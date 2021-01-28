《盲眼鐘錶匠》：動、植物演化之精巧複雜，以「軍備競賽」來解釋非常適切

文：理查．道金斯（Richard Dawkins）

惡性盤旋——吃與被吃

但是到目前為止，我們考慮的只不過是環境的有限部分，就是天氣。氣候對動物與植物非常重要。氣候模式在較長的時間尺度上（以世紀為單位）變遷，因此生物得與時變化，它使演化持續運轉，不致停頓。但是氣候模式的變遷沒有一定的規律可循。動物棲身的環境中有些部分卻有比較穩定的變遷模式，就是朝向不利於生存的方向發展，動物當然得亦步亦趨，與時變化。

環境的這些部分就是生物本身。對鬣狗之類的獵食者，環境中有個部分至少與氣候一樣重要，就是牠的獵物——牛羚、斑馬、羚羊的族群也有消長變化。對平原上的羚羊和其他草食哺乳類，氣候也許很重要，但是獅子、鬣狗等肉食動物也很重要。經過累積選擇，動物不僅能適應棲境的氣候，還有本事逃脫其他物種的追獵，或騙過獵物。而且演化不只隨天氣的長期變動而起舞，獵物還得因應追獵者習性或裝備的長期變化，與時屈伸、步步為營。當然，追獵者也得盯緊獵物的演化。

任何生物，只要讓某個物種生活「難過」，我們不妨當它是那個物種的「敵人」。例如獅子是斑馬的敵人。要是我們反過來說「斑馬是獅子的敵人」，也許會令人覺得冷酷。在這一對物種的關係裡，斑馬扮演的角色似乎太無邪了，動用「敵人」這種飽含負面語意的詞，簡直是欲加之罪。但是每一頭斑馬都會竭盡所能的抗拒獅吻，站在獅子的立場，斑馬這麼不上道，不是讓牠的日子難過嗎？要是斑馬與其他的草食獸都成功拒絕了獅吻，獅子就會餓死了。因此根據我們的定義，斑馬是獅子的敵人。

絛蟲之類的寄生蟲是宿主的敵人，宿主也是絛蟲的敵人，因為他們會演化出對抗絛蟲的招數。草食動物是植物的敵人，植物的應對之道是長刺、製造有劇毒或味道惡劣的化學物，因此也算是草食動物的敵人。

動物與植物世系會在演化過程中緊盯敵人的動靜不放，它們追躡氣候的變化，與時屈伸，也不過如此。獵豹的獵食裝備與戰術要是日益演化精進，對瞪羚而言，與氣候持續轉趨惡劣無異，因此得亦步亦趨緊追不放。但是兩者有重大的差異。氣候在長時段中會有變化，但不是特意朝著有敵意的方向發展。它不會刻意的以「搞」斑馬為目的。

在幾個世紀中，獵豹會變化，平均降雨量也會變化。但是平均雨量的變化模式並不固定，有升有降，沒有特定的韻律與理由，獵豹則不同，光陰似箭，世代更迭，往往幾百年後追獵瞪羚的本領就比先祖高強了。因為獵豹的世系傳承受到累積選擇的壓力，而氣候條件不會。獵豹會變得腿更快、眼更銳、齒爪更利。無論非生物條件看來多麼有敵意，其中不一定潛伏著敵意升級的趨勢。生物敵人卻有那種趨勢，且是在演化的時間尺度上才觀察得到的。

要是獵物沒有相應的趨勢的話，肉食哺乳類的「進化」趨勢很快就會停滯了，像人間的軍備競賽一樣（那是因為經濟的理由，我們稍後就要討論）。反之亦然。瞪羚也受累積選擇的壓力，不比獵豹的壓力輕；牠們也會逐代改善，跑得更快、反應更靈敏、身形隱藏得更自然。牠們也能演化成值得尊敬的對手——獵豹的對手。從獵豹的觀點來看，年平均溫度不會有系統的逐年變得更好或更壞（當然，對一個適應良好的物種而言，任何變化都會使日子難過，但這裡且不說它）。

瞪羚一般而言卻會有系統的逐年變得「更壞」——更難獵殺，因為它們逃避獵豹的本事更大了。同樣的，要不是瞪羚的獵食者一直不斷「進化」，瞪羚的「進化」趨勢也會停頓。一方改進了，另一方就得跟進，亦步亦趨。反之亦然。在以十萬年為單位的時間尺度上，我們可以觀察到這種「惡性盤旋」的過程。

在時間尺度較短的人世，敵國間的對抗往往表現在軍備競賽上。我們在演化世界裡觀察到的現象，類比成軍備競賽非常適切，有些學者批評我不應以人文術語描述自然，我才懶得理睬呢，那麼生動的術語，幹嘛不用。前面我以簡單的例子介紹「軍備競賽」的概念，就是瞪羚與獵豹的鬥爭，目的在說明生物敵人與無機條件的重大差異。生物敵人會演化變化（「進化」），氣候之類的無機、無惡意條件也會變遷，但不是系統的演化。

但是現在我得承認，我的論點雖然恰當，我的討論卻有誤導讀者之嫌。要是你想一想，就會發現我描繪的軍備競賽至少有一個方面太簡單了些。以奔馳的速度來說吧，根據軍備競賽這個概念，獵豹與瞪羚會一代跑得比一代快，總有一天跑得比音速還快。牠們現在還沒跑那麼快，永遠也不會跑那麼快。在我繼續討論軍備競賽之前，我有義務先消弭誤解。

毫無成長的獵殺成功率

為了澄清軍備競賽這個概念，我要說的第一點是這樣的。關於獵豹的打獵本領與瞪羚逃避獵食者的本領，我的討論製造了牠們會不斷向上提升的印象。讀者也許因而產生維多利亞時代很流行的想法：進步無可避免、無計迴避，每一代都會比親代更好、更健康、更英勇。

自然的實況絕非如此。任何有意義的改進可能都得在較大的時間尺度上才能發現，我們習慣的世代就演化而言實在太短了。此外，「改善」也不是連續進行的。那可是三天打魚、兩天晒網的事，有時停滯不前，說不準還倒退一些，而不像軍備競賽給人的印象——死命向前、議不反顧。

物種間的軍備競賽，對觀察者來說緩慢而無規則，生存條件的變化或者說非生物力量的變化（我以「氣候」做代表），可能會「淹沒」競爭的結果。物種很可能在很長的時段內沒有在軍備競賽上表現任何進步的徵兆，甚至一點演化變化都沒有。有時軍備競賽以滅絕收場，然後新的軍備競賽又從頭開始。

然而，即使有這麼多保留，動植物的精巧、複雜裝備目前仍然以軍備競賽這個概念來解釋最令人滿意。軍備競賽的概念意味著演化可能是逐步不斷進化的過程，這種現象的確會發生，即使它實際上以間歇發作、斷斷續續的模式進行；即使進步速率實在太慢，我們無法親眼目睹（人壽幾何！），甚至史料難徵（也不過五千年吧！）

我要說的第二點是：我叫做「敵人」的關係，比獵豹／瞪羚故事的雙邊關係所能反映的更複雜。例如一個物種可能有兩個敵人（甚至更多），而它們更是死敵。我們常聽說「畜生吃草，對草有利」，其中有幾分道理，原因在此。牛吃青草，因此是青草的敵人。但是在植物世界中青草還有其他敵人，要是不加箝制，搞不好禍害比牛群還大。牛群吃草，使青草受害，但是與青草競爭的雜草受害更重。因此整體而言，牛群對草原的影響對青草有利。這麼說來，牛群反而是青草的朋友，不是敵人。

不過，牛仍然是青草的敵人，因為好死不如惡活，每一棵青草都不想讓牛吃掉，任何一棵突變青草要是體內有對抗牛的化學武器，就會比同類播下更多種子（其中帶有製造化學武器的基因指令）。即使以物種而言牛可算青草的「朋友」，天擇也不會青睞送上門讓牛吃的青草個體！像青草與牛／獵豹與瞪羚等兩個生物世系的關係，以軍備競賽來形容非常方便，但是我們不應忽略一個事實，就是：兩造各有其他敵人，也在同時進行軍備競賽。這一點這裡我就不多談了，但是前面已經說了的，可以進一步發展，用來解釋某個軍備競賽最後穩定下來，不再升高的理由—所以獵食者的追獵速度沒有演化到超音速的地步。

對軍備競賽我要做的第三點澄清，其實也是一個有趣的獨立論點。在我假設的獵豹／瞪羚例子裡，我說過獵豹不像天氣，牠會一代又一代進化，變成更好的獵者，更高強的敵人，獵殺瞪羚的裝備更先進。但是這不意味著牠們殺死瞪羚的成功率更高。軍備競賽概念最要緊的一點就是競爭雙方都在進化，都讓對方的日子更難過。我們沒有什麼理由（至少我們還沒說過）期望其中一方會穩定的占另一方的便宜。

事實上，軍備競賽概念就它最純粹的形式來說，意味著：競爭兩造在裝備上會有明顯的進步，可是鬥爭的成功率仍然零成長。獵食動物的獵殺裝備進化了，但是同時獵物也進化了，脫逃本領愈來愈高強，因此獵殺成功率毫無成長。

因此，要是利用時間機器使不同時代的獵食者與獵物相會，接近現代的一定比古代的跑得快，無論獵食者還是獵物。我們不可能從事這個實驗，但是有些人假定某個天涯海角的孤立動物群（例如澳洲或東非海岸的馬達加斯加島）可以當作古代動物，到澳洲走一趟，無異藉時間機器回到古代。由於澳洲土著物種遇上現代西方人引入的「外來物種」後往往難逃滅絕的命運，那些人認為那是因為土著動物是「古老的」、「過時的」形式，牠們的下場就像與現代核子潛艇對抗的古代北歐海盜船。

但是「澳洲土著動物群是個『活化石』」的假設，根本難以論證。也許有人能堅實的論證，但是，難！我覺得那個假設也許只反映了一種自大的勢利心態，就像有些人把澳洲土著當作粗野的流浪漢一樣。

書籍介紹

本文摘錄自《盲眼鐘錶匠：解讀生命史的奧祕》，天下文化出版

作者：理查．道金斯（Richard Dawkins）

譯者：王道還

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要是天擇可以扮演自然界的鐘錶匠這個角色，它一定是個盲目的鐘錶匠。——道金斯

本書書名的「鐘錶」是生物的隱喻，

強調生物的構造與功能機制既複雜又巧妙。

「鐘錶匠」本來是「創世主」的隱喻，

不過道金斯將它轉喻「演化機制」，

加上「盲眼」這個形容詞，

既凸顯了演化具有基因的隨機變異，

也指出演化並沒有先驗的方向。

各種生物的構造與功能之所以成為現今的樣貌，

絕非偶然也非一蹴可幾，

那些看似隨機的演化過程，

卻足以構成生物體種種複雜巧妙的機制，

盲眼鐘錶匠究竟需要多大的能耐，

才能打造出各種精美的鐘錶？

讓我們跟著演化生物學大師道金斯，

一舉窺探那些關於演化、關於天擇、

關於意圖推翻達爾文的各門學派，

瞧瞧「物競天擇，適者生存」八字箴言背後，

藏著多少生命史的祕密。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航