老鼠車車研究：老鼠不但會開車，「大爺組」還比「死老百姓組」學得快

文：東海大學應用物理系

最近超紅的動畫作品大家看了沒？鬼○之刃？那是前一檔了啦，我說的是《PUI PUI 天竺鼠車車》。

老鼠是腦科學研究中的常客，在長年的研究中，我們知道老鼠能辨識物體形狀，按壓開關、還會走迷宮。美國維吉尼亞州的里奇蒙大學（University of Richmond）心理系的Kelly Lambert教授，決定讓老鼠挑戰更困難的工作——開車！

研究團隊把一個透明的塑膠罐裝上輪子，裡面鋪上一片鋁片當作「地板」，然後有左、中、右三根銅棒是操縱桿。老鼠得自己爬上車後，站在鋁片地板上，抓住三根操縱桿中的任何一根，就會接通馬達的電路——因為生物體是可以導電的。電路接通後，車子就會看老鼠抓的左、中、右哪一根銅棒，朝那個方向走。

研究中，一共有11隻公鼠跟六隻母鼠接受測試，場地是一個四平方公尺大的平面。要完成的任務有幾個：

最簡單：車子面對目標，直直把車子從起點開到目標即可

難一點：車子的側面朝向目標，所以得轉彎90度才能朝向終點

最難：一開始車子背對目標，得要轉180度

抵達目標的老鼠可以獲得「Froot Loop」牌的玉米脆片做為獎勵。

這些老鼠果然不負眾望，能夠完成這個「駕訓班」課程通過考試，可惜老鼠的世界用不上駕照就是了。

為了探討環境對學習能力的影響，這些老鼠被分成兩組，一組養在像下圖B那樣比較爽的環境中（有泥土、草叢、食物、玩具」），我們稱為「大爺組」；另一組則是養在標準的實驗室籠子裡，姑且稱為「死老百姓組」。

Enriched Environment Exposure Accelerates Rodent Driving Skills（Behavioural Brain Research） 實驗裝置與流程：A. 老鼠車車。B. 有一組的老鼠生活在比較爽的環境，另一組是放在標準的實驗室籠子裡（沒有照片）。C. 實驗流程：老鼠要爬進車子裡、開始駕駛、邁向終點。

實驗結果發現，「大爺組」日子過得爽，學開車也學得比較快！而且，光是「上車」這個動作，就比「死老百姓組」快了好幾倍。

此外，研究者也發現，老鼠透過「學開車」是可以獲得「成就感」的。不過老鼠又不會說話，我們怎麼知道有沒有成就感？這是用兩種荷爾蒙的量來判定，其中一種是「皮質酮」（corticosterone, CORT），當壓力上升時，體內皮質酮會增加；另一種是「脫氫表雄酮」（dehydroepiandrosterone, DHEA），當壓力降低時，DHEA的含量會上升。

研究者分析老鼠「下課」後拉的便便，發現DHEA/CORT的比值上升了，也就是說，老鼠學會開車後，壓力下降了。研究者也讓老鼠開「遙控車」，也就是同樣的操縱方式，但是老鼠不是自己在車上，而是遠端控制。比較之下，親自開車的成就感比遠隔操作來的明顯，DHEA含量較高。

Kelly Lambert教授相信老鼠的能力應該不止於此，她表示，未來打算給老鼠挑戰更困難的駕駛技巧，例如水溝蓋高速過彎之類......當然不是啦。也將研究駕駛的訓練以及測試，與腦神經疾病之間的關係，比如說，測試帕金森氏症對運動神經以及空間感知的影響。

圖片來源：《 PUI PUI 天竺鼠車車》 小孩才看○○，大人都在看天竺鼠ㄔㄜㄔㄜ

這個研究告訴我們：一、老鼠超聰明的；二、讓自己過爽一點，學習能力也會變好；三、克服困難學會新技能，可以消解心理壓力，所以大家不要太軟爛，要挑戰困難的事物；四、最重要的，「天竺鼠車車」超可愛的啦！快去看。

參考資料

本文經東海大學應用物理系授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航