比「危害人類罪」更嚴重，美國務卿蓬佩奧指中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」

※封面圖為新疆自治區政府發行的中共宣傳冊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨（19）日發表聲明，認定中國對新疆少數民族施加的壓制和虐待行為是「種族滅絕」，呼籲國際所有多邊組織和法律機構與美國一起對施虐者究責。這項認定是國務院罕見之舉，即將就任的拜登政府可能沿用此基礎，對中國打壓人權的行動進行更多制裁，拜登提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）昨參加聽證會時也肯定國務院這項「種族滅絕」之定調。

美國將於當地時間20日中午（台灣時間21日午夜）舉行新任總統拜登的就職典禮。川普（港譯「特朗普」）政府的國務卿蓬佩奧趕在卸任前一天透過聲明，強調美國對於制裁中國在新疆暴行的決心。聲明文中寫道，「美國竭力揭發中國共產黨和習近平總書記想要透過混淆、宣傳和脅迫來掩蓋的事物」，並列舉中國種種暴行。

蓬佩奧指出，仔細審閱既有事實，可以確定至少自2017年3月起，中國在中共領導下，對新疆維吾爾族穆斯林等少數民族和少數宗教群體犯下危害人類罪，包含任意監禁或剝奪逾百萬平民的人身自由、強制勞動、任意施以酷刑、限制宗教與言論自由等，有系統地歧視和監視維吾爾族，強迫維吾爾族婦女與非維吾爾族人結婚、強迫她們絕育和墮胎，迫使維吾爾孩童與家人分離。

中共高層拒絕讓國際觀察員在新疆暢行無阻地進行調查，還譴責外界對於新疆人權惡化的報導，對外宣傳「快樂的維吾爾人接受教育、參與反恐、提升女權、扶貧」這類過度溢美的妄想故事，對內則向其他國民傳遞負面的洗腦訊息，將維吾爾人描述成「惡性腫瘤」、將他們的宗教信仰比喻為「傳染病」，告誡忠誠的中共爪牙更大力打壓維吾爾人，因為「你不可能把田間所有的雜草一根根拔起──你需要噴灑農藥，把它們全部殺死」。

Photo Credit：AP / 達志影像 新疆阿圖什市（Artux）一處集中營。

蓬佩奧表示，美國過去率先追究侵犯人權的罪犯，從二戰後對納粹發起的紐倫堡大審判、1948年聯合國通過決議《防止及懲治危害種族罪公約》，至現代針對極端組織伊斯蘭國（Islamic State）對其他族群進行的滅絕行為。自從揭露納粹集中營的恐怖之後，文明世界基於「絕不允許歷史重演」（Never again）而號召打擊這些暴行，即使暴行的手法與過去不同，那些行動作為「暴行」的事實也不會減損分毫：

「我們正在目睹中共這個黨國有系統地試圖摧毀維吾爾族。這個在全球經濟、軍事和政治力上第二強的國家已明確表現他們要將脆弱的種族和宗教群體強制同化，最終抹除其存在，與此同時他們還聲稱自己是全球領袖，企圖依照他們的想像來重塑國際體制。」

美國呼籲中共立刻釋放所有被任意拘留的人，廢除集中營和強制勞動、強制絕育等行為，結束對新疆和中國其他地區的迫害，將自由還給少數民族。美國也呼籲國際社會加入美國，對施加暴行的人追究責任；美國先前已對協助鎮壓新疆的中國高官和國營企業實施制裁，未來也會持續收集相關資訊，在法律允許的範圍內將證據提供給國際社會。

蓬佩奧指中國進行「種族滅絕」，下任國務卿布林肯也認同

蓬佩奧聲明最末段寫道：

「北京政府在新疆的暴行是對維吾爾人、中國人民和世界文明社會人民的極端侮辱。我們不會默不作聲。如果中共能被允許對自己的人民進行種族滅絕（genocide）和危害人類罪（crimes against humanity），試想在不久的未來，他們將膽敢對自由世界做出什麼事。」

雖然美國過去已經針對新疆人權問題而對中國部分人士和實體進行制裁，將中國政府行為明確定義為「種族滅絕」仍是罕見之舉。

《紐約時報》指出，這是任何一個外國政府對中國的新疆政策所能做出的最嚴厲譴責，國務院此舉可能導致即將接任的拜登政府以此作為依據，對中國進行更多制裁，其他國家或國際機構也可能效法。

Photo Credit：AP / 達志影像 新疆首府烏魯木齊隨處可見中共宣傳「一家親」的標語。

在蓬佩奧發表這份聲明之前，全球僅加拿大國會外交事務委員會的國際人權小組曾譴責中國犯下「種族滅絕」，當時中國外交部發言人趙立堅斥為「毫無根據」，稱這一切都是「反華勢力」推動的謠言。

而在蓬佩奧發表聲明前幾天，國務院對於中國在新疆的行為是否達到「種族滅絕」的標準、抑或屬於標準較低的「危害人類罪」進行過辯論，蓬佩奧決定同時使用這兩個詞。

「危害人類罪」是指對人權和尊嚴進行凌虐，「種族滅絕」則有屠殺行為。1名美國官員對《紐約時報》表示，中國對維吾爾族婦女的強制絕育、將兒童與家庭分離，藉此破壞維吾爾族的身份認同，是構成「種族滅絕」最有力的理由。

中國駐美大使館本月在推特貼文稱「維吾爾族女權獲得提升，不再是生孩子的機器」，被推特以「非人道」為由而刪除，中國《環球時報》反批評推特「偽善」。

拜登去年競選總統時就曾表態過，認為中國政府的新疆政策相當於種族滅絕。其提名的國務卿布林肯昨赴參議院參加確認提名聽證會時，被參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）詢問是否同意蓬佩奧所言，「中國對維吾爾族的鎮壓已構成種族滅絕」；布林肯回答，「我也是這樣判斷的」。此外布林肯也同意，中共誤導全球對於COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情的認知。中國沒有提供透明數據、沒有分享資訊、在疫情初期讓其他國家無法獲得情報。

（影片4：20至8：06處為布林肯對新疆、台灣、香港相關答詢。）

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範