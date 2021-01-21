愈哄愈不睡，爸媽好崩潰！五個寶寶「難入睡」的原因及其解方

文：好眠寶寶 寶貝的睡眠顧問

五個寶寶「難入睡」的原因

入睡掙扎、哄很久不睡是好眠信箱常常收到的疑問之一。「難入睡」發生的月齡範圍很廣，有時候月齡越大，情況反而越嚴重。話說Peggy當年，就是因為每次哄睡兩小時而傷透腦筋呢。

睡覺其實是件很單純的事，孩子的大腦傳達疲憊的訊息給身體，讓身體睡覺。但是當周遭的訊息過多，對孩子來說過於刺激，反而難以遵從身體好好入睡「最原始的渴望」。

Photo Credit：好眠寶寶 寶貝的睡眠顧問

以下列出五種原因，看看您的孩子是哪一種。

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光線

讓褪黑激素有效運作，有助於寶寶睡眠時的肌肉放鬆、體溫下降、產生更多的睏意。6～8週之後的寶寶，無論夜晚長睡或白天小睡，都可以在全黑環境睡覺。

如果寶寶的房間不夠暗，使用遮光效果較好的窗簾，也不建議使用夜燈，這些光源都會讓比較敏感的寶寶容易醒來。光線的操作可以在睡眠儀式就開始，寶寶臥房的燈光昏黃，引導他們進入睡覺的氛圍。（好眠師提醒：新生兒的褪黑激素尚未產生作用，所以光線的影響較小）

溫度

人體能夠自動調節體溫，一天當中會略有起伏，我們的體溫通常在中午來到高點，在凌晨五點落於最低。當我們睡著的時候，身體機制會慢慢的降溫，幫助深層睡眠。所以如果周遭溫度太高或穿太多，反而會破壞這樣的機制，讓寶寶不好睡。而對新生兒來說，睡眠環境保持涼爽，亦可減少新生兒猝死症發生的機率

別當孩子的豬隊友，睡覺別太暖。台灣的家長（或是阿公阿嬤）普遍都幫寶寶「穿太多」，一般來說，國外專家建議溫度在攝氏19～21度，不過這樣的溫度可能許多華人家長不能接受，但至少不要超過攝氏24度。關於穿著的部分，一件式睡衣再加上一件薄的防踢被就夠了，爸媽根據溫度來調整睡衣跟防踢被的厚薄。

聲音

相較於前兩樣比較棘手的是聲音，我們很難避免馬路呼嘯而過的車輛、隔壁鄰居吵架、兄姐的玩鬧聲，或是親戚來訪的七嘴八舌。

如果你的寶寶對於聲音比較敏感，建議使用「白噪音」。白噪音的原則是無聊、重複，可使用吹風機和吸塵器的聲音檔用USB音響重複播放。要注意的是白噪音「不」超過50分貝，擺放於門口或窗邊，距離寶寶有一段距離。

如果擔心白噪音會形成依賴，可以在環境比較安靜時，把聲音關掉。但一般來說，它是不錯的睡眠工具，有時候旅行或回阿公阿嬤家過夜時，熟悉的白噪音會讓寶寶知道「是時候睡覺了」，降低環境改變的掙扎。

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放床時機是門藝術，在對的時間放床，孩子入睡也比較容易。

放上床的時間點：打哈欠、眼皮變重、兩眼無神、活動力降低、動作變慢、注意力發散、吸吮的力道變弱變慢、比較安靜、無精打采。若寶寶出現以上狀況，離上次清醒時也有段時間，就可以開始睡眠儀式，準備放上床了。如果錯過這個時間點，寶寶就很有可能呈現「過累」。

過累的表現：拼命揉眼睛、急躁易怒、暴躁不安、大吵大鬧。孩子越大，就越不容易發現他的睡眠訊號，通常等到父母覺察時，都已經處於過累狀態。所以，還是建議儘早培養寶寶健康睡眠習慣，有固定的作息，對一家人來說都會輕鬆許多。

Photo Credit: 好眠寶寶 寶貝的睡眠顧問

如果你的孩子平常很好入眠，卻突然有入睡掙扎，請先檢視他的身體狀況。

身體不舒服常見的是腸胃不適、長牙或是感冒等等。不過這都是短期因素，不舒服的原因排除後，就會改善了。

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發展期也是造成入睡掙扎的常見原因，每段發展期的影響不同，也因小孩而異。尤其五到九個月有段比較密集的大動作發展期（翻身、爬、坐），寶寶很有可能玩得不亦樂乎不想睡覺。

這也是暫時性因素，通常一週就會改善，但有些比較大的發展期會持續到三週。

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如果你的孩子超過兩週以上都有入睡困難，有可能是「哄睡不睡」這個原因。

我們常常以為哄睡能幫助孩子入睡，但有時候哄睡卻是造成孩子難以入睡的原因。

睡覺其實是件很單純的事，孩子的大腦傳達疲憊的訊息給身體。但是當周遭的訊息過多，過度的抱搖奶對孩子來說都是種刺激，孩子反而難以遵從身體「最原始的渴望：好好睡覺」。

另外，我看到許多孩子月齡越大，越「捨不得」睡覺。他們對於刺激的反應更明顯，導致於入睡時間越來越晚，同時壓縮了整體睡眠時間。

而「難入睡」最終造成的影響包括：

整體睡覺時間減少 花費過多時間在入睡，壓縮孩子活動學習的時間 哄睡爸媽消逝的me time

本文經好眠寶寶 寶貝的睡眠顧問授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航