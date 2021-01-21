從離島立委到楊前署長，藍營正染上政策論述的「錯亂症候群」

「夏蟲語冰」源自於《莊子・秋水》，文本爲「井蛙不可以語於海者，拘於虛也；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也；曲士不可以語於道者，束於教也。」直白說就是類似白費唇舌或對牛彈琴之意，或者用以批評某些人處在不食肉糜、自我感覺良好的精神狀態。

之所以出現這個結果，對話者見識淺薄或資質駑鈍為其主因，刻意扭曲理性思考的結構、顛覆公共事務的本質則是人為因素，除了帶風向外，試圖彌平是非善惡之間的距離，徒增議題攻防的成本為其目的。因為他們清楚正面論述不存在可辨性，唯有創造語境陷阱才能將對方拖入泥沼，其後在同溫層中宣稱自己贏得了一場戰役的勝利。

深入觀察，國民黨在欠缺核心價值與論述貧乏的狀況下，使其在公共政策的議題攻防中處於極端被動的困境。

深刻反省，進行典範轉移是理性人解決問題的方法，然而在父權權威、道德二元論以及情緒勒索的政黨文化下，任何試圖挑戰既有價值或既得利益的言行，都被視為是離經叛道的行徑，在此綿密卻又講究階層的扈從體系下，政治正確往往是另類明哲保身的理性抉擇，往同溫層靠攏的現象比比皆是，最後各種脫離現實、違背客觀憑藉的言論如雨後春筍般出現，最後就是造成劣幣驅逐良幣或集體精神錯亂的結果。

只講自己支持者想聽的部分，來證明自己是對的

舉例來說，某位離島選出的立委，竟然在政論節目中宣稱台灣選擇國防自主的戰略，及其發展各種具有嚇阻效果與源頭打擊的武器，是「窮兵黷武」，因此才是破壞兩岸和平的始作俑者。

姑且不論這位委員是否理解嚇阻理論中有關「相互保證毀滅」的假設——亦即擁有第二擊的報復能力就是避免對手先發制人的戰略價值，但是就客觀層面，始終不願意譴責中國才是真正威脅區域平衡與兩岸關係的加害者，對於對岸俱增的軍事支持視而不見，問她如何解決問題卻如鬼打牆版跳針。

明眼人都知道她根本犯了邏輯上「倒果為因」的謬誤，扯了半天就只想把所有責任歸咎於台灣不識相，幹嘛敬酒不吃吃罰酒呢？

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又譬如說，前衛生署長楊志良最近的失控言行就是另一個典型。在整個防疫過程中，楊先生頻繁發言的意義，只為達到驗證陳時中為錯，自己見解恆真的目的；這一點本來無可厚非，文人相輕或自命清高，永遠活在自己當官或在學校被人簇擁的滋味實在不壞，畢竟「官大學問大」、「萬般皆下品唯有讀書高」就是藍營傳統政治文化的一環。

諷刺的是，楊志良最大的問題就是把專業流派之別或個人尊貴高低無限上綱，這已經不是專業與科學的問題，而是他個人在意識形態上的「防疫聖戰」，從過去的口罩、普篩、疫苗中，楊先生早已脫離理性的範疇，使得討論的焦點跨過了客觀的門檻，從而進入到意氣用事甚至泛政治化或政黨鬥爭的領域。

「為反而反飢渴症」的毛病，久了必定會造成嚴重後果

不客氣地說，壓死駱駝的最後一根草就是楊對染疫醫生的指指點點與不倫類比。

他固執認為他的「假設」足以構成醫生被懲處的「理由」，然後將紐西蘭機師的問題相提並論，面對社會輿論的批評完全沒有自省的能力，取而代之的則是更激烈的「道歉門都沒有」或「大放厥詞」情緒發言，在外界看來他就是那種話說得越走鐘，錯誤也離譜的典範，像極了一戰時義大利某位敗軍之將的說法：就是大家普遍誤認我的錯誤，才能證明我的絕對正確。

這難道不是一種匪夷所思的「夏蟲語冰」嗎？

更有趣的是，國民黨中央在沉寂了多日後，其發言人出來發表「力挺楊志良言論自由，同時力挺醫護人員」的矛盾言論，所持理由竟是楊的批評惹惱蔡英文政府，才會面臨綠營上下的圍剿。

這種說詞不僅提油救火，同時暴露了國民黨自身「為反而反飢渴症」的毛病，似乎只要是批評謾罵民進黨的言論就是「政治正確」的觀點，可以不在乎是否符合邏輯，也不管是否違反理性專業，這就是這個黨當下的政治氛圍與集體錯亂的現象。

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最後，有兩位資深媒體人也加碼護航，女的宣稱「指揮中心別再大內宣，自以為神」，男的表示「台灣可以包容川普的惡，卻容不下楊志良的善良」。前者除了華麗空洞又情緒的詞彙外，又給了什麼建設性的防疫建議呢？後者根本就是一種概念置換與扭曲邊界的遁詞，說穿了就是藉由將川普絕對妖魔化來轉移楊的根本問題，只需一句話就可戳破這個謬誤：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」

可笑的是，這些指控與批評用在對岸的防疫政策完全一體適用，「妄議中央」的高級黑恰如其分且入木三分，只是兩位不自覺而已！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航