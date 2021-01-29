《想賺更多，如何突顯你值這個價》：一爭吵就人身攻擊？你需要「XYZ公式」

文：焱公子

〈一爭吵就人身攻擊？你需要XYZ公式〉

「如果有問題，我們到時多溝通。」這是一句常聽到的話，但多溝通就一定能「溝通好」嗎？

我想先分享一個真實事件。我在前公司時，帶領A、B兩組人。A組長業務能力強、執行力高，但性格暴躁易衝動；B組長技術能力較弱，說話做事慢半拍，但勝在認真細心。

有一次，需要向客戶做匯報，兩位組長在某個子產品的描述上起了衝突。

從撰寫報告開始，到呈現文本給我審核的一週內，兩人多次溝通，無疾而終。他們各自堅定認為己方是正確的。最後，本應合作出一份報告，變成了每組各出一份。

而且，兩人越到後面，言語越過激。A焦躁急吼，B冷靜反擊、步步逼近；A被激怒得開始人身攻擊，說B是○○小地方的出身，見識淺薄。

職場就是江湖，有江湖的地方就有人，有人就會產生矛盾與衝突。一次卓有成效的溝通，前提是你的溝通對象信任你。如果對方對你產生懷疑，就像A、B兩個組長，彼此缺乏信任度，自我意識強烈，那溝通多少次，用什麼樣的溝通話術，都是起不到作用的。

只有彼此信任的溝通才能降低衝突，解決問題。反之，暴力溝通只會將事情結果導往壞方向。

掌握周哈里窗理論，增強彼此信任感

什麼是周哈里窗理論？周哈里窗（由美國社會心理學家Joseph Luft 和Harry Ingham提出），又稱溝通視窗，也被稱為「自我意識發現與反饋模型」。它根據「自己知道—自己不知道」和「他人知道—他人不知道」這兩個方面，將溝通雙方對內容的熟悉程度劃分為四個區域，分別是：公開我、隱藏我、盲目我和未知我（參考圖七）。

Photo Credit: 大是文化出版

這四個區域基本包羅了日常溝通的大部分情況，熟悉和了解每個區域之間的關係，可以利用它，建立信任和尊敬感，讓溝通更具成效。

1. 公開我：自己知道、別人也知道的訊息，雙方都處在這個區中，是最容易溝通的。

比如你和溝通對象都關注過某大咖的帳號，都認同大咖的三觀。那麼，你們在彼此的共識範圍內討論大咖的文章，會取得較高共鳴，達成溝通一致性。這就能理解，為什麼關係越親暱，信任度也就越高。其本質就是公開我逐漸擴大的過程（參考圖八）。

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2. 隱藏我：自己知道、別人不知道的訊息。

每個人的成長經歷、職業背景都不一樣，很多自己覺得簡單又理所應當的事，別人可能並不知道。例如在完成任務後，需主動對主管進行匯報。這對於職場老手來說是一件很正常的事，但對於一些剛入職的應屆畢業生來說，可能並不知道，於是就只能乾坐傻等老闆來詢問，屢犯禁忌。

每個人都會存在思維遮蔽性，突破它的最好辦法是反覆溝通。在彼此理解清楚後，才能有更好的合作。

3. 盲目我：別人知道，但自己不知道的訊息。

因為自我保護心理，人在接收到質疑時，會因天生具有對抗性，而進行攻擊。

職場上，這種現象會使得同事即使看到你的問題，也常常保持沉默。沒有正確的訊息反饋，你可能一直都在錯誤的軌道上前進，距離工作目標越偏越遠。

4. 未知我：雙方都不了解的訊息。

這個區需要你主動告訴他人，自己能做些什麼、做了什麼。

從以上四個區域不難看出，獲得信任感主要在於擴大公開我。如何擴大？我們可以從兩個方面著手。

一是主動向他人袒露自己的故事、想法，讓別人多了解自己，讓訊息對等化。二是請求他人指出自己的盲點，包括自己看不見的優點和缺點，以及自己無意識的那些行為作風等。

回到A、B兩位組長的例子。如果他倆能先分析自己在專案中有問題的地方，同時提出解決辦法，完成自我覆盤，然後再讓對方根據自己做得不好的地方，進行補充，對做得好的進行肯定。如此，他倆的合作，就不會出現多次溝通無效的結果。

獲取了信任度，只是有效溝通的第一步。如何愉快交流，讓人聽得進去？我們可以透過以下三個策略，來提升溝通效率。

1. 採用同理心法則。

溝通高手的特質就是擁有高度同理心，能換位思考。有個故事說一隻猴子受了傷，然後所有的猴子都一個個緊接著去探望牠，每隻猴子都說：「哎呀，你太可憐了！」然後這隻猴子就將自己的傷口，挨著給每隻猴子看，最後，這隻猴子就死了。

同理心，能真正體會到對方感受，妥帖照顧，否則會容易失去理性思考能力，無法進行正常判斷。溝通時，可以先把自己的意見放到一邊，嘗試先傾聽、理解對方的觀點。

所謂同理心並不是要立刻同意甚至附和對方，而是幫助你在欲爭執時，快速找到雙方的基本共識。

2. 掌握共識金字塔定律。

共識金字塔分為人身攻擊、只談觀點、陳述事實、提出建設性建議與尋求共識五個層級（參考圖九）。

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人身攻擊、只談觀點

處於這兩層級的人，往往在沒有了解事實真相的情況下，就開始武斷下結論，一旦溝通對象出現不同看法，就急不可耐的反駁，從而失去判斷。

每個人的內心都希望被認可，而不是被否定。所以，對待這種情況，最好的辦法就是多方收集訊息，有了調查再發表言論。

陳述事實

處於這一層級的人開始進入有效討論。很多人會將數據、圖表等佐證拿來，運用理性思維，進行反駁。但他們也往往敗在這一層級上。

因為強烈的自我意識主導，會不太注意說話的態度和方式，從而讓對方覺得，你是在和他對抗。這種溝通無論最後是贏是輸，雙方都會不愉快，會有強烈而不適的排斥感。

提出建設性建議

表達觀點，拿出事實，加上換位思考的同理心，是此層級的特性。能站在他人角度，幫助對方思考漏洞，補齊論證，這樣的溝通才是有效溝通，而不是為了駁倒或擊敗對方。

處在此層級的溝通者，往往態度正面積極，具備利他思維，是一種很好的互惠式溝通。

尋求共識區

在這一層級，溝通雙方需要高度抽象和總結力，用更宏觀的視角，涵蓋雙方達成共識的合理區。真正做到求同存異，互相交流。

3. 運用XYZ公式。

這個公式的運用方式是：你說的X行為其實是Y原因，你這樣說讓我感到Z。

例如，小王質疑你：「為什麼擅自換文案？你總是等到快發文了，才說換文案，真是耽誤大家的時間！」如果你直接回答：「你不也一樣嗎？上次你到最後一刻也沒發文啊。」那你倆的溝通一定會崩盤。

正確的表述形式是：「昨晚聯繫多次，沒有聯繫上金主，所以今天才會換文案。但你這樣說，讓我感到無奈和委屈。」

這個表述形式，回應了對方的情緒宣泄且聚焦事實，一則不會引發更大衝突，二則可以順勢說出原因。職場上，溝通不是上戰場，不是辯論賽，而是為了達成共識。採用同理心法則、掌握共識金字塔定律、運用XYZ公式，能讓我們更有效的展開溝通，彼此達成共識，推動和諧發展。

書籍介紹

本文摘錄自《想賺更多，如何突顯你值這個價：高薪不是來自「我很會」，而是「被需要」，怎麼打敗那些學經歷比你優秀的人？我幫你。》，大是文化出版

作者：焱公子

老闆說他最器重我，年底卻把升遷給了別人。Why？

寫報告總是鉅細靡遺，資料很充分──難怪主管不喜歡你。

職場裡有五句話會害你一輩子，其中一句是：「他憑什麼……？」

領高薪的不是學經歷最好的人，而是始終被老闆需要（未必喜歡）的人。

本書作者焱公子，現為內容產業顧問、資深專案經理人，

曾在愛立信、華為等公司擔任中層管理超過10年，

年薪超過新臺幣200萬元。

就職期間，他從沒主動要求加薪，都是主管幫他爭取，

怎麼辦到？他說，高薪不是來自你很會，而是始終被需要，

怎麼打敗那些學經歷都比你優秀的人？他可以教你。

這套方法，已成功輔導超過2萬名上班族升職加薪。

高效溝通，別人會覺得你好專業

被批「報告抓不到重點」？老闆要的不是你的解釋，而是解答。

好的報告怎麼寫？你要虎頭、豬肚、鳳尾。

不要老問憑什麼，要多問為什麼。

「憑什麼」是抱怨，覺得一切都是別人的錯，

「為什麼」是改變，唯有成長才容易被別人看見。

想賺更多，如何突顯自己值這個價？

公司裡最內向的業務居然拿下最大訂單，問他怎麼辦到？

「這是我的工作啊！」這句話代表：

專業的人能明確區分「性格」跟「職業」的差別，不被性格限制了自己。

你常抱怨老闆變來變去，上週決定的事本週又推翻？

那是因為你不懂得「向上管理」，

成熟員工與老闆的關係，要像「考生與鉛筆」：容易寫也容易擦，

本書有三種方法可以幫你。

這個世界不會等你，有種努力叫靠自己

劉德華，論演技比不上梁朝偉；論唱歌不及張學友。

但出道30年，他不曾過氣，因為他夠拚。

持續成功的人，從不走捷徑。

你知道老闆最重視員工哪個特質嗎？

不是能力、不是忠誠，而是「放心感」：遇上麻煩要坦承自己的極限，

所以，懂得何時該示弱，才是不累死自己的聰明員工。

超過30條增進你工作價值的方法，讓你洞悉職場陷阱與晉升機會，

輕鬆打敗那些學經歷都比你優秀的人。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九