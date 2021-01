相親奇遇記：難道旅居海外這幾年，台灣已經開放到我認不得的面貌？

文:胡中行(西澳大學護理碩士、國立台北藝術大學戲劇學士)

2020年3月初,遠在世界角落的澳洲,也開始出現十位數的「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)境外移入病例。旅居當地多年的筆者,眼看地方政府防疫態度消極,遂在疫情失控前辭職返台。幾天後,台灣與澳洲異口同聲地宣佈封鎖邊境,我也決定在家鄉長居。平時遠距關心年輕人感情生活的長輩們,便趁此機會,熱心地要為我完成結婚生子的願望。

2021年初,家族裡的一位女性長輩,輾轉得知某適婚年齡的台灣男士,正積極地尋找對象。情資顯示對方有國立大學碩士學位以及穩定工作,身體健康,無不良嗜好,且照片上看起來一表人才。於是,我們雙方欣然接受長輩的好意,迅速交換聯絡方式。我以前對台灣傳統相親的印象,是家族裡的長輩會坐在年輕男女旁邊,適時引導對話。然而,隨著時代的演進,這次參與共謀的長輩們決定「給年輕人一點空間」,鼓勵我們自己約出來見面。

約會當天不到半小時,雙方已經明顯展現對國家認同迥異的政治立場。循著以前跟白澳男性話不投機的前例,我以為雙方應該會很有默契地,用尷尬又不失禮貌的方式道別,然後各自返家。出乎意料地,這次的男主角卻想照原計劃,邀我一起去附近的市場用餐。以前在批踢踢上看過台灣男生表示極度厭惡「女權自助餐」,認為現代女性不能總是要人家請客。我也覺得既然對「親共人士」沒興趣,就不該欠對方人情,於是提議各自付帳。沒想到他堅持請客,連續攤的飲料也搶著買單。由於缺乏與台灣男性交往經驗,我至此已經困惑不已,又不曉得該從何問起。

就在這滿腹狐疑的時刻,對方突然談起對多元性別的看法。想當年台灣在宣傳「同婚公投」時,我曾從海外投稿至《關鍵評論》推波助瀾,對此議題稍有涉獵。難得雙方有共同的話題,我也就不急著把飲料喝完,拿找廁所當藉口離場。男方表示對多元性別抱持開放心態,甚至有意開發自己性別認同上的其他面向。我原以為「親共」等於「泛藍」,「泛藍」就是「護家盟」。他的一席話,頓時令我對自己的才疏學淺,以偏概全,慚愧不已。

然後,話鋒一轉,他問:「妳想試試看交女朋友嗎?」

手中的紅茶早已涼了一半,早知道寒流期間的約會,不會有好下場……「那妳覺得三個人同時交往的情況呢?」「有沒有試過穿跨性別的扮裝做愛?」他三彈連發。回想在海外認識的各國人士,無論同性戀、異性戀、雙性戀或跨性別,基督教徒、穆斯林或無神論者,都從來沒有人問我這些問題,更別說是在相親約會的場合。難道旅居海外的這幾年,台灣已經開放成我認不得的面貌?一向以反應快而自豪的我,當下找不到放棄掙扎以外的選項,只好勇敢面對。「我想找個知心的生理男性,組織家庭。」我說,一邊拿起大衣和口罩,準備狼狽撤退。

撇開思想上的差異不論,對方的行為堪稱紳士。他決定在分道揚鑣前,徒步送我一程。把握紅燈轉綠前的剎那,使出最後的殺手鐧:「妳知道中文『床伴』的意思嗎?有沒有什麼看法?」Friends with benefits?!見著鬼!Who on the earth would go through matchmaking for casual sex?!我的思緒混亂,腦子裡台、英、華三語交錯,找不到適切的語彙,但還是倒抽一口氣回道:「你…透過相親找『固砲』?」「比在Tinder上找乾淨啊!」他一派輕鬆。同時,我尋死的念頭,瞬間隨著眼前的車陣,呼嘯而過。熬不過對方「誠懇」的態度,我表面上答應慎重考慮這個提案。

當晚回家後,就傳訊答覆:「(台語正字)咱追求無仝款的關係,祝福你揣著佮意的對象。」(翻譯:我們追求不同的關係,祝福你找到合意的對象。)算是對自己政治、生活和文化信仰上的堅持負責。

後記:從相親奇遇記安全下庄後,我跟親友們抱怨男方濫用傳統制度。其中一位德國朋友誤以為「matchmaking(相親)」是一款交友軟體的名字,問有沒有像臉書上的那種「檢舉」功能。害我又費了一番唇舌,解釋相親是怎麼回事。回首整件事情的始末,發現朋友為自己感到忿忿不平,備感欣慰。

