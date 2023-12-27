高虹安辯護律師稱助理訊問遭「錯誤誘導」，檢方駁：檢察官本就該曉以大義，主張虛報有罪不算錯誤

新竹市長高虹安被控任職立委期間詐領助理費貪污案，台北地院今（26）日開庭進行準備程序，涉案前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都已認罪，但王郁文、高虹安否認犯罪。

高虹安的辯護律師主張，檢察官在訊問助理時，有錯誤誘導、不正訊問、勸說認罪換取減刑及無故中斷錄音的情況，要求勘驗偵訊影片。不過檢察官反駁，檢方對犯罪事實的認定與高虹安不同，不能算是錯誤誘導，且對被告分析利弊、曉以大義本來就是檢察官的工作；如果要勘驗全部影片，審理時間恐怕會長達3年。

高虹安辯護律師團控「不正訊問」助理們

高虹安的辯護律師表示，他們勘驗相關證據時，發現王郁文在接受檢方偵訊時，中間有16分鐘中斷錄音，但筆錄上也沒有記載。律師認為，偵訊應該要全程錄音錄影，沒有正當理由如要吃飯、喝水、上廁所等，不應該任意中斷，因此要求法院調查、勘驗相關影片，確認有沒有不正訊問的情況。

高虹安的辯護律師也進一步指出，他們勘驗多段影片，發現檢察官在詢問辦公室助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷時，都有出現問題。例如對助理說「這樣把錢回捐就是不行，我很同情你，這些其實都是高虹安的問題」或是「貪污是很重的罪，你的行為是共犯，你認罪的話我可以幫你跟法官爭取減刑或緩刑」等。

律師認為，檢察官的問法是出於「錯誤的事實」，也就是對立法院的助理費如何運用，直接指高虹安辦公室的零用金做法是違法、犯罪，這是將有罪心證和錯誤認知一直灌輸給助理，是非法的錯誤誘導。且讓助理們產生錯覺，擔心自己如果不快點認罪，會面臨更嚴重的後果。

另外律師也主張，有許多檢察官和助理們的問答沒有詳細記，其中許多對高虹安有利的話都沒收進筆錄，因此要求法院勘驗相關影片做為證據，有助於釐清整體案情。

不過法官不解表示，假如高虹安要主張助理被檢察官錯誤誘導，相關的證據都有「自白任意性」的問題，但偵訊本來就容許一定程度的誘導，而且這些助理在接受偵訊時，都有辯護律師陪同在旁，如果檢察官的訊問真的有問題且嚴重到會影響自白任意性，律師應該可當場阻止，「不然辯護人陪偵是在幹嘛？」

不正訊問是指檢察官或司法警察採用不正當的方法，來詢問被告或犯罪嫌疑人，企圖讓被告或犯罪嫌疑人自白。自白是被告在偵查或審判時就犯罪之事實，全部或部分承認。自白的任意性指的是自白須出自被告的真意及自由意志。否則就是「非任意性自白」。 常見非任意性自白的取得方式包括違法長時間羈押被告，拷問凌虐、刑求逼供，不給被告喝水、上廁所和吃東西。在被告面前打其它被告，或把被告帶到靈堂或墳墓嚇唬他。透過金錢或法律上的優惠來利誘被告，例如要被告供出實情，就立刻停止羈押讓他回家。欺騙使被告陷於錯誤，例如假造共犯坦承的筆錄，讓被告認為大勢已去等。 這些透過不正訊問取得自白的方式，假如日後主張為非任意性自白，自白可能會失去證據能力。刑事案件被告如有律師陪同偵訊，較能避免非任意性自白的情況發生。

檢方駁「錯誤誘導」：曉以大義本來就是檢察官的工作，勘驗影片不如直接在法庭上問

檢察官表示，當時在訊問助理時，並沒有錯誤誘導，因為檢察官本來就是基於卷證資料，以及認為高虹安辦公室透過零用金制度虛報、詐領立法院助理費是犯罪行為的基礎，提出合理的質疑和詢問。不能因為檢察官主張有罪的想法，與被告高虹安不同，就說這是「錯誤事實」，並以此誘導助理。另檢察官對被告曉以大義、分析認罪與否的利弊得失，本來就是檢察官的工作，不能稱之為錯誤誘導。

檢察官指出，高虹安的辯護律師主張勘驗偵訊影片的目的不清，混淆了自白任意性和證據能力的問題。偵訊筆錄的證據價值是被告的回答，而非檢察官的問題，而且高虹安自己作為主要被告，為何要幫其他被告主張他們受到檢察官的不當偵訊？尤其那些助理至今都沒有主張自己受到檢察官的錯誤誘導、不當偵訊等問題。

檢察官也表示，當時在問王郁文時中斷錄音16分鐘，是因為檢察官和王郁文的辯護律師當時在討論法律見解的問題，並不是在偵訊被告，類似休庭的時間，所以才會暫停。

檢察官表示，總共有14段的調查詢問和偵訊，每段至少都有2到3小時，假如接下來要在法庭上勘驗全部的內容，依照現在每2個月才開庭1次，光是要把這些影片看完就需要花2年半的時間。整個案件要審理完畢，恐怕得花3年以上。這會讓證人拖到更久以後才能出庭作證，證人的記憶越來越模糊不清、影響審判，這是遲滯訴訟的問題。

檢察官解釋，筆錄本來就不是逐字稿，不會每個字、每句話都寫下來，而是重點摘要，律師提出「對高虹安有利的都沒記載」但實際檢視完整的對話，筆錄並沒有誤解助理的意思，也不影響案件的爭點。高虹安的律師要求花這麼多時間和心力勘驗這些影片，無助於釐清案情，與其勘驗偵訊影片，不如直接在法庭上面直接詰問每位助理，才是最有效也最直接的做法，不會浪費司法訴訟資源。

法官最後要求辯護律師在1個月內整理要勘驗的偵訊影片內容，並訂於3月再開庭。

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核稿編輯：羅元祺