《解碼頭皮生態力》：什麼是「矽靈」？護髮產品需要避開這類成分嗎？

文：黃琇琴

使用護髮品，可使秀髮閃閃動人

護髮品的功能訴求在於抗靜電、減少摩擦力、增加梳理性，同時增添頭髮光澤，並修護髮絲結構提供保護力。對於髮絲乾澀毛躁、缺乏光澤容易斷裂的人來說，是有其使用的必要性。

例如：剛洗過的頭髮受到清潔劑的酸鹼值影響，毛麟片會打開而顯得粗糙，加上髮絲在清洗、梳理、擦乾的過程中不斷相互摩擦，都會讓毛髮處在充滿負電荷的狀況下。因此，同為帶負電荷的髮絲會彼此相斥，變得毛躁不服貼。

使用護髮品能夠藉由在頭髮上附著帶電離子，以中和原始電荷，並減少髮絲之間的靜電力。

Photo credit: 一方青

護髮產品成分的功效，怎麼選才對？

護髮產品按照其成分作用，可分為成膜型、蛋白型、陽離子型三種，讀者們可以根據這些成分特性，對照自己的需求加以選別：

1. 成膜型護髮成分

利用聚合物，在髮絲上包覆一層薄聚合物層，在頭髮上形成薄膜，使頭髮柔順、閃耀光澤。

功效：潤滑、撫平毛躁、順髮

作用位置：表皮毛鱗層

成分特性：分子量較大

成分：矽靈、油（植物油又比礦物油效果好）、脂醇、十六烷基醇

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2. 陽離子護髮成分

利用陽離子物質阻抗頭髮產生靜電摩擦、易梳理。

功效：抗靜電、撫平毛躁

作用位置：表皮毛鱗層及皮質層

成分特性：帶正電荷（增加與頭髮的親和力）

成分：水解正電荷胺基酸、聚季銨鹽類、脂醇、十六烷基醇

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3. 蛋白型護髮成分

利用小分子水解角質蛋白，可以穿透髮幹，暫時性的增加髮絲強度。

功效：充盈髮絲

作用位置：皮質層

成分特性：分子量較小

成分：水解胺基酸（大小介於1000～1萬道爾吞）、聚合物、脂醇

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只是潤髮而已，矽靈會讓人卻步嗎？

矽靈讓秀髮好梳理、不受高溫傷害

矽靈特性是表面張力低，具有良好的包覆力，可以形成完整薄膜，讓頭髮減少靜電、好梳理又有光澤；更棒的是，有極佳的耐熱性，可以保護吹髮時的高溫傷害頭髮。於是，添加了矽靈的雙效洗髮乳，自此在市場上大為風靡，就連唇膏、粉底、面霜等化妝品，也可見矽靈成分。

關於矽靈（Dimethicone）用於美髮產品是否安全的爭議，由來已久。矽靈是人工合成的油性物質，化學名稱為聚二甲基矽氧烷，也有人標示為「二甲基矽油」（Dimethicone或Cyclomethicone），是「矽氧化合物」的通稱。便宜、無毒、刺激性低、安定性高，自80年代克服技術問題以後，開始添加在洗髮精內，發揮了令人驚艷的柔順髮絲效果。

矽靈究竟靈不靈、好不好？

洗潤同步的雙效洗髮精用久了以後，弊端逐漸暴露出來。畢竟洗頭髮的目的是洗淨頭皮，潤髮則是柔順髮絲，預防毛躁。洗髮、潤髮、護髮產品的使用目的不同、作用部位不同，硬是將它們混合使用，想要「畢其功於一役」，反而造成頭皮洗不乾淨，髮絲沉重不舒爽，也讓很多人把頭皮問題歸咎於矽靈的「毒害」。

然而，關於矽靈的「毒害」，目前歐美的消費安全相關科學會等，還未有矽靈會導致癌症、落髮、刺激皮膚的證據，包含歐盟、美、日等國亦均未禁止使用於化粧品中，所有結論都認為，在現行法規的用量限定下，矽靈產品是可以安心使用的。

持平而言，對於髮質強健的人來說，矽靈並非必要，而油性頭皮或髮質的人，矽靈無疑會成為生事的累贅；如果是長頭髮、毛躁髮的人，矽靈或許可以幫得上忙。矽靈究竟靈或不靈，完全看消費者能否矽靈相關產品的功效辨明自己的需求。

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相關書摘 ▶《解碼頭皮生態力》：頭皮「雪花飄飄」，一直抗屑治療症狀只會越來越糟

書籍介紹

本文摘錄自《解碼頭皮生態力，超前掌控關鍵5％的不老源頭: 頂尖細胞專家黃琇琴博士教你：終結敏弱、油落、禿白髮界迷思》，一方青出版

作者：黃琇琴

頭皮知識不迷航！斷開只做症狀改善的惡性循環。你在意自己的髮型、髮色、髮量，甚至肩頭上的頭皮屑……，卻輕忽頭皮敏落、油落、禿白等頭皮老化問題背後的真正原因嗎？如果是的，肯定要好好認識占身體皮膚總面積約5%的頭皮。

頂尖細胞專家黃琇琴博士堪稱頭皮細胞代言人，她認為只停留在症狀改善或治療，頭皮問題當然糾纏不清；唯有頭皮知識不迷航，善待頭皮細胞與微生物，才能一舉終結頭皮煩惱事，輕鬆髮現抗白，烏黑秀髮生生不息！

我們的頭皮並不是只有毛髮而已，頭頂除了頭皮細胞之外，還有一群與頭皮共榮、共處、共治的微生物，而且是打從我們一出生就擁有居住的公民權，那就是頭皮微生物。本書首次揭開頭皮微生物的神秘面紗，並以清楚易懂的健康科普文字，搭配關鍵秒懂頭皮知識圖解，舉凡如何和頭皮微生物和平相處、解析頭皮種種問題現象、掌握頭皮需求真相、教你洗護髮品選用不迷失方向、破除道聽塗說的頭皮養護知識……，就是要你懂得和自己頭皮的相處之道，並內化成為生活日常的具體行動力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航