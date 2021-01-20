韓國瑜若宣布復出，傷害最大的就是江啟臣與朱立倫

韓國瑜思考農曆年後是否復出政壇。

有媒體稱形成「主席派」及「市長派」二路人馬，力拱他參選國民黨主席或直轄市長。這兩路，其實就是一路「韓流復辟」。這對韓國瑜及其幫眾是勵志的故事。

對國民黨卻是恐怖小說。

韓國瑜的傳奇，從柯文哲找他當北農總經理寫起。吳敦義放他單兵作戰，韓重用潘恒旭等奇兵，意外拿下高雄市長。然後帶職參選總統，寫下荒唐史詩般的篇章；敗選後躲避半年，在他空降的高雄遭罷免案葬送。這樣的人要活起來了？韓應該對過去的自己懺情。

國民黨人組籌安會，「挺韓義和團」搖旗吶喊了。

首當其衝的是朱立倫

朱原本期待，今年七月黨魁選舉對決江啟臣，可以輕鬆拿下。天不從人願。他必須用擊敗韓國瑜來確立國民黨的新中間路線、兩岸路線。朱立倫過去對韓國瑜的民粹路線沒有太過激烈的批判，若韓出馬角逐黨魁，這是一次老朱的懺情之旅。

朱立倫別再拉幫結派了。革命不是請客吃飯。他宴請2019總統選舉前幕僚，全台跑透透，還不夠。老朱應該提出迥異於馬英九和蔡英文的兩岸主張，拉出更高的政治高度，提出像樣的論述。他才夠格當未來的政治人物。這樣才足以對兩次大選鍛羽懺情。

江啟臣的算盤也打錯了。他自詡年輕人、改革派，不應該「聯韓抗朱」。韓國瑜不是他能夠控制的。江啟臣在立法院反萊豬、推公投，看似打了漂亮的一戰。但若向韓國瑜的民粹路線靠攏，為了勝選而挺韓，無異傳統國民黨政客。他該對曖昧態度懺情。

在韓國瑜復出以後，江啟臣將被吞噬

韓流興起、衰亡和復辟，人人有責。連勝文不管選不選黨主席，馬英九不管想不想得罪人，都應該對「韓流復辟」表態懺情。國民黨要什麼樣的政治領袖？還需要韓國瑜出來當救世主？國民黨支持者愛不對人，更應該懺情。

王浩宇罷免案是一面鏡子。民進黨在立院隨政治喊價降低罷免門檻，拒絕面對反萊豬民意，以及坐視不負責任的側翼、虎仔與1450政治文化。當然可以推給國民黨操作，韓流反撲。

如同，韓流復辟是另一面鏡子。

這面鏡子映照出的是，真相不是一件令人快慰的事情。恰恰相反，真相往往讓人無法承受其重。而檯面上國民黨的頭人，如何看待這面鏡子，如何對真相追訪，如何避免不願面對真相引起的連鎖反應，決定選民如何看待你。

韓流復辟，國民黨將落得體無完膚。很快把自己葬送。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航