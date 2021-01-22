從線下到線上，日趨嚴峻的新冠肺炎疫情如何改變了馬來西亞媒體工作者？

2020年新冠肺炎席捲全球，馬來西亞也無可倖免失守，自去年3月起宣布「鎖國」性質的行動管制令，有條件限制許多經濟活動運作，間接逼使許多產業轉型。

其中，媒體業也面臨生態操作的全面改變。因應政府規定的安全社交守則，平面到電子媒體都各出奇招，除了透過新科技來拼效率搶新聞外，也嘗試從已逐漸無感的疫情議題中，找出更多新鮮的關注切入角度。

同時，大馬《中國報》某位編輯部主管在出席採訪活動後確診，凸顯媒體工作者在疫情下的高危感染風險，為了確保這個每日高度運作的行業不受影響，各家媒體也逼不得已開始調整採訪模式。

與其他產業一樣，這場疫情肯定為大馬媒體業的採訪與報導環境帶來新革命，甚至間接改變記者的傳統職場工作模式，為業界生態畫下分水嶺。

Photo Credit：AP / 達志影像 疫情下，一位馬國民眾在商場前看報紙。照片攝於2021年1月14日。

「比起傳統模式，新模式最大缺點是常常拿到新聞時已是第二手，播出速度也比別人慢。以前我們都會出席各種記者會，現在卻只能看記者會直播，而且只能單向聆聽，沒機會抓住受訪者發問。由於無法到現場採訪，照片或影片素材少，也只能靠友台或網路找資料補充。」Astro熱點新聞記者譚嘉欣說著。

《熱點》是馬來西亞電視媒體巨擘Astro集團的線上新聞與資訊平台，主要製作各種新聞專題影片。譚嘉欣口中的友台，就是Astro旗下其他語言的新聞頻道。

目前，馬來西亞電視台主要分成3大類，第一種是國營電視台（擁有2個頻道），第二種是免費私營電視台（擁有4個頻道），第三種就是月付電視台Astro（目前提供200多個節目頻道）。

作為大馬最有影響力的電視業巨擘，Astro擁有500多萬名家庭用戶（大馬人口約為3300萬人），按理來說旗下的新聞台記者就像握有含金量重的「免死金牌」，採訪難度應該比其他電視台來得低。不過，這恐怕是疫情爆發前回不去的黃金歲月。譚嘉欣感嘆，自從去年底大馬疫情日漸嚴重後，也間接壓縮現場採訪的難度。

「就像去年11月國會提呈的2021年財政預算案。往年各家媒體都可以申請入場，但去年政府限制只有15家媒體可進入國會採訪，僧多粥少下，我們不被選上，錯過這個年度盛事，最終只能透過YouTube看國會議會廳的直播來找新聞。」

Photo Credit：郭朝河提供 Astro熱點新聞記者譚嘉欣

譚嘉欣表示，由於國會對媒體設下新規矩，也讓國會議員沿用這個規格，之後在媒體室召開記者會限定人數，包括每家媒體只允許各一名記者和攝影記者進入，導致她們只能從透過直播來報導新聞，傳遞效率與臨場感都吃虧。

她還記得有次公司不知情派了3個人到現場，抵達時遭到保安禁止入場，這才發現疫情已悄悄改變許多傳統採訪作業。目前，大部分時間雖僅能透過直播畫面來寫新聞，但譚嘉欣欣慰，至少新聞處理的準確度依然維持不變。

同時，她透露目前疫情變嚴重後（目前大馬每天新增確診病患約3000人），公司也禁止記者出外採訪，因此每天只能待在家或辦公室看記者會直播，有時也會追蹤其他家媒體報導，讓她懷念起從前外出時搶到第一手新鮮熱滾滾的報導方式。

雖然如此，由於新科技推陳出新，直播功能也日漸穩定，也間接改變了許多傳統採訪模式。譚嘉欣表示，以前大部分採訪範圍都會集中在吉隆坡與雪蘭莪州，偶爾才會跨州外出採訪，但在新模式下，「網路無界限」效應明顯發酵，現在她已經懂得善用視訊連線功能，可以自由採訪到其他州屬甚至是國外的受訪者。

「當然，在家中連線採訪就少了除外跑新聞的熱血激情，無法真正接觸受訪者，感覺也少了一點溫度。不過，這反而也可以透過網絡認識不少網友，算是個不錯的收穫。」譚嘉欣笑說。

電視台記者傳統作業方式改變，平面媒體也面對同樣情況。在中文報章工作的記者廖德來表示，疫情前的採訪生態多數以面對面為主，疫情後則因行管令限制而轉為線上採訪。

「不過去年中疫情一度改善，單日新增確診數字壓低在雙位數時，政府一度推行復原式行動管制令，放寬社交限制，讓許多受訪者也卸下心房，回到面對面採訪交流的親切和實在感，只可惜現在疫情惡化，採訪多數又轉到線上模式。」

Photo Credit：郭朝河提供 馬國中文報記者廖德來

廖德來透露，疫情前各種採訪需納入前往發布會地點的開車時間，但疫情後的線上模式則免於舟車勞頓；同時，線上模式可以有更多時間準備採訪資料，等到線上記者會結束後，可免去開車回公司的時間，能立馬坐在電腦前處理新聞，比起傳統模式，這種新模式相對更省時省油，符合新聞要求快狠準的效率。

同時，這種新模式也打破國際限制和場域的藩籬。以往有些國際研討會、講座、新聞發布會在大馬以外召開，有些以閉門方式進行，但在疫情衝擊下，這些傳統大型活動開始嘗試線上直播，讓民眾有機會接觸更多在政經文教方面的名人，聆聽他們在各種課題的精闢分享，也讓記者豐富新聞報導的內容。

「我覺得，新模式對處理頭條和及時性新聞比較具挑戰性，各家媒體需要掌握更多資源管道、數據和人工智能分析的技術，才能有效掌握及時消息。線上採訪對深度專題報導則影響不大，除了無法面對面採訪外，在內容撰寫的廣度與深度還是回歸到記者的敏銳度與文筆。」

廖德來透露，目前大馬還是有線下採訪工作，只是必須要遵守政府制定的行管令標準作業程序。比較特殊的是國會採訪要求，獲准進入的媒體必須每兩週做冠病檢測，檢測結果為陰性者，才可進入國會採訪。

同時，過往大馬媒體在國會的採訪方式，除了在國會大廈媒體室聆聽議會內容外，有記者會站在國會走廊堵住特定人物，以針對議會辯論和相關時事提問。但疫情爆發後，國會規定媒體工作者只能待在媒體室工作，被動地等待想召開新聞發布會的國會議員前來。

「一旦有任何疑問，我們沒法像以前那樣，直接向有關政治人士追問課題，反而必須通過電話聯系對方求證，或通過對方助理來協助釐清一些課題。這就是疫情之下不太方便的地方。」廖德來回想新模式下的不便之處。

同時，雖然線上採訪模式可以克服空間問題，而且只要記者透過直播連線，目前大馬報館普遍都會給予額外津貼，但前提是網速給力。廖德來回憶，曾經在外採訪時，某個主辦單位的網絡線路不佳，導致連線主講人的畫面停頓，語音表達不完整，導致媒體需要加倍耗時與當局確認信息；他還遇過某些單位還不擅長使用影音平台，連線時不斷出現技術問題，導致活動流程拖延，間接影響新聞撰寫和上傳效率。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為1月12日，大馬首相慕尤丁透過電視、網路直播，向全國民眾宣布國家最高元首同意實施全國緊急狀態。

在生活雜誌社擔任專題攝影記者的李志利認為，疫情後攝影工作流程也改變不少。疫情前他可以有充裕時間拍照，對採訪內容呈現可以較完整和真實，但疫情後礙於許多社交規範，導致攝影流程必須快速簡單，結果成品相對變得隨便，少了以往的細膩。

同時，許多單位設下採訪要求，包括限制採訪距離與採訪時間，這也會間接影響攝影作業的准確和真實。雖然這符合時下新科技展現的快狠準特質，但對他而言，心中還是有少數失落。

「不過，傳統媒體也到了應該改革的時候。現在疫情帶來的媒體變革，實際上是傳統媒體遲早會面對的經營瓶頸，因此這場疫情算是為媒體注入新思維，包括如何調整戰鬥力，好迎接更具挑戰性的新科技時代。」

至於疫情下的新聞報導類別，譚嘉欣坦言，現在處理任何新聞都與疫情脫離不了關係，導致一些民生與社會課題常常被淹沒。

她透露，衛生部和國防部的疫情匯報已經成了日常的編採流程，每天追踪居高不下的疫情數據，難免會疲累與麻木。

「我記得去年10月，國內一度有近乎零確診的消息，當時心裡非常雀躍。只是疫情再度失控後，有一段日子看到確診數據，心情就很低落與絕望，感覺很無助，但又不知道能做什麼。」譚嘉欣語氣難掩失落。

同時，她也認為大馬政府不斷朝令夕改，連有些部長在匯報時，資訊都非常混亂，這也難怪大馬許多民眾對冠病認知有限，有些人甚至確診了都不知該如何解決。「我希望身為媒體，能有責任傳遞正確的資訊給大家。在這混亂時代，我們要避免恐慌、減少民眾的焦慮。雖然每天處理疫情新聞很煩，但想想可以幫到大家，自己還是會有滿足感。」

廖德來也不否認，目前大部分新聞都與疫情相關，但疫情新聞不代表只局限在醫療衛生角度，它涉及的領域其實很廣泛多元，也是媒體可以持續挖掘消息的來源，包括政府舉措和不同行業的各種回應。

他預測，除了新冠疫情外，疫苗會是今年的重點報導課題。至於其他新聞部門如副刊、體育、國際、專題、娛樂、財經等，相信也會以多角度呈現報導內容，以降低讀者閱讀疲乏感。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元