來華人文化心理的矛盾的情結：觀賞與被觀賞，看熱鬧與自身生命的「匱乏」和「不在場」，或多或少都是一種文明病。百年前魯迅筆下有冷血旁觀之人，百年後的我們亦未必能在網路鄉民的鍵盤下全身而退。凡此種種，皆是經典的「當代性」，今昔無異。

《理想的讀本》經典詮釋方式近乎與作者同台競演，有時甚至超越了「讀者」的被動性，以創作的高度進行「詮釋」，如同迦達默爾所言，詮釋者與經典兩者近乎可達到「視域的交融」，經典之豐富義涵，必須仰賴詮釋者之投入，並尋找出各種可能性，意義的發現永無止境，端賴詮釋者與文本不斷擴充的交流與對話。

評析文字每見令人驚豔的觀點，以〈櫥窗〉為例，談西西筆下以百貨公司櫥窗為意象的文學隱喻：「這是一個人造的世界，是與混亂共生的世界，充滿了各式各樣的經濟困局、政治衝突、族群撕裂……這些不斷增生或蔓延的問題形成人類社會的失衡、矛盾與痛苦的來源，但那才是與我們休戚與共與真正緊密連結的世界。」以小見大，燭照整個人類文明乃至於我們活著的世代種種苦難。

又寫〈老人與海〉，談「人可以被毀滅，但不能被打敗」，與海明威作品的陽剛強悍乃源自「孤獨」：「學會欣賞過眼風花的幻麗海景，才能化解無人可與的孤寂感受」，皆有妙筆生花之才，詮釋功力絕非泛泛導讀能及。相機應化，不落俗套，知音與文學經典彷彿同時一躍，站上舞台，雙雙對對，翩然起舞，在閱讀的同時，不但理解文學經典，更能知其所以然，一窺累世歷代之人類文明絕代風華。

書籍介紹

《理想的讀本：國文3》，一爐香文化

作者：王琅、向鴻全、江江明、何淑貞、李建崑、李玲珠、李癸雲、林淑貞、徐國能、張麗珠、陳惠齡、黃雅莉、楊宗翰、鍾玲、羅智成、蘇珊玉（依姓氏筆畫排序）

【本書特色】

從先秦至清末，縱貫數千年的經典詩詞中，優選諸子百家文章與傳世古詩詞，以及當代文學作為理想中的國文讀本。由懷抱經典傳承使命的【一爐香】策畫編輯出版，財團法人漢光教育基金會贊助，共同推出《理想的讀本》；邀請多位師範大學國文系教授、系主任 ；以及各大學名家教授及文學院院長等共同執筆書寫。

Photo Credit: 一爐香文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航