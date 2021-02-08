長輩是「肌少症」高風險族群，三種在家自我檢測的方式

肌少症三大風險，照顧長輩多留心

「阿嬤又跌倒了！」林小姐平常在家照顧85歲的祖母，最怕碰到她跌倒，因為老人家很容易骨折，若需要臥床復原，不但危及健康又勞師動眾。一般人以為年紀大就容易跌倒，事實上除了正常老化，近幾年熱烈探討「肌少症」也是跌倒的主要原因之一。

肌少症簡單說，就是人的肌肉量（骨骼肌）減少及活動力下降的症狀。據資料統計，60～70歲的人約有10％，80歲以上有近30％的人患有肌少症的問題。一般來說，除了正常老化之外，引起肌少症的原因還有營養狀況、運動習慣、內分泌變化及神經退化等問題。

肌少症對銀髮族來說，不僅只是活動力變差而已，伴隨而來的，還有以下三大風險會危及健康與生命，不得不謹慎看待。

代謝症候群：肌肉與人體的新陳代謝有關，包括蛋白質的儲存、調整血糖代謝等，出現肌少症之後，糖尿病及其他代謝症候群的風險也會跟著變高。 心血管疾病：有些肌少症與肥胖會同時並存，稱為「肌少型肥胖症」，比起單純的肥胖或是肌少症，更容易引起心血管疾病。 失能與失智：肌少症會讓活動力變差，由於下肢力量弱化，走路容易疲累無力而不穩，並增加了跌倒的風險，而跌倒又是引起高齡者骨折的最常見原因，需要臥床復原。部分肌少症還會出現尿失禁、吞嚥困難、呼吸無力等症狀，都是導致短期或長期的失能的原因。此外，活動力下降也會讓外在刺激慢慢變少，增加退化的速度，並提高失智的風險。

肌少症不僅在生理上有潛在風險，由於活動減少，人際關係也會跟著縮限，對長者的情緒有很大的影響。如果不加以注意及改善，甚至會引發老年憂鬱症。

不過，國內資料顯示，高齡肌少症患者中有八成並不自知，像是心臟病、糖尿病、腎功能問題的人，都是肌少症的常客。家中有長輩者不妨參考優照護另一篇文章〈簡單的方法觀察家中長輩有沒有肌少症的問題〉，協助他們提早預防，或是就醫改善。

另外要提醒的是，近年許多年長者為了健康因素，減少了肉類的攝取量，或是因為減肥而不吃肉類，因而加快肌肉量的流失。還有不少人除了散散步，就很少有其他運動，對於增加或保存肌肉來說，都是非常不利的狀況。

預防肌少症，自己在家先量測

內政部2020年公布的國人平均壽命，已經突破80大關（80.9歲）了，長者的的健康也成為社會上的重大議題，除了一般疾病，隨著「老化」所帶來的諸多問題，需要給予更多的關注。其中，「肌少症」是近年逐漸被重視的高齡健康問題。

「肌少症」它會帶來肌力變差，活動力下降的問題，並進而出現「容易跌倒、引發失能」的狀況，同時也會增加代謝相關的症候群（如糖尿病），以及心血管方面的疾病。

要檢測有無肌少症，最準確的方式是在醫院以電腦斷層（CT）或是核磁共振（MRI）來檢查。但一來費用較高，二來可能還需要等待排程。如果能先用一些簡單的方式自我檢測，預先發現潛在風險，再進一步檢查就方便多了。

第一種自我檢測的方式是「小腿測量法」，首先，用雙手的食指與拇指，在小腿最粗的地方圈起來，如果圈起來後有縫細，即有可能是肌少症的前兆。另一種測小腿的方式，將膝蓋彎曲，大腿與小腿呈90度，用皮尺量小腿最粗的部分，皮尺需跟地面平行，若男性小於34公分，女性小於32公分，都有肌少症的風險。

第二種檢測方式，有以下幾個指標：

走路遲緩：室內平地行走困難（6公尺內行走，每秒速度少於0.8公尺）。

握力下降：取物困難，拿不動5公斤沙拉油罐、毛巾擰不乾。

行動吃力：從座椅起身變得困難，例如需要撐扶手才能起身；爬10階樓梯出現困難，例如爬三兩下就需要休息。

反覆跌倒：跌倒機率增加，過去1年來連續跌倒2次以上。

體重減輕：非刻意減重，6個月內體重減輕5％。例如，原本體重60公斤的長者，半年內無緣由地減少3公斤，就應小心。

以上這幾個現象越多、越明顯，都應儘早做進一步檢查。

第三個檢測方式是回答以下的量表：

Photo Credit：優照護

如果5題的總分超過4分，就存在肌少症的風險。

肌少症可以透過飲食跟運動改善，一旦發現有前兆，及早到醫院檢查，並遵照醫師的指示，肌少症就不會成為令人擔憂的問題了。

本文經優照護授權轉載，原文出處：1、2

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航