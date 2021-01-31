《陽台輕改造，小空間變大用途！》：確認陽台凹或凸、封閉或開放，著手設計自己的小天地

文：理想．宅

陽台雖然面積有限，形態上卻不單一平淡。這一塊小天地，如同形色各異的人群，有的個性開放，熱愛與自然接觸；有的卻很內斂，喜歡溫馨的居家氛圍……如同做事情要因人而異一樣，在對陽台進行改造時，也要充分瞭解其特點，才能發掘出小小陽台的超凡魅力。

凹凸有致的陽台形狀

陽台按照形狀劃分，常見的是凸陽台以及凹陽台。雖同屬陽台，但由於形態的不同，在進行改造時，分別有著不可忽視的要點。否則，不僅達不到使用要求，還存在安全性的隱憂。

凸陽台

特點：也稱為懸挑式陽台或外陽台。最為常見的形式是，以向外伸出的懸挑板、懸挑梁板作為地面，再由各式各樣的圍板、圍欄組成一個半室外空間，在視覺上具有空間上的外張力。

優點：空間獨立，佈局靈活；有三面能與室外環境接觸，通風好、光照充足、視野開闊。

缺點：承重能力有限，在布置時應著重考慮其安全性，同時考量與周圍環境的景觀一致。須避免破壞陽台下面的承重牆以及「挑」的部分，以免對建築體結構造成損傷。

適合改造的空間形式：晾曬衣物，或者放置一些小巧、輕便的家具，作為休閒空間。

Photo Credit: 台灣廣廈

Photo Credit: 台灣廣廈 凸陽台最好選擇擺放輕便的家具，同時可以種植較多的花草植物，以營造休閒的觀景空間。

凹陽台

特點：也稱為嵌入式陽台或內陽台。為佔用了住宅內面積的半開放建築空間，會給內部空間帶來擴展性。

優點：更加牢固可靠，安全性大，擋風避雨效果較好。

缺點：沒有轉角、直角，只有一個方向可享受到室外景觀，視野較窄。

適合改造的空間形式：臥室、書房等實用性更強的空間。

Photo Credit: 台灣廣廈

Photo Credit: 台灣廣廈 凹陽台的安全性能更高，較適合改為封閉式的獨立空間。

「開放」還是「內斂」？

除了按照凹凸形狀劃分，陽台還有全封閉式、半封閉式以及開放式的區別。這些形態的陽台同樣各具特色，只要用心設計，就能在此享受美景、快樂生活。

全封閉陽台

特點：使用欄板、玻璃等物將全部圍起來的封閉陽台，窗戶多用塑鋼窗或斷橋鋁窗。依據陽台欄板的高低，陽台的採光面積會隨窗戶面積而變化。很多用戶將陽台封閉後，作為住宅的使用空間，成為居室內部的一部分。

優點：由於全部封閉的效果，不用擔心風吹雨淋的問題，在牆面、地面、頂面材料的選擇上，即使用沒有防水功能的材料，也沒有太大的問題。

缺點：通風性、採光性較差，在做綠化景觀設計時，應儘量克服這些不利於植物生長的因素，例如利用透氣性較好的盆器來種植植物。另外，視覺上相對會有壓抑感，要適當減少牆面的裝飾。

適合改造的空間形式：如同室內一樣擁有溫暖的環境，適合改造成獨立的空間，如書房、臥室、餐廳、洗衣間、儲藏室等。

Photo Credit: 台灣廣廈 全封閉陽台適合被打造成一個完整的功能性空間，擴增居住活動範圍。

半封閉陽台

特點：未全部封閉，是建築物室內向室外的延伸。一般由陽台欄板、欄杆、扶手組成，形成一個半開敞空間。其中陽台護欄部分是磚混結構，上面沒有封腰窗，陽台有頂面能夠遮擋風雨。

優點：由於三面處於封閉狀態，只有一面暴露於室外，所以通風性、採光性較全封閉陽台好，利於植物生長。

缺點：布置時要注意防水與排水的問題，否則會有滲漏的擔憂。

適合改造的空間形式：光線能夠直射室內，適合改造為花園，還可以使用懸掛式盆栽來阻隔陽台和室內空間。

Photo Credit: 台灣廣廈 半封閉陽台的光照相對充足，適合種植大量綠植，形成一個陽台小花園。

開放式陽台

特點：一般指沒有頂面的陽台，懸挑於居室外部，與室外環境直接接觸，外沿部分全部由陽台欄板、欄杆、扶手組成。由於完全暴露在室外環境中，因此視野和景觀都等同於室外。

優點：環境最接近大自然，通風好、採光佳。

缺點：因為完全暴露在室外，夏天無法遮蔽陽光，容易導致環境炎熱；冬天又難以保暖，植物易遭受寒害。

適合改造的空間形式：選擇少量的植物裝飾，主要以休閒家具為布置重點，可放置一組休閒桌椅，成為朋友間小聚的放鬆空間。至於防曬的問題，可以透過遮陽傘來解決。種植植物的話，可架設遮陽網。

Photo Credit: 台灣廣廈 在開放式的露台上擺放躺椅和遮陽傘，形成一處觀賞風景的休閒場所。

雖然開放式陽台能夠使人與大自然有更加親密的接觸，但對於需要增加實用功能的家庭來說，並無法滿足需求。因此，一些居住者會希望把陽台封起來，使這個空間達到更有效率的利用。同時，封裝陽台不僅防盜、防墜物，還能保溫、隔熱、隔音，擋住外面的風雨與吵鬧，營造一個舒適的居家環境，好處多多。

但在封裝陽台之前，有三件事一定要先搞清楚：

1. 別忘了詢問管委會

封裝陽台這件事情，有時並不是自己說了就算。有的社區管委會為了統一社區外觀，是不允許擅自改裝陽台的；而有的管委會雖然不會強硬反對，但會規定使用的建材。因此，在進行陽台封裝作業前，一定要事先與管委會溝通好，並詳讀公寓大樓管理法。

2. 謹慎拆除防護欄

有些陽台帶有防護欄，在封裝時，拆與不拆也會成為很多居住者糾結的問題。在社區管委會允許拆改的前提下，如果原始防護欄為鐵製，且高度不足1.1m，建議拆掉，因其防護功能較弱，且非常容易生鏽。另外，有的防護欄裝在窗戶裡面，有的裝在外面，在外面的可以在封陽台時包進來，和窗戶之間留有一定距離，方便日後曬被子。

3. 改裝驗收很關鍵

陽台封得好不好，不僅和所用的材料有關，工人的安裝技術水準也很重要。因此，在驗收時一定要檢查窗戶是否關閉嚴密、間隙均勻，窗扇與窗框的搭接是否緊密，五金是否能夠靈活使用。此外，還要確定窗扇的安裝位置是否正確、是否牢固端正。

書籍介紹

本文摘錄自《陽台輕改造，小空間變大用途！：300張實境照！選建材X挑家具X做造景，兼具美感與功能的10大類設計提案》，台灣廣廈出版

作者：理想．宅

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Photo Credit: 台灣廣廈

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航