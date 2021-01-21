王羲之〈蘭亭集序〉看似呼應莊子思想，但兩人的想法其實是對立的

文：風恂

因為長久接觸書法的緣故，若是過往問我對王羲之〈蘭亭集序〉的看法，我一定會從「書法」作品的角度來切入。還記得多年前念研究所時，因為選修教育學分課程——生命教育，老師要求學生分組模擬上臺報告，當時和組員們選擇〈蘭亭集序〉這篇課文為主題，但我卻沒有從文本著手，完全從書法作品中運筆行氣的觀點來談生命教育。

我知道不會有人想這樣做，對我來說也是一種嘗試，還記得老師聽完我的報告之後，直言若是從教甄委員的角度來看，她會想要錄取我。其實我不覺得自己真的倒有說得很好，我只是做了別人沒想過的事情，讓人感到新鮮罷了，但能將書法作品與生命教育做連結，心中必然有其感受。

若問我還記得當初講什麼嗎？老實說我完全不記得了，當下那種感受還存留在心中嗎？其實我也不知道。沒有將他好好記錄下來，是否會覺得可惜？其實倒也覺得還好，因為那時候有那時候的感受，這時候有這時候的體悟，執著於要強留著那些東西，似乎也沒太大意義，因為「刻意」了。

沒錯，我不太喜歡「刻意」而為的東西，因為根據經驗法則而言，愈刻意的東西愈會表現失常，順其自然去做，自然會激發出意想不到的生命感觸，就連我在上課時，我不太想要也不喜歡去備課，意謂上課要援例講解的素材，我一向喜歡信手捻來，想到什麼講什麼，課文連結順暢就好，所以相同一篇課文，前後兩年的詮釋可能也大不相同。不過這次我不想從「書法」作品來談這課，我要從「文本」切入。

是日也，天朗氣清，惠風和暢。

同事先前已和我預告，期待我能寫篇關於本課的文章，其實我不是天才，沒有靈感真的寫不出東西，也多虧先前某天在上這一課時，講到上面的這段話，正好外面的天氣與之呼應。天空晴朗，空氣清新，藍天白雲清楚可見，雖然外頭也有太陽，但卻不會熱，春風吹拂的溫度也很舒爽，窗戶打開就很涼快，所以我也很投入地在課堂講課。下課後，學生也拿著大考歷屆試題來問我，突然覺得人生很美好，也有了寫文靈感。

我在想，王羲之會寫下那段話，可能也是和我有著一樣的感受吧。身為文人，能和一群同好在對的地方和時間來飲酒賦詩以共娛，真的是非常享受的事情；對照自己很討厭待在體制內，但是身為國文老師最大的享受，就是能發自內心地和學生聊文學思想，學生也能與你共鳴，並且願意和你互動，讓彼此都能參與彼此的生命情境，真的超級棒。

仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以游目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。

凡人如我們，我們時常會關注自身，甚至會過度聚焦於自身，因為我們只會著重於眼前所能見到的感受，但是我們也明白天地宇宙的空間是如此之大，我們只是自然萬物當中的其一，盡可能地去觀看、聆聽我們周圍的美好，自己還有那麼重要嗎？非然也！當人過度聚焦於自己的情緒感受，便會時常被自己的情緒牽引著，如果能跳脫自身並放大到周圍所有事物，便會發現自己所呈現的一切並不再那麼絕對，這便是一種「達」的開始，就是我們常說的「豁達」。

上面那段引文，當然僅是單純就字面上來解釋，如果從「豁達」的角度來看，我想提出更深一層的詮釋。很多人時常講「豁達」，但這個詞若用儒家和道家的角度而言，可能也不盡相同，若以「莊子」的角度來談，可能指的是真正地放下自我，很多人對莊子的「放下自我」常常會有部分誤解，因為他們嘴巴講放下但卻未真正放下。而莊子放下的程度之大已到了忘卻自己是誰，忘卻自己有肉體，甚至忘卻自己什麼東西都不是，自己連個東西都談不上。

我想先岔開一下，先從上述「莊子的豁達」觀點，對照課文所談到的「游目」和「騁懷」來談，當然王羲之寫出這兩個東西時，並非立足於莊子觀點，王羲之仍舊是以凡人如他的眼前極限所見聞來談，只是我暫先任性地跳開來談。

「游目」意即「遨遊視野」，然而肉眼所見有限，如果想要真正貫徹「遊目」的無上限，莊子提出的「心齋」是很好的概念，意即讓內心保持專注恆一，去除雜念而更上一層，自然能用「心」去看到肉眼所看不到的東西，如同《小王子》故事裡所提的這句話：

只有用心看才看得清楚，重要的東西是眼睛看不見的。

上述《小王子》這句話，其實也能和莊子觀點相互呼應，跳脫肉眼的有形界限，你能用心去感受天地宇宙萬物的變化，而這感受範圍更是可以跳脫時空界限。

再從莊子觀點來談「騁懷」，「騁懷」意即「馳騁自我胸懷」，胸懷即內心懷抱，意即讓自我內在抱負恣意奔放，或許是立下崇高情懷，也可能是訂下遠大志向，甚或期盼和宇宙天地能連結，不論是什麼都不管，就算是天馬行空或無窮想像，這種馳騁本就沒有臨界點，因為「想」本就是無拘無束。對照莊子談的「坐忘」，打坐打到忘了自己是誰，坐到忘了自己有身軀，意即跳脫現有肉體的限制，其實是相同的道理。但還是要強調，王羲之和莊子的看法基本上是對立的，這詮釋只是我先岔開來談，試圖深化雙方的連結性。

夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之內；或因寄所託，放浪形骸之外。

「人」不是單獨存活的動物，因為有社會模式的運作，人向來就是要融入群體來生活。故而人與人的相處活動上，一生中可能經歷過各種不同的人，彼此分享過不同的看法，也參與過不同人的心情感受，彼此更有幸能在這個場合同歡。又或者人在世上尋找生活寄託，這寄託可能是親人、信仰、人生目標等，有時機的巧合可能讓我們如意，但也可能讓我們失意，如意了便可能在生活中盡可能表現完美的一切；失意了便可能表現世人難以理解的內在思維，也可能呈現出旁人難以想像的外在行為和裝扮。

其實上面這一段，多少可以感受出王羲之看似想表現豁達，看似對人生隨緣的感觸，似乎想要在這標舉正道的傳統價值中，找出人生不同選擇的可能性。是啊！「放浪形骸」也是一種生活選擇！這裡看似王羲之有在呼應莊子的思維，但其實從更深入的角度來看，我認為王羲之和莊子仍然是對立的，即便雙方沒有對立，王羲之頂多只做到60分的豁達罷了。

意謂王羲之雖然看似有放下，但他並未真正的放下，因為要能達到莊子所謂的100分放下，其實已經是到了「無」的境界，意謂連「放浪形骸」都不可以存在。簡單來說，刻意表現出放浪形骸，仍就是有意識地刻意作為，但是莊子的放下是連「刻意」都不要，只要順其自然就好，後續變化會如何，那完全不是莊子在乎的事，即便成為一坨屎或一塊黃金，那都不是莊子在意的事，連在意都不要，讓自我真正回歸到「無」的境界。It’s nothing！

雖趣舍萬殊，靜躁不同，當其欣於所遇，暫得於己，快然自足，不知老之將至。及其所之既倦，情隨事遷，感慨系之矣。

在這人世間所經歷的一切，從小至大無不面臨著取捨情境，甚至會為了選擇哪個比較好而感到焦慮，所以存在主義說：「人因存在而焦慮。」因為存在就是要面對選擇。但是在我們身邊往來經過的人事物，屬性特質皆是不同，多少也出現過讓我們覺得歡欣的人事物，然而歡樂時光總是短暫，不知不覺中年歲也漸長。又等到生活歷經不同情境的轉變時，以前覺得有趣的人事物，甚或覺得過去有緣分而得的人事物，莫名無由地便不再與你有任何連結，回想起來也難免感嘆。

舉個例子來說，以往和你很熟絡、很契合的朋友，幾年過後卻漸漸疏遠了，可能是彼此的生活不再有交集，可能是彼此不再有共鳴，也許包含其他現實情境的因素。若是彼此交惡就算了，或是彼此心知為何而如此也罷，至少還知道彼此疏遠的原因，但很多時候彼此關係為何會慢慢淡了，當事人也未必能說個所以然。

以前的我會很在意這些人事物的淡去，現在倒是不太會在意，總覺得人生際遇來來去去，一生中所經歷的人也不會限定在某部分，有人離開了你的生命，自然也會有人走進你的生命。刻意在意「那些淡去」也不會改變什麼，而我也不想耗費心神思索那些「刻意作為」，順其自然化為「無」，沒有原因也不需要原因，這也比較能呼應莊子的觀點，即便我沒有辦法做得很徹底。

向之所欣，俛仰之間已為陳跡，猶不能不以之興懷；況脩短隨化，終期於盡。古人云：『死生亦大矣。』豈不痛哉！

過去你所珍愛的人事物，既然他們本身都有著消逝的必然性，一段時間過去之後，你無法擁有的這些都將成為陳舊往事，如果自身因為情感所繫而執著，無法放下則必然感嘆人生變遷。但是人生萬物所處的變化，終究有它的盡頭，你現在不選擇放下，未來走到人生盡頭還是得要放下，但是那放下是內心真正的放下嗎？非然也！只要有情感所在，就很難真的放下，所以王羲之才會感慨並認同「生與死是人生的大事」。

我之所以說王羲之和莊子是對立的，並說王羲之字裡行間看似灑脫的表現都還不夠放，那是因為王羲之還是像個凡人。舉例我們所熟知的「坦腹東床」成語，王羲之明明看起來就是個狂放不羈的人，即便外顯行為如何偽飾，但仍舊掩蓋不住他內心的情感所繫。再對照舉例莊子「鼓盆而歌」的典故，莊子妻子過世時，惠子前來弔唁卻看到莊子敲著瓦盆唱歌，惠子看了非常生氣，並質問莊子怎還有心情唱歌？莊子說他剛開始也有難過，但他曉得妻子過世本來就是人生自然能預料的狀況時，他就不再難過了。因為順其自然，順其天命而為，自然沒有難過的前提存在。

換個角度說，我們時常過度用感情因素來看待事情，雖然這是人情本性的自然流露，但當感情因素被無限放大到去遮掩了理性思維時，卻也同時忽略了天地本質運行的理路。再回到莊子的觀點，死亡和和生活中任何事情都一樣，沒有那件比較重大或輕微，都是自然法則的運作。

我想到多年前老爸過世時，他止息的那個晚上，所有的子女兒孫都在旁邊陪伴他最後一程，直到止息，只有我人因工作在外地而缺席。很多人在面臨類似這種情境時，或許會遺憾沒見到親人的最後一面，或者會因為沒有陪伴到最後一刻而自覺不孝，老實說我完全不會有這樣的想法，單純覺得老爸不需要為了等我而多硬撐一天，生重病撐了十年，夠辛苦他了。

社會上很多人在病人危急已無明顯轉圜時，仍然硬要搶救急救，只因家屬情感因素而放不下，卻又徒增病人身軀的苦痛，為何不願放下？又為何放不下？老爸生重病十年，過世當下已經不是我最難過的時期，所以我願意放下讓他提早離開，他並不會因為身軀滅亡而真正死去，其實他從來都沒有死過，因為我知道他一直都在我們的身旁，只是他已不再需要肉體的寄託，我放下執念的成全，其實也是成就了他進階後的昇華，何樂而不為。不過，翻開他的照片和影片，仍會不自覺泛淚，原來我還是個「人」，是人都會有的感情。

每覽昔人興感之由，若合一契，未嘗不臨文嗟悼，不能喻之於懷，固知一死生為虛誕，齊彭殤為妄作。

身為文人，當王羲之讀到前人文章的感嘆，多少都能與古人的心情有所共鳴，那種感嘆甚至久久無法釋懷。是啊，不論時代再怎麼更迭，科技再怎麼進步，環境再怎麼變遷，對於人生中無法把握且流逝的美好，當然會感嘆。正因為如此，王羲之大力否定莊子將生死看作一樣的事，因為美好消逝而來的死亡當然令人惋惜；他也加強批判莊子將長壽和短命看作等齊的事，因為短命而無法悠遊於現世生活。是啊，王羲之終究還是沒放開，說到底他和莊子仍舊是對立的。

以前學生時代，當我盡情揮灑筆墨臨〈蘭亭帖〉時，看到王羲之運筆脈絡的行氣連貫，無不讚嘆它的豪情灑脫、流逸奔放；初期教書時，開始詮釋文本並授課時，對照其軼聞趣事和〈蘭亭集序〉的文意，我對王羲之的看法依舊不變，並認為此文有著濃厚的道家色彩，並和魏晉盛行玄學風氣有相關影響；教書幾年過去了，人生經歷也累積了些，現在卻感受不太到王羲之這篇文章的豁達。

說到底，王羲之畢竟還是個儒生，即便他的時代多少涉略了道家的思維，但仍舊無法改變他想積極用世的期待，不然他不會想要否定莊子「一死生、齊彭殤」，因為「否定」本身就是個答案和選擇，但是莊子的人生裡連答案都沒有，莊子的思維中連選擇都是多餘。

就像魏晉時代阮籍（竹林七賢之一），為了躲避政治追殺而裝瘋賣傻，並且表現荒誕不羈的行徑來掩飾自我的突出，後人便把他們當作是消極出世而倡玄學的泛道家代表，其實那都是表象，他們內心隱藏的都是儒家士子的心，因為真正要達到像莊子那樣的「大道者」，連裝瘋賣傻都是不能做的「刻意作為」。

當然我還是要說，王羲之的灑脫飄逸，對照我們來說已經算是很豁達的境界了，但他畢竟還是人，要讓他達到像莊子那樣的無欲、無求、無情、無私的狀態，那已經是神的等級，已經是能將天地宇宙之道了然於胸，是我們遠遠所不能及的層次。然而莊子對於天地自然之道，始終不會去賦予答案，就讓自我生命與天地共鳴牽引出方向，專屬於自我本質的道路就在其中，求與不求都不必，因為：「生命會尋找自己的出口。」這句話聽起來好像幹話，但確實如此。

我時常舉自己的例子，高職念觀光科，大學念觀光系，現在卻在當國文老師，雖然討厭教育體制，但卻是發自內心地喜愛中國哲學，雖然我的經歷途徑和別人大不相同，甚至繞了一大圈，但在生命和天地宇宙的共鳴之下，還是會慢慢將你引導至歸屬於你的地方，想起來還是覺得奇妙。

最後我想講的是，上星期老闆娘問我一個問題：「如果讓你選擇一個角色，漫威英雄裡面最想當誰？」我想了一下便說：

我想要短髮索爾的外型，奇異博士的超能力，幻視的人格特質。

老闆娘不可置信地說幻視是機器人，但我卻覺得幻視的思維很超然，他不會過度被情緒綁架，但還是能與人有所互動，所以我很喜歡這個角色。我會這樣選擇，當然也和自己的理性人格多少有關，所以像我們這樣的人，其實很適合讀莊子思想，但老實說莊子思想真的很難懂。

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核稿編輯：翁世航