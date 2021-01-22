將牛年吉祥話化為水晶藝術品：比十二生肖更在地的鄉野故事

今（2021）年在十二生肖中屬牛年，牛自古就具有吉祥、招財的寓意，因此像「賺進金牛」、「牛到吉祥」等都是常見的新春祝賀詞，鄉野間也流傳許多有關牛神的信仰和民俗軼事。無論從文獻還是民俗傳說的角度來看，台灣人似乎都將牛視為神獸般的敬畏與愛戴，究竟我們對牛的特殊情感從何而來？

屬於台灣的神獸：牛的吉祥寓意從何而來

台灣與牛的緣分始於荷蘭入台時，從外地購賣水牛進行耕作。隨著漢族實施移民開墾政策，水牛成了台灣人密不可分的夥伴，跟隨主人日出而作、日落而息。不少台灣人把牛當作家人，也養成「拒吃牛肉」的習慣。在道教信仰中，牛也成了融入台灣生活的神獸。比如中秋節時一邊唱誦咒語，一邊執行「關牛神」儀式，藉此問事占卜、清掃污穢。牛強而有力、憨厚老實的印象不只深植人心，更成為台灣人的生命隱喻。

而從牛年的吉祥話中，也可看出台灣人對牛的喜愛與敬畏。比如「牛臥富貴」就是源自古早以牛托運各式貨品，像是以牛運稻米、農穫等糧食，因此產生「送福送財」的喜慶形象。另外在牛堅強壯碩的體魄，除了象徵春季蓬勃的生機，也有祝賀他人身體健康的寓意。祝賀詞「牛轉新機」便代表的春季新運流轉的好兆頭。

Lotus 水晶將牛年吉祥寓意，化為璀璨藝術品

以高品質聞名的台灣生活精品代理商旺代企業創立「Lotus 水晶」品牌，結合西方工法與東方水晶藝術，以獨家設計將牛年吉祥話化為美麗的藝術品，分別以三種尺寸展現小牛跨步向前的動作，象徵「牛來運轉」的意象，並以象徵富的金黃色搭配樸實純淨的透白水晶體，完美地詮釋牛之於華人的獨特意義。 2021年春節送禮或招財自用若要夠應景，可參考以下三種寓意吉祥的Lotus水晶牛年工藝品：

● 牛來轉運「小牛行大運」

拜LOTUS 水晶之賜，引進德國先進刻面機器，在水晶體上塑造獨特的拋光構造，讓我們能從尺寸小巧可愛的「小牛行大運」，看出小牛活靈活現的外型，細緻地閃爍水晶七彩光芒。適合放在辦公桌上，象徵活絡工作與事業的新機運，為新年帶來好兆頭。

● 累積能量「蓄勢待發」

「冬日蟄伏，至春復出。」隨著春陽升起，水晶牛伴著七彩光芒閃耀登場。尺寸中等的「蓄勢待發」象徵能量積累，栩栩如生展現牛的智慧與力量。為了讓水晶作品更富有生命力，LOTUS 水晶以超過攝氏1450度的的高溫冶煉，使作品顏色更加飽和，透明度也隨之提升。就讓我們將「蓄勢待發」放入居家擺設，充滿活力地迎接2021年。

● 招財需大氣的「富貴金牛」

大尺寸的「富貴金牛」最能看出Lotus世界級純手工水晶切割的工藝之美，作品彷彿會自行發光，有如星體般閃耀，值得藏家好好欣賞。「富貴金牛」通透牛身搭配璀璨金黃象徵「帶財」的富貴之意，擺設於玄關或展示櫃上更能增添自宅豪華風格與主人的大氣。

三種尺寸皆能展現Lotus水晶專精的雕刻技法，讓金牛無時無刻反覆折射，閃爍有如鑽石般的光彩，為室內空間注入活力，成為家中最吸睛的藏品。

台灣在地品牌，最懂牛年精神

自1994年創立以來，旺代企業一直以「創造美好居家生活」的精神，耕耘家居精品與廚房用品市場，並且在同一年成立Lotus水晶品牌，以台灣在地品牌的角色，為市場創造在地風格。

「以東方品味水晶，破除精品擺飾高單價的迷思」27年來，LOTUS始終堅持著這項理念，以高質感的設計，為每位客戶創造更豐富多變的生活樂趣。也力邀來自世界各地的頂尖水晶玻璃藝術大師，創造結合東方風格的水晶藝術原創設計。

旺代深耕奉獻的精神值得支持，如同牛之所以在台灣擁有許多傳頌至今的感人故事，來自牠與這座島嶼深刻的命運連結。想在牛年討吉祥，選擇Lotus水晶牛來轉運系列，為2021創造牛轉乾坤的全新開始。

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