菲律賓國防部片面終止與菲律賓大學協議，恐讓軍警可進入校園

15日，菲律賓國防部單方面撕毀與國立菲律賓大學之間長達32年，禁止軍警進入該校校園的協議，國防部指控菲律賓大學內存在共產黨與反政府軍招募活動。杜特蒂政府長期打擊共產黨人，也被各界抨擊以「紅色標籤」剷除異議人士。19日，菲律賓大學校長表示已請國防部重新考慮，師生也發起遊行表達抗議。

《Rappler》報導，15日晚間，一封國防部（DND）部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana ）的信件指出，政府將終止1989年來，禁止國家軍隊進入菲律賓大學（University of the Philippines，以下簡稱菲大）校園的協議。一旦終止令生效，意味著軍警可以自由進入菲大校園。

終止令的消息於18日公開。羅倫沙納在信中指出，菲大校園內有菲律賓共產黨（CPP）與旗下反政府軍新人民軍 （CPP-NPA ）的招募活動。根據羅倫沙納的說法，他是依據個人意志終止協議，而非遵循菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的指示。

然而，杜特蒂經常指控菲大是共產份子的中介機構。在去年（2020年）11月，因為對政府輕忽颱風災情與疫情感到不滿，馬尼拉雅典耀大學 （Ateneo de Manila University）大學學生呼籲全國學生發起罷課運動抗議，杜特蒂卻曾指控菲大校園是叛軍的招募基地，威脅取消對菲大的補助。

《南華早報》報導，羅倫沙納表示，這項協議是過時的，因為「在生效期間，菲律賓大學已經成為懷有極端思想個人或組織的溫床，誘騙學生加入反抗政府的行列。」

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）以前曾是菲大法律教授，他告訴媒體杜特蒂表達對國防部行動的支持。羅奎以個人名義受訪，表示自己曾在菲大待25年，「沒有警察或士兵，我不知道情況會如何轉變......在他們環伺之下。」

19日早上，學生在菲律賓大學迪里曼校區發起一場憤怒的遊行，抗議政府撕毀協議，許多學生、職員和校友都對政府舉動表達不滿，批評者擔心軍警進入校園滲透、威嚇、逮補學生。

菲律賓大學校長達尼羅（Danilo L. Concepcion）在遊行現場告訴學生，這份協議是保障師生有表達思想、意見的自由。達尼羅表示，自己已致信國防部長重新考慮這項決定。

「不論這份協議存在與否，我們都會保護大學的學術自由。不管任何事發生，我們都會對抗它。」工程學院院長Ferdinand Manegdeg說。他受訪表示，無論羅倫沙納如何指控，這項決定都應先通過法院認可，「共產思想並未違法。無論是否反對政府，這都不構成軍警進入課堂的理由。這是所有大學的宗旨，不只是菲律賓大學。」

Ferdinand Manegdeg強調，他是針對此事發表個人評論，並非只是為自己的大學辯護，「進入我的課堂，調查我的學生或我在課上說了什麼，這絕對不能容忍，無論是在菲大或任何大學。」

反對黨參議員Risa Hontiveros在推特表示譴責政府單方面毀約，她說，「如果政府一心想找尋共產黨人，應該要留意西菲律賓海上公然入侵的那些共產黨人活動。」Risa Hontiveros指出，軍隊應該保衛國家免於中國滲透南中國海（菲律賓稱西菲律賓海），其為菲律賓國家領海的一部分。

過去幾年，杜特蒂政府經常濫用「紅色標籤」（red-tagging），即認定人們或團體是共產黨或恐怖份子，許多人因而被捕，有少數人直接被軍警擊斃。共產主義、共產黨在菲律賓並未被法律明文禁止，但是馬尼拉法院在審判時曾宣布共產黨和其武裝組織是恐怖組織。

《中央廣播電台》報導，自2016年掌權以來，杜特蒂政府與共產黨叛軍的和平談判已數度破裂，杜特蒂政府頻頻加強打擊力度，以終結毛派共黨領導的叛亂活動。聯合國先前在一份報告中警告，「紅色標籤」在菲律賓普遍發生。

#DefendUP



UP community unites at Quezon Hall to condemn the unilateral termination of the UP-DND Accord and to defend our academic freedom from attacks. Laban, Iskolar ng Bayan! Laban, UP! pic.twitter.com/rlqLkJTq7L — UP Office of the Student Regent (@uposr) January 19, 2021

學運堡壘

《南華早報》報導，至今，杜特蒂仍將共產黨人視為威脅。菲大擁有112年歷史，在全國有32個分校，最知名的校區是位在奎松市（Quezon）的迪里曼校區，作為菲律賓頂尖大學之一，以作為學生運動的堡壘聞名。1971年，學生們曾抗議油價而發起迪里曼公社（Diliman Commune），與軍警對峙長達8天。

1969年，菲律賓政府就開始打擊新人民軍，1972年到1986年獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）治下菲律賓處在戒嚴時期，新人民軍也因此收斂氣焰。此時，菲律賓大學成為許多學生運動者的庇護所，免於被失蹤、殺害、遭受軍警暴力。

《Rappler》報導，菲大-國防部協議（ UP-DND accord）由前菲大校長 Jose Abueva和前國防部長Fidel V. Ramos於1989年6月30日簽署，這項協議設下軍隊和警察在校園內運作的指引，禁止軍警進入菲大校園。

菲律賓左翼政黨新愛國聯盟（BAYAN）秘書長Renato Reyes Jr指出，菲大校園刊物《Philippine Collegian》編輯Donato Continente在校園內被捕的案子，催生菲大-國防部協議。Donato Continente在1989年4月因被指控刺殺美軍陸軍軍官遭判刑，直至2005年被才無罪釋放，並澄清他當時是被施以酷刑強迫認罪。

此外，菲大-國防部協議是延續Soto-Enrile協議，兩者都是抵抗馬可仕獨裁政權的產物。Soto-Enrile Accord協議是1982年學生領袖Sonia Soto和當時的國防部長Juan Ponce Enrile所簽署，禁止軍警在沒有事先許可的情況下進入任何大學校園鎮壓異議人士。

法律學者Tony La Viña指出，政府終止菲大-國防部協議是政府長期噤聲異議人士行動的其中一環，且國防部並無權利單方面終止協議。他說，羅倫沙納的信件是「將無畏捍衛自身信念的學生貼上紅色標籤，並無任何法源可終止這項協議。」

《CNN Philippines》報導， 「菲大-國防部協議簽署是為了停止軍警帶走校內成員，像是Donato Continente。」菲大教授Danilo Arao說明，「停止協議是為了合法化髒骯行徑。」

菲律賓學生聯盟主席Sonia Soto呼籲自解嚴以來，學生有權要求一個沒有警察的校園。她主張，Soto-Enrile協議仍然有效，強調軍警仍不得將進入國內所有大學校園。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒