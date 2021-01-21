天使之城曼谷：擁有刻在「金氏世界紀綠」的名字，也因濱河臨海被譽「東方威尼斯」

名為「自由之地」的泰國，有一座「天使之城」的曼谷。

泰國實施4級行政區劃制度，現行分為「府」（changwat）、「縣」（amphoe）、「鄉」（tambon）及「村」（muban）等4層轄屬關係，全國共有77個一級行政區，其中包括76個「府級行政區」及1個「府級直轄市」：曼谷市（亦稱大曼谷府），泰國官方將其首都稱為「恭貼瑪哈納空」（Krung Thep Maha Nakhon），字面意思即為「宏偉的天使之城」。

事實上，曼谷的正式全名是轉借兩種古老的印度語言（巴利語及梵語）的46個詞彙所共組而成，倘若以拉丁字母譯音拼寫，其名稱長度可達167個字母，意義為「天使之城、宏偉之城、永恆寶石之城、永不可摧的因陀羅之城、世上賦予9顆寶石的宏偉首都、快樂之城、充滿猶如統治轉世神的天庭之巍峨皇宮、一座由因陀羅賜予並由毗濕奴建造的城市」，因此被「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）認證為「世界上最長的城市名」，然而因名稱過長且用字艱澀，故全名僅為政府舉行儀式時稱用，而一般民眾仍習以曼谷的舊名「บางเกาะ 」（島村）稱之，而世界各國稱為Bangkok的發音，其實是由法語音譯「บางเกาะ」而來，中文的「曼谷」發音則是來自潮州語音譯。

除了擁有「世界最長地名」的金氏世界紀錄之外，曼谷另有其他被國際公認的「別名」，例如「東方威尼斯」、「亞洲底特律」、「全球最佳旅遊城市」及「亞洲設計之都」等，同時市內也有許多頂著「世界最大」頭銜的知名景點，包括世界最大的露天市集：恰圖恰週末市集（Chatuchak Weekend Market）、世界最大高空透明玻璃天空步道：曼谷王權（Mahanakhon SkyWalk）、世界最大室內場景劇場：暹羅夢幻天使劇場（Siam Niramit），及東南亞最大的購物商場ICONSIAM（暹羅天地）與水族館SEALIFE Bangkok等地標，正因曼谷擁有的多元文化氣息與多樣城市風貌，因此能夠反映出有別於其他國際大都會的城市競爭優勢與泰式生活態度，難怪會被西方人士喻為是一座「來了就不想走的東方城市」。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 恰圖恰週末市集（Chatuchak Weekend Market）

東方威尼斯

1782年4月21日由現今泰國第四王朝：節基王朝（又稱「卻克里王朝」）第一世國王帕佛陀約華朱拉洛（中文名「鄭華」，詳參〈泰國王室為什麼有中文名字？首先須瞭解「大城王國」建立後的泰中關係〉乙文）定都曼谷前，該區域僅是一處坐落於昭披耶河（即「湄南河」）東岸，瀕臨泰國灣的海濱港口；拉瑪一世正式加冕15天後，便選擇在這處原屬潮汕華人聚居區，設立「城市之柱」象徵王朝的肇建，其後大肆修建宮殿、寺廟、城牆及街道，並隔河與西岸吞武里王朝舊都形成犄角之勢，自此曼谷逐漸從原屬昭披耶河東岸的一處小型港口市集開始發展，迄今成為位列2018年「全球城市實力指數」（GPCI）排名第33名的國際大都會，其綜合競爭力甚至超越日內瓦、莫斯科、台北（第36名）及福岡等知名城市。

泰族具有傍水而居、種植水稻、習於舟楫、役象乘象與干欄建築等古文化特徵，自古泰人生活與水的關係十分密切，因為河川既能灌溉農田，又能提供豐富漁獲，而位於昭披耶河注入泰國灣口處的曼谷，完全符合泰族適居環境，惟全區平均海拔僅約2公尺，城市地底的沖積層厚度深達550公尺，此深度比曾是世界第一高樓的「台北101」還深42公尺，故此種自然地形的特徵與影響，使得曼谷市區每年在6月至10月的雨季期間容易遭受洪澇，整座城市常在午後雷陣雨過後，出現積水難退的「家常」情況。

泰族傳統的親水習俗、役象乘象的生活模式與曼谷濱河臨海的地理環境等因素，早期首都交通動線的規劃想法與概念，著重在運河開鑿及象道開闢等基礎建設，目的是為船舶運輸提供星羅棋佈、蛛網交織的交通網絡，因此當邁入現代化都市發展階段，曼谷交通工具由汽車與摩托車取代舟船與大象之後，往昔城市內古老的天然水道或人工運河，只好填平成為汽機車行駛的柏油道路，但因受限於原有水道及既有建物的分佈位置，形成現今曼谷市區呈現街道交錯縱橫，毫無排列章法的交通動線，於焉造成主要幹道蜿蜒曲折，分支巷弄既長且深的城市格局；此外，加之新闢道路運量無法應付城內汽機車成長數量，使得擁有「東方威尼斯」美名的曼谷，無奈變成全球塞車最嚴重的城市之一，歸咎其因則是泰人舊時習於水路的交通模式，在近代被迫轉型成陸路運輸的跨文化差異所致。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 曼谷湄南河的日落，背景是黎明寺（鄭王廟）

亞洲底特律

曼谷市土地面積達1,569平方公里，人口數約1千萬人，是台北市面積的5.7倍及人口數的3.8倍，倘若以人口密度而言，曼谷市人口密度僅約台北市的2分之1，理論上曼谷城區的交通流量應該不至發生嚴重塞車現象，然而大曼谷都會區幅員廣大，市區道路建設受限於早期水道網絡，同時地層屬於沖積平原性質，不利深掘建設地下鐵路系統，輔以泰國政府曾為大力發展汽車工業，推出購買新車減收10萬泰銖貨物稅之優惠政策，大幅刺激民眾購車代步的消費意願，造成私有車輛數目暴增，「車多路狹」的結果自然加劇曼谷市區塞車情況。

泰國推動以「次世代汽車」做為帶動國家經濟永續發展的「火車頭」產業，其戰略目標是希望泰國成為高新科技的汽車製造基地，因此泰國執政當局向來維持開放態度與外商合作，並輔以如減收購車貨物稅等優惠政策支持汽車業發展，因此成功吸引世界知名汽車大廠紛紛來泰設廠，成為全球主要汽車製造商海外最重要的生產基地，尤以豐田（Toyota）、本田（Honda）及日產（Nissan）等日系車廠，早在上世紀70年代就與泰國業者合資，在曼谷市及其周邊府縣，包括大城、佛統、春武里、羅勇、北柳、呵叻與巴真等七府設立組裝生產線，連帶吸引全球百大汽車零配件供應商來泰設立分公司，形成一套上、中、下游完整的汽車產業供應鏈。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 2020年舉辦於曼谷的車展

泰國年平均汽車生產量約為2百萬輛，目前是東協汽車生產力最強的國家，占全球汽車產量排名第10-12位，汽車工業亦為泰國GDP貢獻近12%份額；另外，泰國汽車工業將以製造更節能環保的「次世代汽車」為發展目標，泰國政府希望在2036年前，將新能源乘用車的年產量提升至120萬輛，以確保曼谷在全球汽車產業競爭中，能夠繼續維持「亞洲底特律」的地位。

全球最佳旅遊城市

1955年11月「越南戰爭」爆發，美國陸續派遣大量軍隊駐紮泰國後，約莫自1971年代戰爭後期起，曼谷逐漸發展成為世界級旅遊城市，每年可吸引大批國際人士前來觀光旅遊、商務考察或進行會議交流等活動。根據2015-2018年「萬事達卡」公司對162座城市所做的「遊客最多觀光旅遊目的地」調查，曼谷已經連續4年榮登該調查之榜首，其中根據2016年數據顯示，曼谷總計接待1千9百41萬名過夜旅客（休閒旅遊88.6％、公務出差11.4％），賺進高達約14億800萬美元的觀光收入（購物22.9％、住宿22.6％及其他消費21.5％），而到訪曼谷最多的外籍觀光客，則來自中國（34.3％）、日本（7.1％）、南韓（4.3％）、印度（4.1％）及英國（3.8％）等5個國家。

根據前述調查得知，亞太區擁有最多座入圍前10名的城市，遊客總消費金額高達91億1,600萬美元，高於歐洲區的74億7千4百萬美元及北美區的55億2百萬美元，另據每年「世界旅遊組織（UNWTO）」所發表的旅遊收入統計，除美國、西班牙穩坐國際觀光收入排行前兩名外，觀光大國的國際排名已然重新洗牌，泰國正以黑馬之姿從2014年的第9名，2015年的第5名，進而在2016年躍升成為全球排名第3的觀光大國，其旅遊收入已達國家生產總值（GDP）的20％。

泰國為提升旅遊發展及增加觀光誘因，積極透過籌辦各類「新興節慶」及「文化旅遊」的雙軌做法，提高國家國際知名度與國內城市競爭力，企圖利用「瘋節慶」策略來增加旅遊收益及擴大觀光效益。曼谷市政府在日益競爭的國際觀光市場中，想方設法為克服觀光季節性及增加文化消費性等問題，常年舉辦系列節慶以活化靜態文化景點，經由開發具有區隔性與特殊性的城市亮點，企圖增加遊客在曼谷的停留日數、消費金額與刺激再訪率，因此為型塑特有的城市文化品牌，每年底曼谷市政府均以佛教誦經辭舊的迎新方式，舉辦「跨年誦經法會 品味佛國新年」的禮佛活動，希望能為國內外遊客營造一種超凡脫俗的泰式跨年體驗；另外，為宣揚泰國米食文化及展現國內四個區域的優質農產品，曼谷市政府特別舉行「泰國稻米盛會──來自稻田的幸福快樂直達曼谷大都市」展銷活動，期望將農耕專題與產銷結合的實踐作法，讓曼谷市民及到訪遊客可以體驗與接觸泰國稻米文化，進而型塑一種足以吸引觀光客熱衷參與的「地標式」人文盛會。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 曼谷大皇宮

亞洲設計之都

1997年亞洲金融風暴衝擊後，泰國執政當局意識到若單純依賴廉價勞動力與低成本出口的發展模式，國家將逐漸失去國際競爭優勢與地位，因此早在2003年塔克辛（Taksin Chinnawat）總理執政時期，成立一個直屬於總理辦公室管轄的「知識管理暨發展局」（The Office of Knowledge Management and Development），專門負責泰國創意與設計的教育養成，企圖透過國家政策與公共力量，藉由訂定規範及獎勵制度，營造出一個適合創意設計的良好環境，同時經由文創設計來發展「創意經濟」產業，目標是將曼谷打造成為「亞洲創意及設計之都」，因此在此種時空背景催生下，一所由「知識管理暨發展局」規劃的「泰國創意設計中心」（Thailand Creative & Design Center, TCDC），正式於2005年11月14日在曼谷市中心商業區的皇家百貨公司（Emporium）6樓對外開放，成為泰國官方專責創意暨設計的交流與中介平台。

2017年5月TCDC遷移至曼谷「中國城」區內最古老的「石龍軍」（Charoenkrung）路上的舊郵政總局（Bangkok General Post Office）大樓內。TCDC新址空間由泰國知名建築團隊Department of Architecture所設計打造，室內包括展示空間、文創商店、資源中心、Material ConneXion材料圖書館等逾9千平方公尺的展演體驗空間，及超過1萬8千本關於藝術與設計類藏書，TCDC已然成為「亞洲最大材料圖書館 （Material & Design Innovation Center）」，現場展示超過逾2千種材料樣本及線上資料庫，並且每月在館內的「新登場 」（New Arrival）和「創意牆 」（Idea Wall）上公佈最新動態的研發成果。

TCDC現階段標榜「Redefining the District」（社區重定位），目標是將曼谷河岸舊城區域，重新改造為一處融合創意設計與復古元素的實驗特區，將周邊的中國城舊街區、河岸沿邊舊式輾米廠改建的工廠倉庫，及沿伸至民主紀念碑附近的博物館群，全部整合成為一處國家級的創意設計園區，因此為達成此項目標，TCDC勢必須扮演起創意火車頭與設計領頭羊的關鍵角色，重新定義及創新活化這處被「石龍軍路」所貫穿的曼谷舊城區。泰國創意設計產業的蓬勃發展，已使TCDC在珠寶、時裝、傢俱、家飾及生活用品等領域，培養出不少新銳設計師躍上國際舞台展露頭角，《Time》時代雜誌更曾以「風格之地」（Land of Styles）來形容泰國的創意設計成就。

泰國政府為推升曼谷成為「亞洲設計之都」的目標，TCDC之監督權也於2018年由「知識管理暨發展局」移交予新成立的「創意經濟局（Creative Economy Agency, CEA）」，其主要任務就是致力以「創意經濟」來促進國內整體產業發展，提供民眾能夠獲取創意與設計所需的一切軟硬體支援，藉著透過舉辦研討會與活動的方式，和來自全球成功的設計師進行對話與交流，從而能夠激發與培養創作者與文創業者的設計靈感與動能，讓曼谷朝向成為「時尚之都」的目標前進。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 曼谷TCDC

2020年初開始爆發的「新冠肺炎」肆虐全球之後，原屬「低感染風險國家」之列的泰國，不幸於12月間爆發大量本土病例而被台灣衞福部調整為「中低感染風險國家」。肺炎疫情不僅嚴重波及曼谷這座讓人「來了就不想走的東方城市」的觀光產業，並對泰國「以人為本」優勢的汽車製造與創意產業造成嚴重衝擊，泰國政府原先規劃發展的「泰國4.0」各階段任務，也必須順應國內外疫情走勢而有所調整，畢竟全球化下的「國際村」格局已然成形，現在已經沒有任何一個國家或一座城市能夠置身世外獨立發展，目前泰國執政當局也如同世界各國政府一般，在所謂「新常態」（New Normal）的國際交流與互動模式中，設法尋得一種適合泰國特色發展的新商機與新契機而努力。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒