《好好拍電影》：只有香港人能夠懂得許鞍華的「文不達意」

文：對影成三人

電影一幕，許鞍華買了一杯咖啡迷看不上眼的星巴克。使我想起某屆臺北電影節，我在新光影城一旁的星巴克，撞見許鞍華正用早餐。彼時彼刻，我多麼想走上前去，向她致意，因她拍了一部於我而言意義非常的作品。

廿年以前，一個嵐霧輕壟的早晨，天母半山一座公車亭子下，奶奶毫無來由地同我說了一句「我死咗都會保佑你生生性性，讀書叻」，如護身符，我肩負著它走至而今。多年後的《天水圍的日與夜》，貴姐陪同梁歡尋孫未果，回程巴士上頭，梁歡幽幽嘆了一句一模一樣的對白：將來我做鬼都會保佑安仔生生性性，讀書叻。

紀錄片《好好拍電影》正好完整保存這段情節，每回到了這幕，我總是能夠一秒下淚。我很想說我同許鞍華有緣。她正是命運專給我派下來的，為了展示「走過的冤枉路不是毫無收穫」的天啟。

另有一回，過年返鄉，親戚們許久不見，談起奶奶免不了哀輓一陣。父親轉頭同我說「佢寵你寵得有價值」。稀鬆尋常的一句話，我與它在兩個月後的電影《桃姐》裡重逢。劉德華的母親聽聞他為了桃姐奔波走告，說了一句「佢寵你寵得有價值」。霎時驚覺，原來絕對並非這麼絕對，而永恆可能只存在於兩個月之間。

世間文字諸般，單單這些句子被打撈起不偏不倚擱在這裡，彷彿是為我而來。像是劍外呼傳收薊北，使我初聞涕淚滿衣裳。紀錄片中，許鞍華坦言絕不親自編劇，偏偏她是文學專業出身。然而她的作品，文學含量（或稱人文含量）卻又格外厚實。

它們興許不是什麼讀來令人五體投地、頂禮膜拜的華麗台詞，多半像是上述兩句輕描淡寫、理所當然，然而往往能夠一刀斃命。因為它們是真的，真實到了兩個貨真價實的香港人——一個我的奶奶，一個我的父親——亦說得出口。這使得她的電影即便拍的是日本、拍的是越南、拍的是東北，還是帶有一點香港性。

張愛玲評價自己的文章：我是試著用上海人的觀點來察看香港的，只有上海人能夠懂得我的文不達意的地方。我想之於許鞍華則是：我是試著用香港人的觀點來察看日本／越南／東北的，只有香港人能夠懂得我的文不達意的地方。

紀錄片中說道，許鞍華恐怕是香港最擅走路的導演。而文念中何嘗不是？綜觀全片，像是許鞍華透過散步（散城市的步、散人生的步）螳螂捕蟬（街景與故事），而導演文念中黃雀在後。結構亦如多數那些許鞍華倍受讚頌的片子，沒有奪目的技巧，四平八穩，平鋪直述。以母親始、以母親終；始的是母親的生，終的是母親（以及自身）的老。

在這兩端之間，通過創作文本，一一輻射主人翁的個人史（客途秋恨 vs. 家族、獅子山下 vs. 國族、男人四十 vs. 國學、傾城之戀 vs. 文學、千言萬語 vs. 鄉土、幽靈人間 vs. 市場、桃姐 vs. 年邁）。

Photo Credit: 傳影互動提供

因而，個人史與家族史與國族史，三者於片中交纏成了一股紐麻花一般的線路。有時不拘小節（專注到了跌跤），有時對於細節近乎苛求（發怒，道歉，再發怒）；有時自卑（對於整形頗有一套見解），有時自信（眉毛粗一點細一點亦有要求）；有時斤斤較量於題材內容，卻又不避諱被納入市場機制；有時電影是老公老婆，有時文學是情婦；可以合拍，但不能祝福香港回歸。如吳念真所言，她的角色都在歷史夾縫之間掙扎，指向救贖。然而許鞍華本人更多像是，將「在歷史夾縫之間生存」變成「在歷史夾縫之間生活」。

電影某顆鏡頭，極其刻意地掃視一圈許鞍華的公寓。比起尋常香港住家格局稍大的一間屋子（當然地段頗佳），難以想像是蜚聲國際的電影導演的家。她坦言自己試圖賺錢，卻沒有能力賺錢。試想，包括《極道追踪》、《幽靈人間》、《得閒炒飯》，何嘗不是試圖賺錢的例子？比較卡司與製作，卻在當年沒能獲得相應票房。這樣不介意屈從資本體系，但又礙於血液骨髓裡頭對於人文含量／社會現實的執著而施展不開，成了許的個人史中最尷尬也最具魅力的扞格。

如此有所為而有所不為，在片中，是許鞍華面對大陸司儀要求祝福香港回歸的斷絕；在片外，是文念中面對中國資金介入影片內容刪改的推辭。最末一幕，彷彿《天水圍的日與夜》的複製貼上，鏡頭俯瞰中秋做節百姓，維多利亞公園裡頭個個點起燈籠，萬戶燈火，也是明月幾時有的意思。

我想起張愛玲於〈天才夢〉裡寫道，三歲能背唐詩，在一滿清遺老面前朗誦「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，對方滾滾淚落。而在《客途秋恨》同樣有著一段，影射許鞍華童年吟詩，在爺爺面前，唸的是「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。

而百姓家與亡國恨，似乎正是許鞍華電影裡永遠的主題與變奏。

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