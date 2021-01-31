《解碼頭皮生態力》：頭皮「雪花飄飄」，一直抗屑治療症狀只會越來越糟

文：黃琇琴

頭髮洗不乾淨，頭皮屑掉滿地？

頭皮屑不是什麼大問題，唯獨在社交場合被人說到衣服肩膀上有頭皮屑時，難免尷尬或被誤解為頭髮洗不乾淨。因此，頭皮屑常和沒洗頭的生活習慣劃上等號，然而，真的是這樣子嗎？

為各位解惑之前，我們先來認識什麼是頭皮屑。頭皮屑是頭皮發生異常的角質代謝。頭皮角質層以28天為代謝週期，肉眼無法察覺正常脫落的角質細胞。但是當角質層代謝異常，細胞分化不完全，提前在2 ～7天內脫落，就成為大片的頭皮屑。

也就是說，擁有健康頭皮的人是不會感覺到自己有頭皮屑，一旦察覺到有頭皮屑時，就是角質層的不正常分化。

Photo credit: 一方青

哪些情況造成頭皮乾屑？

狀況：接觸性皮膚炎

過度洗髮、頻繁吹整染燙，或使用不當外用產品，還是搔刮頭皮，都可能刺激並傷害頭皮，造成接觸性皮膚炎。NG的行為包括：使用洗淨力過強的洗髮精、燙髮劑或染髮劑過敏、不當的頭皮去角質，甚至是用尖梳或指甲使勁刮搔頭皮等。

對策！請這麼做：更換不當產品或暫停吹染整燙，改掉用力梳頭或抓頭習慣，讓頭皮休養生息，復原指日可待。

狀況：季節交替誘發

季節交替期間，身體為適應外界變化，承受較大壓力，影響荷爾蒙分泌，容易導致皮脂的脂質成分發生變化，改變菌叢生態，誘發頭皮屑。

對策！請這麼做：調整飲食與生活作息，從事適量運動和休閒活動紓解壓力，確保品質良好的足夠睡眠與休息，安然度過荷爾蒙的變動期。

狀況：身體疾病誘發

頭皮屑是脂漏性皮膚炎的症狀表現之一，而乾癬等疾病也常會造成大量頭皮屑，這是因為體質引起的皮脂代謝異常，所以病情頑固，根治不易。

對策！請這麼做：乾癬普遍被認為是免疫系統疾病，西方醫學仍採取控制療法，多使用類固醇製劑。然而，經常使用類固醇藥物，不免容易造成其他感染，陷入不停用藥的惡性循環。因此，患者平日的自我照護非常重要，若保養得宜，可減緩病情，不至於長期依賴藥物。此外，大部分的「抗屑洗髮精」，其作用的機制多是抑制真菌增生，對乾癬引發的頭皮屑效果不佳，應考慮不使用較佳。

Photo credit: 一方青

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使用含藥洗髮精的注意事項

要讓泡沫在頭皮上停留5～10分鐘左右，以確保足夠的藥效作用時間，之後再沖洗乾淨。

不宜天天使用，最多每兩天使用一次，與無藥效洗髮精間隔使用，症狀稍見改善即可減少使用頻率，直到停用。

凡是藥物都有副作用，濫用含類固醇、抗生素、抗菌劑的抗屑洗髮精，會造成皮膚免疫力下降，引發其他感染，使頭皮問題更加複雜化。

水楊酸、果酸成分可以軟化頭皮角質。角質過厚，藥力不易穿透，也影響表皮的修復功能。溶解角質成分的目的，是讓已形成的頭皮屑順利脫落。但是這類酸性成分具有刺激性，敏弱頭皮要小心使用。

一直抗屑治療，症狀只會越來越糟！

頭皮屑雪花飄未必是頭皮沒洗乾淨，或許正好相反，因為過度清潔而刺激頭皮，破壞頭皮正常保濕機能引起。治療頭皮屑應區別原因、對症治療，而不是直接選用含藥性的抗菌、殺菌、去油等洗淨去污力強的洗髮用品，因而「錯殺無辜」的常在菌。

這些都會破壞頭皮的菌相平衡，壓制了一方勢力，卻扶植了另一幫勢力興起，引發後續其他層出不窮的問題。

新觀念！保濕才是改善頭皮屑根本之道

保濕夠，才能預防頭皮角質代謝異常！在毛髮顯微鏡下分析頭皮屑的頭皮，發現頭皮表面的結構發生改變，這些改變造成角質層保水性變差，經皮水分的散失（transepidermal water loss, TEWL）比健康頭皮多，這說明了角質屏蔽受到破壞。

除此之外，頭皮屑的頭皮還出現角質細胞增生現象，改變了角質細胞的成熟過程，伴隨發炎現象產生。頭皮角質是皮膚防範外界侵擾與防止水分散失的最主要屏障，幫助維持頭皮的水分和完整性。頭皮角質若是能擁有足夠的「脂質」做為防護材料，正常發揮屏障功能，減少水分散失，那麼頭皮自然健康，不會有頭皮屑發生。

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相關書摘 ▶《解碼頭皮生態力》：什麼是「矽靈」？護髮產品需要避開這類成分嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《解碼頭皮生態力，超前掌控關鍵5％的不老源頭: 頂尖細胞專家黃琇琴博士教你：終結敏弱、油落、禿白髮界迷思》，一方青出版

作者：黃琇琴

頭皮知識不迷航！斷開只做症狀改善的惡性循環。你在意自己的髮型、髮色、髮量，甚至肩頭上的頭皮屑……，卻輕忽頭皮敏落、油落、禿白等頭皮老化問題背後的真正原因嗎？如果是的，肯定要好好認識占身體皮膚總面積約5%的頭皮。

頂尖細胞專家黃琇琴博士堪稱頭皮細胞代言人，她認為只停留在症狀改善或治療，頭皮問題當然糾纏不清；唯有頭皮知識不迷航，善待頭皮細胞與微生物，才能一舉終結頭皮煩惱事，輕鬆髮現抗白，烏黑秀髮生生不息！

我們的頭皮並不是只有毛髮而已，頭頂除了頭皮細胞之外，還有一群與頭皮共榮、共處、共治的微生物，而且是打從我們一出生就擁有居住的公民權，那就是頭皮微生物。本書首次揭開頭皮微生物的神秘面紗，並以清楚易懂的健康科普文字，搭配關鍵秒懂頭皮知識圖解，舉凡如何和頭皮微生物和平相處、解析頭皮種種問題現象、掌握頭皮需求真相、教你洗護髮品選用不迷失方向、破除道聽塗說的頭皮養護知識……，就是要你懂得和自己頭皮的相處之道，並內化成為生活日常的具體行動力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航