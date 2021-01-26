《日本老舖居酒屋，乾杯！》：用啤酒帶給廣島人笑容，是重富家族傳承70年的夢想

文：施清元（Osullivan）

重富酒店（ビールスタンド 重富）

昭和8年（一九三三）

拉開玻璃門，三張小桌子，八名酒客，一座原木的吧台，兩基啤酒噴嘴，以及一位身著全白西裝、打著蝴蝶結，凜然而立的半百大叔，全部收納在一坪不到的視野裡。「哎呀呀這啤酒泡怎麼全滿出來了！」即便眾客人驚呼，這位大叔也絲毫不為所動，用鋼片劃整泡沫表面、將杯子浸入備好的清水中、拭淨後，優雅地端上桌。半信半疑地接過酒杯，一口咕嚕咕嚕飲下，一樣是驚呼，只是對話框內的文字，換成了「我從沒有想過會這麼喜歡生啤酒。」

到了廣島，如果想要覓食，那麼以三越百貨為中心出發準沒錯。往南走沒多久，接連會遇到幾間酒精飲料批發商，他們是密集分布於京橋川畔的鐵板燒店與居酒屋的強力後援，也因此，不太有空做散客生意。然而，到了下午四點多，人們會慢慢聚集在一家酒商的門口排起隊，有人手上是文庫本，有人則拿著資料重富酒店夾在翻閱，這裡是銀山町的重富酒店，每天有兩小時的時間，會化身為城裡最好的啤酒吧，要想入場，請先抽張號碼牌囉。

重富酒店只提供一種啤酒，可是，有五種倒法可供選擇。根據兩支啤酒噴嘴噴出的不同比例，譬如A噴嘴的金黃液加上B噴嘴的啤酒泡，或者是A噴嘴的原液，把滿出來的泡沫刮掉之後再補充A噴嘴等等繁雜手法，看得眾人一愣一愣。而虐心的是，為了避免爛醉，以及讓更多人能夠進來享用，一人只能點兩杯。為了收集到五種啤酒，只能連續來好幾天，全部喝完一輪。

不想給予讀者先入為主的評論，所以不敘述個別口感（那幹嘛喝一輪），只提醒「一度つぎ」味道格外強烈，但這絕對是一個前所未有的的味覺經驗。被視為理所當然般存在的啤酒，原來能夠被如此解構，並隨著溫度與時間變化，感受其帶給味蕾不同強弱的電氣訊號，神泡、後勁、爽口、餘韻......所有廣告用語都在此得到了闡明。而最驚奇的是啤酒本身，其實，只是再普通不過的市售朝日生啤酒。

Photo Credit: 時報出版提供

隔代傳承了七十年的夢想

西元一九三三年，廣島市區斟出第一杯朝日生啤，販賣給一般大眾的人，正是眼前這位白西裝大叔重富寛先生的祖父。他在大阪初識生啤的美好，而後親赴啤酒工廠，向德國的技師們學習如何提供美味生啤酒的技術，回到家鄉，打造第一代噴嘴，並開啟了賣酒的生意。滑順的泡沫以及爽快的後勁，對廣島人來說，是再新鮮不過的西方文化體驗，酒店經營馬上就上了軌道。

但是，一九四五年八月六日的上午，無情的蕈狀雲，讓歡樂喝酒的場域，轉瞬化作為烈焰裡燃燒不止的創痍之地。重富祖父戰後回到家園，一邊等待心頭的傷口結痂，一邊試圖在滿地灰燼中，找回昔日熱鬧情景的破片。然後，就沒有然後了……那個利用酒店一角，堆起幾個木箱的大人暢飲空間，遲遲沒有回來。

直到孫子重富寬先生，參加三得利的一場啤酒講座，如雷灌頂，原來喜愛啤酒這件事，早就被轉譯在他的遺傳因子上，自此開啟寬桑的啤酒修行，參加全國各大小廠商的講座、到銀座最古老的啤酒吧「ライオン七丁目店」實習，學習如何洗杯子，以及維護啤酒的穩定品質，最重要的，是找出祖父時代的啤酒噴嘴設計圖，其流速是現行機種的四倍，難以駕馭，且做不出細緻的泡沫。然而，重富先生認為，如果不能抬頭挺胸接受這個挑戰，再現當年風味，又要如何承繼祖父未竟的夢想呢？歷經幾個寒暑的鑽研，總算在二〇一二年，自信地迎接「重富酒店」的再度開幕。

用啤酒帶給廣島人笑容

Photo Credit: 時報出版提供

近年來由於各種因素，日本人的啤酒消費量逐年下滑，特別是年輕人，到了居酒屋，已經不再「總之先來一杯啤酒」，而被勁涼的檸檬沙瓦類所取代。不過乘著手工啤酒的浪潮，以及巧妙運用兩支噴嘴調配出的特殊口感，重富啤酒吧迅速受到媒體矚目，到了假日，絕對要有帶著書來等候的覺悟。

店內最多能夠容納十二人，一桌一桌雖然都是陌生人的集合，但或許是一杯好啤酒下肚，心涼脾肚開，馬上就能熱絡地聊開，並趁機問了在地人才去的店、廣島人必吃的食物等等。只是話才講到一半，同桌的大姐就急忙收拾跑了出去，眾人往外看，才發現她的先生和小孩，一直都在外頭停車場的車上等！有願意體諒的家人，還喝了兩杯美味啤酒，大姐今天很幸福呢。

問寬桑為何一天只開兩小時，他說，其實要倒一杯好喝的啤酒，事前準備就決定了八十分，而其中洗、擦杯子更是占了五十分，三十分是設備的管理。所以每天打烊後，得花至少四五個小時，來確保明天也能夠像杯墊上畫的標誌那樣，挺直腰桿，端出讓人驚呼的啤酒。

除了店內業務，寬桑也會不定期舉辦「生啤酒大學」開班授課，其對象不是一般顧客，而是廣島市區的餐飲業者，傾囊相授能夠倒出最好啤酒的技巧。當然，重富本來就是酒商，餐廳提供好啤酒，客人消費多，自然訂單就多，追求雙贏天經地義，但寬桑從沒有忘記的是，「用啤酒帶給廣島人笑容」，這一個在他們家族，傳承了七十年的夢想。今晚，在那外頭堆滿酒樽的小空間裡，依舊是笑聲與驚嘆聲不斷吧。

書籍介紹

本文摘錄自《日本老舖居酒屋，乾杯！》，時報出版

作者：施清元（Osullivan）

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日本俗話說『道具は 100 年経ると化ける』

物品只要超過百年，就變得具有靈性

要看見最內裏的日本

必定得掀起厚實的繩暖簾、走進老舖居酒屋喝上一杯

從福岡、廣島、神戶、大阪、京都，一路到東京、金澤、富山、北海道……

一窺創業超過50年，甚至百年，不可錯過的大人酒場！（附map QRcode）

穿越日本穴場的前世今生，領悟酒場潛規則與待人處事之道。

翻開本書，彷彿走進深夜食堂，

讓人醉倒的，從來都不是酒精。

讓你醉的，是氣氛，是老闆的笑容與聲量，

是與好友共處的親近時光，

是流傳百年的故事與軼事，

更是把握當下的人生觀。

酒客之間的故事

各種族群的人們，在鑽過繩暖簾後，交換彼此的涵養與歷練，宛如店裡提供的日本酒一樣，不拘泥於單一銘柄，七種灘酒依比例調和，呈現出圓滑、飽滿，但又不失一絲尾韻的成熟風味。

能夠走過一世紀，靠的不只是旨味，還有更濃郁的人情味

那些心醉的、心累的、心碎的，都在大人的酒場裡被療癒了

老舖本身的故事

歷經二戰、關東大地震、泡沫經濟、都市更新等等嚴峻挑戰的老舖居酒屋，不只提供傳承幾代的好味道，有些也是聯繫鄰里感情的活動中心、有些是讓人自在做自己的家、有些則搭起異文化的友情橋梁，它們在這個迅速變化的時代，帶給人們不變的美好。

曾經度過創業、被毀、重建，不同年代的建材

被以時間為名的黏著劑，給無縫地耦合起來了

畢業於台大醫學系，因一張CD封面，與一首歌的感召，隻身前往日本至今近八年時間的作者施清元，第一次踏進東京澀谷的富士屋，就被「老舖大眾酒場」這塊強大的磁鐵深深吸住。生活中雖有許多不為人知的葛藤、苦難，但Mr. Children〈無盡的旅程〉（終わりなき旅）歌詞：「緊閉門扉的另一頭，好像有著什麼新東西在等待，『一定有的吧』我們總是這樣相信而往前。」成為他的信念與初衷。

相信每間店的門後，一定藏著什麼有趣的故事，

打開本書，就打開這一扇充滿故事的門吧。

Photo Credit: 時報出版

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《日本老舖居酒屋，乾杯！》新書分享會

【台中場】

時間：2/6（六）19:30

地點：誠品台中園道店3樓閱讀書區（台中市西區公益路68號3樓）

【台南場】

時間：2/21（日）14:30

地點：烏邦圖書店（台南市中西區環河街129巷27號2樓）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航