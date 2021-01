《高說服力的文案寫作心法》：影響說話口吻的20個要素——你所寫的一切，都必須要有目的

文:安迪・麥斯蘭(Andy Maslen)

【14 文案的語氣和技巧:找到你的說話口吻】

影響說話口吻的20個要素

你的寫作可以用以下這些要素來檢視:它們都在你控制之中;它們會影響到你說話的口吻。

1 句子長度。寫的句子平均越長,語氣就越成熟、正式和受過教育。寫的句子平均越短,語氣就越像對話、日常和實在。

2 外來字詞。我說的是明顯看得出來是外國文字,例如:je ne sais quoi(我不知道)或mi casa es su casa(我家就是你家),而不是所謂的借用語,例如:bungalow(平房)或verandah(陽台)。這些字反映你的語氣是複雜的。類似weltanschauung(德文,世界觀的意思),越長的字就會帶來學術性、高調的口吻,而較短的字詞,例如:mamma mia!(驚歎的意思),則顯得輕鬆調皮。

3 長單字(三個或以上的音節)。同樣的,單字越長,你的語言就顯得越高調,暗示你來自較高的社會階層和良好教育。

4 類宗教語言。即使讀者沒有宗教信仰,他們通常也能體察得到宗教文字的韻律和詞彙。例如,在猶太基督徒的傳統中,smite(重擊)是一個強而有力的單字;如果你要對業務部發表演說,這個字可能可以高效展現你要擊敗競爭對手的決心。

5 附加問句。例如,「每個作者都需要找到自己的語氣,還是說他們不必這樣做?」(Every writer needs to find a voice, or do they?)用非正式的風格,最能與看不到的讀者建立融洽的關係。

6 人稱代名詞。沒有這些代名詞,你的文案就變得枯燥、學術性或帶企業感。(不過這也許是你正在努力營造的效果。)

7 老派名詞。這聽起來可以是很偉大、有學問或只是很老套。同一個段落甚至同一個句子夾雜著高和低技術,往往可以達到最佳效果。「對於像我這種老頭來說,這種雲端儲存方式實在太複雜了。」(This cloud-based storage is just too darned complex for an old-timer like me.)

8 俚語。一般俚語、幫派俚語或活動俚語,例如:滑板玩家的用語都能派上用場,但千萬要避免「時尚教父」症候群。沒有人會相信你能和年輕人混在一起,除非你是他們的一份子。

9 行話。有點像俚語,它會為寫作內容帶來一定的力量,同時有助建立與利益團體之間的聯繫和信譽。但當目標對象是普通讀者,就要小心使用行話,否則你的語氣就會顯得僵硬而無聊。

10 標點符號。例如:從屬子句。如果你唯一的考量是讀者能理解內容,那麼最好用簡單的標點符號。這樣也會令寫作內容有點像給小孩子看的說明手冊。正確運用標點符號能清楚表達意思,因此寫再多句子都沒有問題,而且會改變你的寫作步調。

11 語意註釋(也就是:括弧內的文字)。其實這樣子如同作者和讀者之間存在某種程度的同謀關係—分享一個笑話或是感同身受。就好像你把身體傾前,跟他們竊竊私語。

12 混合語調。例如:威爾遜參議員扮演著「凡夫俗子的角色(blokeish persona)」(我在某期《經濟學人》讀到這句,這絕對是優良寫作的典範)。每當你把觀點從高轉低或從低轉到高,讀者都必須重新調整自己的觀點,也令他們感到興奮,有利於維繫他們的注意力。

13 文學參照。例如:英國大文豪狄更斯小說《大衛.科柏菲爾》(David Copperfield)裡的人物尤拉希普(Uriah Heep)曾說過:「我的手腳如此的笨拙。」如果你的讀者知道這話的出處,自然就能勾起知己知彼的感受。但這樣做也許有點做作或炫耀,就好像要讓人知道你很有教養(也許你也真想這麼做)。

14 機智/幽默。例如:您應該嘗試搜尋更有利的買賣;我們在此為您的旅程準備了一些三明治。這種「可愛」的寫作方式深受廣告公司的文案寫手和其他品牌活動人員的喜愛。處理得好的話,讀者會笑著接受;搞砸的話,他們的胡說探測器就會瘋掉。

15 刻意用些糟糕文法。例如:這到最後是搞不成的啦。結束。有兩類人會使用糟糕文法:知識不足以致偶爾犯錯,以及受過良好教育,但用它來做效果。如果你要加入後者的行列,請確保讀者不會懷疑你的意圖。另一種結果則是:他們假設你是第一類人。

16 孩子氣的措詞。「我看過最新的可行性研究,你知道怎樣嗎?我不愛(me not like)。」像這種怪異的寫法必定能引起讀者的注意。這個例子中,「我不愛」的說法,與絕對非孩子氣的單字「可行性」的句子並行,這就是線索。真正的孩子氣都是純然幼稚。

17 收斂取代大聲宣揚。例如:也許你會有興趣試試?請告訴我,我會為你設定使用者姓名和密碼。這是傳送訊息的好方法,說明你很自信卻不自大。這意味著假如他們照你說的去做,你會很高興,但是你知道嗎?這些都不重要,因為無論如何你已做得不錯。

18 大聲宣揚取代收斂。例如:我不認為你會來修讀我的課程。我知道你會。為什麼?因為你是那種「學如逆水行舟,不進則退」的奈米技術工程師。

19 態度。例如:你也可以造訪另一家畫廊。我的意思是,這個城市有太多可供選擇。可是,嘿,同時還有很多空間,我想你不會去參觀太多地方。因此,除非你對和贏得今年威尼斯雙年展的藝術家見面還心存疑問,否則我會在下週四晚上七點,準時為你送上一杯香檳。

20 超現實。例如:昨晚我正在寫這封電子郵件,魚缸裡的金魚開口和我說話。這種情況經常發生,所以我並不感到驚訝。(不是好像天使魚講話那樣,不然就真的太奇怪了。其實他害羞得從不說話。)

我認為這些工具是由你來控制,但許多人會完全隨機去做。你所寫的一切,都必須要有目的。你當然可以寫35個英文字的長句子,內含許多「世界觀」(Weltanschauung)和「以物易物」(quid pro quo)的字眼,但要有目的而為,不是說廢話。

關鍵心得:當你發展和運用自己的語氣時,請把它們用在你希望讀者認定你是作者的專案中。意思是:文章落款是你的名字。

書籍介紹

本文摘錄自《高說服力的文案寫作心法:為什麼你的文案沒有效?教你潛入顧客內心世界,寫出真正能銷售的必勝文案!》,經濟新潮社出版

作者:安迪・麥斯蘭(Andy Maslen)

譯者:李靈芝

