專家解析：「輻射污染的食品」與「輻照食品」有什麼不同？

議題背景

2018年11月24日「禁止開放福島五縣食品」公投通過後，依公投法規定，2年內不得再提修正案（註1）。而2020年公投期限屆滿，是否會開放日本福島五縣食品進口台灣，也重新受到重視。

為此，我們邀請專家說明食用受輻射污染食品對人體的影響，以及相關的科學限制。

謝婉華（慈濟大學公共衛生學系副教授、台灣輻射安全促進會理事）

2020年12月16日

Q1. 輻射的種類有哪些？不同的輻射有什麼差別？天然輻射跟人工輻射有何不同？

輻射是一種能量的傳遞，分為游離輻射與非游離輻射。大部分我們所謂的輻射如果不特別說明都是指游離輻射。

1. 游離輻射

能量高，可使物質產生游離作用，包括電磁輻射與粒子輻射。之所以叫「游離」（ionization），是因為這種輻射擁有較高的能量，會將一個或多個電子從原子內打出，而打破原子之化學結構。

游離輻射依照來源可分為天然輻射及人工輻射。台灣民眾的暴露約有八成來自天然輻射照射。其餘的才是人工輻射。

天然輻射有兩大來源，分別為：來自外太空的宇宙射線，海拔越高，環境輻射也就越高；地球形成之初就有的天然放射性核種，可在土讓、岩石等測得。

人工輻射來自於醫療放射治療及診斷、加速器或反應器的輻射、核武器、原子彈爆炸落塵、其他工業製品如火災偵測器、機場X光機等。

2. 非游離輻射

能量比較低（頻率較低），無法使物質產生游離，包括可見光、紫外光、紅外光、微波、雷達、無線電波等等。

Q2. 何謂「受到輻射污染的食品」？跟「輻照食品」有什麼不一樣？

人類為了不同目的使用人工輻射，在不同領域都有不同用途，例如醫療、農業及工業領域。最常用在農業上是透過高能量的γ射線進行，利用能量高、波長短、穿透性強的特性對各種農作物照射。

其射源被放置在密封的儀器設備中，透過儀器的控制調整不同的照射劑量，同時有適當的屏蔽，在機器未開機的情況下不會有放射線逸散，被照射的物體也不會殘留放射能量。目的為抑制發芽、延長保存期限、殺蟲滅菌、改良品種、抑制生長、飼料減菌等，用途廣泛。

因此「輻照食品」也是為了這些農業用途，透過穿透性的射線達成目的，並不會有輻射殘留在食物的問題。

而「受到輻射污染的食品」，是外洩的放射性元素沉降於食物表面，或隨著空氣、雨水進入土壤及水源，進一步污染農作物及攝食的動物體，進入我們的食物鏈而導致健康危害。

Q3. 食用受到輻射污染的食品，對人體會有什麼影響？

輻射無色、無味，因此選擇無污染的產地很重要。而受輻射污染的食物，可能透過非污染地加工製造，因此關心原料來源也相當重要。

食用輻射污染食品對人體的影響，須從吃入的頻率及量計算。如果是單次或偶爾使用，可以靠多喝乾淨的水或螯合劑（註2）將污染核種排出。但若長期食用受輻射污染的食品，例如烏克蘭車諾堡核電廠發生爐心熔毀爆炸，其輻射塵及核種透過沉降污染土壤及地下水，長期食用當地食品，污染物會在身體內累積及衰變，增加誘發癌症的風險，危害健康。

為保障全球公眾健康，國際糧農組織／世界衛生組織之食品添加物專家委員會（簡稱FAO/WHO JECFA），分析多年來核災的公共衛生數據及經驗，認為進食含放射性碘（I）和銫（Cs）的食物，可能在人體內累積，較容易誘發癌症，而兒童罹病風險比成年人更高。

為此，許多國家對來自核事故地區的進口食品，以放射性碘及銫在食品中的最高限量，為主要的食安規範。

Q4. 多少劑量會對人體有害？

不同個體攝取同樣劑量的放射污染食物，會因喝水量、流汗情況、活動量，或是排泄速度而差異性大，但在未知情況下持續攝取，污染物會依據其物理特性在身體各器官累積，累積越高劑量的器官，越容易發生病變。

以銫137為例，在高污染區解剖57位死者後發現，由高至低累積的器官依序為甲狀腺（2054貝克／公斤）、腎臟腺（1576貝克／公斤）、胰臟（1359貝克／公斤）、胸腺（930貝克／公斤）、骨骼肌（902貝克／公斤）、脾臟（608貝克／公斤）、心臟（478貝克／公斤），以及肝臟（347貝克／公斤）（Bandazhevsky, 2003）。

圖片來源：作者提供/資料：全國法規資料庫

Q5. 食用受到輻射污染的食品與其他可能接觸輻射的途徑（例如體外照射、吸入等），對於人體健康的差別為何？

當放射污染物污染到食物、空氣及水，爾後被食入、吸收或經皮膚接觸進入人體，所累積的劑量會因射源的特性不同而有所差異，如半衰期及衰變子核放出的gamma射腺、beta射腺或alpha粒子比例等。同時輻射進入人體的半衰期，又為物理半衰期及生物半衰期的總和。

物理半衰期是核種減為一半劑量所需的時間，而生物半衰期是進入人體某器官後，劑量減為一半所需的時間。其中，生物半衰期因會經過汗液、尿液、糞便排出，因此生物半衰期會比物理半衰期還短。但倘若核種衰變過程中釋放的alpha粒子較多，對細胞的傷害也會較大。

體外照射通常會穿過人體的是gamma射腺，beta粒子只能穿過皮膚層，影響範圍小，也用來治療部分疾病。alpha粒子則無法穿過皮膚，因此beta及alpha粒子只要不吃入或吸入，對身體傷害都不大。

而體外照射會傷害人體的是穿透性強的gamma射腺，會直接傷害DNA及激發水分子造成自由基對DNA產生間接傷害。當DNA修補速度低於傷害速度就會造成細胞死亡，若沒有死亡但DNA修補不完全就會造成基因病變。越多基因受到影響會使細胞調控失敗，造成病變及癌症。

整體來看，雖然體內暴露與體外暴露對身體的傷害途徑不逕相同，但最後的結果都會造成細胞變性及癌症，進而產生機率效應（無閾值或無安全劑量限值的癌症反應）及非機率效應（有安全劑量限值如不孕、白內障、皮膚潰瘍等）。

兩者的差別在於，個體經體外照射接觸輻射後，其對劑量的不同反應，來自於個體抗氧化能力的差異；而透過吸入、攝入及皮膚接觸進到人體的放射污染物，還會有生物半衰期的影響。

Q6. 現有關於食用受到輻射污染食品的科學研究限制為何？

2016年衛生福利部公告的《食品中原子塵或放射能污染容許量標準》，係遵循國際上估算之標準，依據國際輻射防護委員會（ICRP）對於曝露情境下之年有效劑量（每年1毫西弗允許暴露限值）的建議，再依各國民眾攝食量、輻射劑量轉換因數及食品污染係數（比率）等綜合估算出。

但1毫西弗的依據是體外輻射，並非針對食品之限量。同時尚無法回答如果長年低劑量攝入受輻射污染的食品，是否安全無虞。法規的限值可以當作各國食品流通的行政管理，但尚無法解決每個人對安全限值的接受度，及風險感知程度。

註釋

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航