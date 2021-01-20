桃園醫院群聚再加一達10人感染，案839護理師祖母確診

桃園醫院群聚再加一，日前確診的女性護理師（案839）同住祖母也被感染，為案870，12日採檢為陰性，18日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫後採檢確診。

中央流行疫情指揮中心今（20）日記者會指出，案870曾與案839同住，11日被匡列為接觸者後進行居家隔離，今日確診。由於發病前都在家隔離，沒有和人接觸，因此案870無再匡列接觸者。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

今有消息指出，台北101大樓一家會計事務所1名員工曾與案864有接觸，指揮中心今證實確有此事，該名員工應於16、17日與案864短暫接觸，已進行採檢和居家隔離。《蘋果新聞網》報導，該名員工18日上午曾進辦公室，與10名同事有接觸，公司已要求員工回家自主健康管理，辦公室進行大規模消毒，台北101大樓則稱不會閉館。

指揮中心表示，昨日公布之案869（越南籍看護），經進一步調查，案838曾在1月7日曾至病房為其雇主治療。案869在雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪，16日出現痠痛、倦怠和咳嗽症狀，18日採檢，已匡列個案接觸者共8人，其中5人已居家隔離。

針對案863、864及865家庭群聚，指揮中心今公布更多公共場所足跡，請曾於該時段進出相關場所的民眾自主健康管理。對於案864、案865以及今天確診的案870皆是確診者家屬，這是否代表疫情從院內感染成為社區感染，指揮中心指揮官陳時中表示，這應該算是社區內的「密切接觸者傳染」，未明確指為社區感染。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

有記者詢問，案864曾去傳統市場，而傳統市場並非衛福部規定八大必戴口罩場所，但傳統市場人潮也密集，是否有必要增列。指揮中心發言人莊人祥表示，會近距離接觸的場所都建議戴口罩、密閉場所才強制，傳統市場是開放式空間，仍以建議為主，指揮官陳時中則表示這個方式可以研究實行可能。

衛福部桃園醫院今日下午起清空消毒，醫院427名員工、以及曾與確診者在同一風險區的病人隔離14天，曾在高風險區但已出院的病人也要居家隔離。未與確診者接觸、風險較低的169名病患已安排轉院。

由於桃園醫院群聚感染升溫，許多傳統祭典與節慶活動已宣布暫停，文化部今也宣布台北國際書展實體取消、只舉行線上展覽，但即將舉行的台北國際電玩展則維持於本月28日至31日舉行，記者詢問是否須要求暫緩舉行，陳時中則表示無此打算，希望大家參加時遵守防疫規定。陳時中亦表示，高鐵乘客戴口罩的情況良好，暫不禁止販售自由座。

記者詢問疫苗進度，陳時中回答，先前曾討論過的500萬劑疫苗談判延遲，至於可透過COVAX（武漢肺炎疫苗全球取得機制）取得的疫苗廠牌，陳時中也說要等簽完約再說。國產疫苗部分，高端疫苗第2期臨床試驗日前有條件通過，另外1家聯亞可能在1月底通過，目前這兩家還算順利。

此外，台灣今天新增1例境外移入確診，為案871，本國籍20多歲女性，自西班牙返台，返台後於住處居家隔離。已匡列個案接觸者共2人，為同住家人，因送餐時無適當防護，列居家隔離對象。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範