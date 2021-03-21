五款經典冬日熱調酒：飲下一口甜甜暖暖的熱酒，向自己說聲「辛苦了」

文字：林君玶、古家萱｜調酒：nul Richard

雖然台灣的冬天不算太冷，但連日陰雨綿綿，連心情都被泡得濕濕皺皺的。農曆新年將至，就在人們忙著過年前買件新外套的同時，這一年的忙亂也悄悄進入倒數。

冬令進補，馬上能聯想到的是薑母鴨、羊肉爐等熱呼呼的台式火鍋。米酒可以拿來進補，那用威士忌的話，應該也可以吧。藥食同源，古老的歐洲同樣也用調酒，調出他們對抗寒冬的方法。

年末嘛，就是該在忙碌告一段落之後，聞著杯裡冒出的香氣，飲下一口甜甜暖暖的熱酒，向自己說一聲「辛苦了」。而這次，我們請nul示範，整理了幾款較為常見、暖心暖胃暖全身的「經典熱調酒」。

#01：愛爾蘭咖啡（Irish Coffee）

Photo Credit：林特

真正「美酒加咖啡」的愛爾蘭咖啡，起源是愛爾蘭機場裡的一段邂垢。

經常因為工作在都柏林停留的空服員，每次都會到機場內的酒吧裡喝咖啡，而酒保日久生情，把對空服員的愛慕發想成一杯加上白蘭地的咖啡。某次空服員真的點了這杯飲料，酒保太開心，在製作的時候喜極而泣，因此在杯口塗上一些自己的眼淚，希望能透過這杯酒傳遞心意。

雖然現在看起來完全是個防疫破口，不過也因為流傳著這麼一段浪漫故事，愛爾蘭咖啡據稱也是最容易拉近距離的「告白關鍵飲料」。

愛爾蘭咖啡後來在舊金山大受歡迎，原因是這杯調酒在舊金山主要不是在酒吧，而是被放在咖啡店裡販售，當成花式咖啡的一種。看來人們，比起在該醉的地方小醒一下，更喜歡在該醒的場合小醉一番。

Photo Credit：林特

nul的愛爾蘭咖啡，用的不是白蘭地，而是口感較為清澈的三次蒸餾裸麥愛爾蘭威士忌，如此能更突顯咖啡濃郁的香氣，卻仍能保留威士忌的酒香。而溫涼的厚厚鮮奶油，能緩和一些燙口的感覺。

編輯實測

剛入口時，先有一層鮮奶油的滑順感，微涼的口感混合溫熱的咖啡，口感很creamy。而威士忌在飲料入喉之後才出現，嗆辣與酒感幾乎完全被奶油中和掉，剩下的只有酒的香氣與咖啡的尾韻。

不太喜歡威士忌的人也可以嘗試看看的酒款。

建議趁熱喝。變冷之後咖啡、酒跟奶油的口感會分得較開，辛辣味也會變得明顯一些。

就像加了酒的提拉米蘇融化在嘴裡，是一款「大人味」的液態甜點，可在餐後點。

#02：熱托迪（Hot Toddy）

Photo Credit：林特

著名感冒偏方Hot Toddy，是英國人疫情中的居家好夥伴。而關於這杯「熱熱喝、快快好」的飲料，其由來據說是愛爾蘭醫師Robert Bentley Todd將混合了威士忌、香料、糖水的飲料做為處方，讓病人按時服用，因而得名。

nul的Hot Toddy除了經典的配方──威士忌、熱水、糖、蜂蜜之外，使用丁香、肉桂作為香料，並在杯口塗上一層紅椒粉作為點綴。

Photo Credit：林特

編輯實測

酒感不明顯，濃郁的檸檬清香，在鼻塞的時候喝了會上天堂。

口感清爽無負擔，適合在冷天剛進到室內的時候，先點一杯暖身體，清爽的酸味可達到不錯的開胃效果。

雖然可以暖身、舒緩感冒症狀，但畢竟是杯酒，喝的時候還是適量為佳。

#03：熱紅酒（Mulled Wine）

Photo Credit：林特

在冬季可以說是標配之一的經典暖心飲料──熱紅酒，在2世紀的希臘就已經出現。愛酒如癡的古希臘人為了「不浪費餐桌上的任何一滴酒」，將喝不完的葡萄酒加上香料，重新煮熱來喝。

熱紅酒廣為流傳之後，在瑞典也出現了不同版本的作法，於是這個溫暖整個冬日歐洲的飲料，成為聖誕季節的定番飲品。無論是市集、酒吧，人手一杯香料熱紅酒，就算不喝，光是拿著聞也覺得開心。

熱紅酒的靈魂在於各式香料的層次搭配，通常會加上新鮮水果或是果乾。不過這次nul示範的，是玫瑰花香版本的熱紅酒。

紅酒在加熱時加入玫瑰水、枸杞、草莓糖漿、檸檬、巧克力酒，丁香、肉桂。倒入杯中時再加入少少辣椒絲，以新鮮花果香料取代果乾原料。

Photo Credit：林特

編輯實測

女孩紙生理期時、手腳冰冷可以喝

玫瑰香氣重，沒有紅酒特有的丹寧澀味，反而是有種酸甜的果汁感

一點點的辣椒味讓整體口感不那麼妹，卻也不會有強烈的辛辣感

很適合在飯後熱熱的喝上一杯，搭配巧克力蛋糕會更完美

跨年不出門，獨自在家中裹著毛毯邊追劇邊喝也很推

#04：蛋酒（Eggnog）

Photo Credit：林特

作為聖誕節的傳統必備飲品，香濃的蛋酒早在13世紀的修道院出現，也曾被視為可治療感冒的飲品。當時的雞蛋與牛奶是相當珍貴的食材，因此在那個時代，蛋酒只有富人才喝得起。

蛋酒因為流傳久遠，所以口味也變化多端，在波多黎各會把牛奶換成椰奶，而墨西哥的蛋酒口味較重。蛋酒的常見基酒是蘭姆酒，不過nul這次示範的，是以白蘭地為基底的蛋酒，感覺香氣更重。

除了基底的蛋黃、牛奶與白蘭地之外，這杯蛋酒還加上了鮮奶油增添口感，最後撒上肉豆蔻粉，品飲前就著杯口時，能聞到淡淡的木質香氣。

Photo Credit：林特

編輯實測

口感濃稠，不太有蛋味，吞下之後不會有強烈的負擔感（不會擠在喉嚨生痰）

有種很營養的感覺，適合搭配奶油餅乾食用

白蘭地香氣很足，沒有出現烈酒的辛辣感

#05：nul特調

Photo Credit：林特

以「冬日熱飲」發想，這一杯特製的熱調酒是以熱可可作為靈感調製。以巧克力、香蕉利口酒為基底加熱之後，放上餅乾、棉花糖，最後再撒上抹茶粉來中和甜味。

編輯實測

酒感較輕，喝起來就像香甜的熱可可，但沒有想像中的濃稠感

棉花糖本身不會很甜、口感很Q，搭上抹茶的微微苦味，就像一道高雅的餐後甜點

適合喜愛甜味調酒的入門者

Photo Credit：林特

在濕濕冷冷的冬日裡，若是不想大費周章呼朋引伴約一大桌吃火鍋，無論是一個人到酒吧點杯特調，或是在家捧杯熱呼呼的酒，躲在被窩裡取暖，熱酒下肚，心也跟著暖了起來。這也算是另一種意義的「冬令進補」吧。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航