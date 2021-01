泰國政府動用冒犯君主罪高峰：女子被判43年，刑期史上最長

一名被控告侮辱泰國王室的泰國女子被判處入獄43年6個月,這創下泰國《刑法》第112條冒犯君主罪(lese majeste)實施以來,最長刑期的判例。

《Prachatai》報導,這名65歲的女子安昌(Anchan)2015年被捕,因為她分享29支批評王室的影片,觸犯冒犯君主罪、電腦犯罪法(Computer Crime Act),法院以最嚴重的罪行,判處監禁87年。但終因為她坦承犯罪,而減刑至43年6個月。

曾經擔任公務員的安昌被起訴,與政府打擊線上廣播人Hassadin Uraipraiwan——也就是主持人DJ Banpodj所領軍的廣播網絡一案有關,DJ Banpodj是泰國君主制的批評者,態度強烈。至少有16個人因與該案相關而被捕。

目前,安昌的律師要求上訴與保釋,法院將案子提交到上訴法院。安昌則被關押在中央女子看守所。

泰國刑法第112條禁止任何針對國王、王妃、攝政或王儲的誹謗或敵意言論,刑期3到15年。2018年以來,刑法第112條就經常被用以對付抗爭者。

去年(2020年)7月以來,支持民主的社會運動要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha,港譯「巴育」)下台、改革憲法和王室,批評王室的話題引發公眾熱議,這是泰國前所未有的情況。

《中央社》報導,法院做出這項判決之際,泰國政府正加大使用此法來對付民主抗議者的力道,因為抗議者的要求包括改革權力過大的王室。在安昌之前,冒犯君主法最重判決是在2017年對一名男子判處35年徒刑。

根據泰國人權律師團(Thai Lawyers for Human Rights)統計,從2020年11月24日至2021年1月20日,至少有54個人因觸犯冒犯君主罪,而被起訴或被傳喚到警局。

烏汶府大學(Ubon Ratchathani University)政治學院院長提提蓬(Titipol Phakdeewanich)表示,法院對安昌的判決可能是出於「政治動機」,用來恫嚇民主抗議人士。

政治明星捲入

未來前進黨(Future Forward Party)曾是泰國第三大黨,作為泰國政壇上的一股改革力量深獲年輕人支持。去年2月,憲法法庭判處未來前進黨解散,引發許多學生抗議,也埋下這波泰國社會運動的引線。

《路透社》報導,泰國資訊和通訊技術部20日表示,將針對前未來前進黨(Future Forward Party)黨魁他納通(Thanathorn Juangroongruangkit)毀壞王室名聲,提交刑事控告書。

此事也標示著這波反政府運動以來,政府泰國政府以冒犯君主罪起訴異議人士的高峰。

該部並未詳細說明他納通以什麼行動觸犯冒犯君主法。不過,兩名資訊和通訊技術部的官員告訴路透社,跟他納通批評政府疫苗策略有關,控告書將於20日下午送出。

他納通的政黨未來前進黨被判處解散,他也被禁止參政10年,目前以仍引領著組織「進步運動」( Progressive Movement )。日前,他納通批評泰國購置疫苗的方式,太依賴皇室資產局(Crown Property Bureau),而該局是在泰王個人掌控之下。

進步運動表示,他納通在臉書直播「皇家疫苗:誰得益?誰沒有得益?」(Royal Vaccine: Who Benefits and Who Doesn't?)中沒有任何毀謗的言詞。目前仍未得到他納通的回應。

