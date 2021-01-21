專訪經濟部長王美花：打造「護國神山群」，鎖定電動車、5G與半導體生態系

中央社記者梁珮綺、楊舒晴台北19日電

打造「護國神山群」，經長鎖定電動車與5G供應鏈

台灣不能只有一座台積電護國神山，經濟部長王美花表示，電動車、5G兩大供應鏈將是未來發展主力，與半導體生態系組成「護國神山群」。經濟部將提供研發補助，並評估延長產創條例租稅抵減優惠。

疫情爆發以來，半導體產業長紅，台積電更是一枝獨秀，不僅出口亮麗，也屢次領軍率台股上衝，不過下一個護國神山在哪裡，成為外界關注焦點。

經濟部長王美花接受中央社專訪時表示，近期正在盤點電動車與5G產業，預期這2大台灣供應鏈，也將有機會打造成為護國神山，與半導體生態系成為台灣新競爭力。

她說，先前電動車大廠特斯拉越洋尋找供應夥伴，找過日本與韓國業者詢價，過程皆不順利，唯獨台廠可以符合特斯拉開出的條件，關鍵在於台廠可以少量多樣化，加上電動車涉及電子零組件，又是台廠優勢項目，如今和碩、台達電與富田電機等，都是特斯拉供應商。

過往台廠很難切入BMW、Mercedes-Benz等傳統一線車廠供應鏈，但受惠於電動車市場崛起，台灣廠商也開始享有汽車產業的龐大商機。王美花說，特斯拉專注在設計，組裝工作交由製造廠，讓台廠有機會加入，「這是一個契機，廠商與政府都要抓住時機。」

至於在5G產業，王美花分析，在4G時代屬於封閉式網絡，多半是易利信、諾基亞、華為等通訊大廠鞏固市場。隨著5G時代來臨，講求「高頻寬、低延遲、巨量連接需求」特性，將帶來新營運模式，有望打破國際大廠壟斷格局，替台灣網通、伺服器、終端、系統與營運商等相關業者帶來新商機。

王美花進一步說，電動車與5G供應鏈蓬勃發展，衍生出車用晶片、物聯網等需求快速提升，連動半導體生態系成長更強勁。

她樂觀估計，去年台灣半導體產值勢必會破新台幣3兆元，成長20.7%，增幅將高於全球半導體產業的3.3% 。

王美花預期，未來電動車、5G與半導體生態系，將可以撐起台灣護國神山群。

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為了要發展電動車與5G供應鏈，經濟部將有兩大政策利多；一、提供研發補助，也就是技術處與工業局的研發補助計畫；二、爭取延長產創條例的「智慧機械」提供營所稅抵減。

產業創新條例的「智慧機械」提供購置智慧機械或5G，其金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或3年內抵減率3%抵減應納營所稅額。這項條文自2019年元旦起至2022年12月31日止。

王美花說，雖然尚未落日，「但我們要提早規劃」，讓產業繼續適用。

另外，經濟部也會完備產業環境，她已指示標檢局找業者討論充電裝置標準，將規格統一，才有機會做大市場；後續也不排除與內政部、交通部協調充電裝置條件，她強調，政府把國內條件先建立起來，廠商才能放心向前衝。

台糖釋地拚投資，經長：有機會創造一年1800億元產值

政府衝刺招商備妥土地，經濟部長王美花透露，預計整理台糖423公頃共五塊土地，力拚今年底釋出。她強調，今年民間投資動能依舊強勁，廠商擴廠正全面進行中，「經濟成長率超過4%，也不是不可能」。

美中貿易戰從2018年開打以來，台商從西進，瞬間轉彎回到台灣，經濟部投資業務處數據顯示，2019年落實投資金額約新台幣2500億元、2020年3800億元，累計2年以來已落實高達6322億元規模。

不過，產業回台投資也帶來新挑戰，經濟部開始著手盤點土地需求，王美花接受中央社專訪時表示，將釋出台糖五塊、共423公頃用地，力拚年底前通過用地變更、環評，並同步讓廠商登記，屆時政府興建公共建設、廠商可同步蓋廠，效率大幅提升。

5塊地分別位於雲林縣褒忠鄉99公頃、嘉義縣中埔鄉67公頃、嘉義縣水上鄉99公頃、台南市98公頃、高雄市60公頃。

經濟部估計，未來廠商進駐五塊用地，將有機會創造一年新台幣1800億元產值，超過一萬個工作機會。

話鋒一轉，王美花說，以前要釋出一塊土地，通常要花五至十年，相當冗長，但現在已經加快很多。

她提到，擔任次長時一直緊盯招商進度，每週要求招商團隊報告進度，把招商層級提升到經濟部本部，甚至由經濟部跨部會協調，透過政府間橫向溝通，因為公務部門間「語言相同」，投資問題可以迅速迎刃而解。

此外，每家廠商都會有一個專屬的「小天使」，協助力道自然加大、加快；談起招商投資問題都能很快順利解決，王美花說，「這部分我還蠻有成就感」。

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展望今年景氣，王美花樂觀認為，台廠持續擴建，加碼投資計畫也按部就班落實，外銷動能暢旺，「本來要邀請自行車廠商，了解因應RCEP（區域全面經濟夥伴協定）」狀況，結果廠商都說，現在很忙、訂單很不錯」。

她直言，經濟成長率「今年超過4%也不是不可能」。

紓解石門水庫壓力，經部擬斥資百億從南勢溪或蘭陽溪引水

桃園新竹為北台灣產業重鎮，經濟部長王美花表示，石門水庫肩負供水桃園與支應新竹任務，平均每天供水量達120萬噸，為了確保供水無虞，水利署已備妥引水評估兩方案，估計經費至少新台幣逾百億元。

廠商評估投資計畫，不外乎要衡量當地用電與水源是否充足，然後去年水情拉警報，部分縣市進入減壓供水、多數稻作停灌，牽動著產業投資信心，穩定供水成為經濟部亟待解決問題。

對於水情議題，經濟部長王美花有備而來，當天接受專訪時，還特地準備圖卡說明因應對策。

她說，其實台灣是水資源落差太大，北台灣豐水期與枯水期比例為6：4，反觀南台灣則是1：9，南北水源分布太懸殊，「所以只要颱風沒來，水利署就會很緊張」。

但是台灣在環境保護上，已經很難興建新水庫，王美花說，調度成為缺水解方，目前曾文水庫與南化水庫間的聯通管已在興建，預計2024年完工，輸水量每日可達80萬噸，可強化兩水庫的聯合調度能力。

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雖然北部供水相對南部穩定，但是東北季風有時被雪山山脈擋住，吹不到桃園一帶，導致石門水庫降水量有時拉警報，而石門水庫肩負供應桃園與支援新竹的任務，光是桃園一天需求量約112萬噸，若加上支援新竹，一天需求達到120萬噸，石門水庫供水壓力頗大。

王美花指示水利署評估引水方案，一個是從南勢溪拉管到石門水庫，完成後預計一年可引水6630萬噸；另一個則是從蘭陽溪，完成後預計一年可引水3000萬噸，如此一來，新竹以北用水無虞，也分散乾旱下的缺水風險。

此外，隨著屏東、嘉義要設科學園區，用水量只會愈來愈大，王美花說，要確保南部產業與農業用水量，水源必須多樣化，要解決枯水期面臨的缺水問題，嘉義與台南應該會評估蓋海水淡化廠。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航