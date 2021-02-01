《另類事實》：「陰謀論」是一種邪教思維的體現，讓搞民粹的政客有機可乘

文：艾莎．威克福斯（Åsa Wikforss）

陰謀論

從心理學和認識論的角度來看，陰謀論在許多方面都令人著迷。從心理學上講，它們是一種邪教思維的體現。你屬於一小群人，這群人發現了真相並揭露了生活的事實。唯有邪教的成員獲得了真相——其他人全被蒙在鼓裡，而且受啟發的人與其他人之間有明顯對比。

陰謀論總是在各種重大事件之後形成，尤其是悲劇，像是一九八六年的瑞典總理帕爾默（Olof Palme）遇刺案和紐約的九一一事件。我們很難接受這些事件並不屬於某個更宏大的計畫——一種能賦予它們意義的敘事。

瑞典總理肯定不是被佩特森（Christer Pettersson）這酗酒的無名騙子槍殺的吧？我們仍不知道實際發生了什麼事，我們可能永遠也查不出真相（案件將在二○二○年夏天結案）。然而，許多人拒絕相信殺人凶手為佩特森的推論，可能是因為帕爾默的死因在這種情況下，會和堂堂瑞典總理在街上被槍殺的悲劇變得不成比例。因此，謀殺案背後存在複雜陰謀（也許是某種國際陰謀，或是和瑞典警方的黑暗勢力有關）感覺起來比較合理。

二○○一年九月十一日教人難以理解的紐約悲劇也引發了很多陰謀論，將悲劇事件化為某個更宏大敘事的一部分。這絕不是幾名學會飛行（但沒學降落）的宗教極端分子，被說服犧牲自己的生命，以滿足賓拉登對美國的仇恨——這一切都是美國政府策劃的（也許是為了入侵伊拉克，搶他們的石油）。舉例來說，二○○六年的一項調查顯示有四二％的美國人認為，政府積極隱藏或選擇不調查能對這場悲劇有不同解釋的證據，譬如為什麼政府沒在客機撞進大樓前，派空軍噴射機將之攔截，阻止悲劇發生？

就認識論而言，陰謀論處理證據的方式相當有趣。它們經常強調一個事件未被適當說明的特定細節。一九六九年登陸月球是一場騙局，就是這類陰謀論的例子之一。這個陰謀論建立在美國國旗飄動的攝影證據之上。月球上可不會刮風！相較於嘗試用一般的思考框架解釋問題現象（其中一名太空人在拍攝照片前一秒剛撞到國旗），這件小事被拿來建構一個全新的理論（照片肯定是在地球上造假拍攝的！）——儘管有大量的其他證據可以反駁。研究人員算出如果登月是騙局一場，將需要四十萬人參與這個陰謀。 任何曾試圖與幾個朋友分享祕密的人都知道，同時讓四十萬人保守登月騙局的祕密，機率有多麼小。

即使陰謀論的出發點是理性——想要說明事件中似乎缺乏解釋的某個部分——一旦替代理論發展成形，它很快就把理性拋在腦後。一個證據充分的簡單理論（美國於一九六九年登陸月球）被一個極其複雜的理論取代，而且為了讓這個理論成立還得接連補充一個個奇怪的假設。在這方面，陰謀論好比有問題的科學理論（例如地球是宇宙的中心）受質疑時可能發生的情況。為了解釋眾行星的運動，過去的人必須提出複雜的假設，即行星沿著圍繞地球的本輪（epicycles，以一個圓周運動為範圍的圓周運動）移動。

陰謀論另一個有趣的特色是它的內在破壞者。藉由指出背後藏有陰謀，我們可以用來反對問題理論的證據就被打發了。陰謀對我們不利的人，就是希望我們相信一切都很正常，因此已經確保有證據能轉移人們的注意力，保護陰謀不被看見。政府想要我們相信登月真有其事，以及九一一事件是基地組織發動的恐攻——這就是表面上有很多證據指向上述情況的原因。因此，許多陰謀論都被設計得經得起證偽。假如你發現了不利於陰謀的重大證據，這個證據可以立即藉由把它說成陰謀本身的結果被破壞掉。這自然有助於養大陰謀。而打發所有暗示九一一事件為恐怖行動的證據顯然是一項大工程。這肯定是天大的陰謀。

網路上的陰謀論泛濫成災。電腦科學、媒體和社會科學教授（暨前職業籃球運動員）凱特．史塔伯德（Kate Starbird）檢視了災難後陰謀論如何形成。她指出，二○一三年波士頓馬拉松恐攻之後，社群媒體流傳起其實這是美軍所為的訊息。某學校發生大規模槍擊事件後，類似故事在社群媒體出現，指稱一切都是為政治目的而策劃的。這類資訊串出現——瘋狂的陰謀論——並在每次重大災難後向外傳播。

史塔伯德決定更深入研究這個趨勢，並用十個月的時間核對散播美國境內大規模槍擊事件之另類報導的推文。結果證實，這些陰謀論都源於諸如infowars.com之類的另類媒體，而且經常是由機器人散布的。陰謀論使用某些暗號（例如假旗〔false flag〕）暗示事件的官方說法是騙人的。史塔伯德引用的一則推文仔細琢磨奧蘭多大規模槍擊事件是否為假旗，最後主張凶手可能與聯邦調查局有關係。

「我們相信我們有很多獨立的資訊來源，但其實它們全都源自有相同政治目的的區區幾個來源。」

史塔伯德發現八十一個傳播陰謀論的相連網站——彷彿精心打造的迴聲室——然後檢視它們之間有什麼共同點。它們無法依據傳統的左右天平加以分類，事實上，它們的共同之處在於全都反對全球化，包括反對知名媒體、移民、科學、政府和歐盟。史塔伯德指出，這些資訊網的構建，正是為了利用我們的認知弱點。假如你從好幾個不同的來源收到相同資訊，這個資訊肯定不會錯吧？這是個合理的反應。

在一般情況下，當許多人提出相同的主張，我們就有理由相信該陳述是正確的。前提是每個資訊來源都各自獨立。如果有二十個人告訴你某家餐廳很棒，你有理由相信這家餐廳很棒——只要這二十個人的資訊來源都不是來自餐廳老闆的死黨安娜。這是網際網路設下的另一個認識論陷阱：我們相信我們有很多獨立的資訊來源，但其實它們全都源自有相同政治目的的區區幾個來源。

難道真正的陰謀論不存在嗎？在某種程度上，這得取決於你對陰謀論的定義。世界上顯然有各式各樣的陰謀，尤其是政治陰謀，從這個意義上來說，真實的陰謀論是存在的。各國政府做過的可怕事情和瘋狂的陰謀論可謂不相上下。舉個例子，中央情報局在一九五○年代執行了一項對人體做痛苦實驗的MKUltra計畫，想知道是否有可能控制他們的思想。當史諾登（Edward Snowden）披露美國情報部門試圖監控全球的線上對話，包括梅克爾（Angela Merkel）在內，仍有很多人指出整個故事充滿陰謀論的味道。

這類陰謀和瘋狂陰謀論假設的陰謀可能只是程度上有所不同。但純陰謀論在證據方面又更上一層樓：陰謀論者把理論建立在少到不能再少的證據之上，而且總是不成比例地重視這些證據勝過任何反證。再加上直接假設所有反證其實都是陰謀的一部分，導致該理論根本不可能接受測試。這其中有個與邪教思維相通之處：任何認為自己抱持異議的人只是說明了他們什麼都不瞭解。

有個頗具歷史背景的常見陰謀論認為，世界由成功欺騙了普通老百姓的祕密權勢菁英（通常是猶太人）所控制。最為人所知的陰謀論是祕密社團「光明會」（Illuminati）控制了西方各國的政府，該組織的目標是推翻基督教社會，並在理性專制的基礎上建立一個新世界秩序。不難看出，這類陰謀論與當代社會對「菁英」的不信任有關。

說來奇怪，川普的支持者常說，他們喜歡川普是因為他非常誠實。他們這話的意思大概是，他「據實以告，不玩文字遊戲」，和菁英不一樣，亦即他說出人們想聽的話——關於移民、犯罪、失業等等。社會上存在一種陰謀論，指控「菁英」（專家、媒體和政治人物）對現實提出了誤導性的描述，並隱瞞了有關重要社會議題的事實。每當談到陰謀論，人是被強大的菁英階層系統性地壓制的想法，大概有某種安慰人心的效果。

誠如前文所述，有一項新調查顯示許多瑞典人不信任媒體，右翼瑞典民主黨的支持者尤甚。這不是巧合。舉例來說，在討論來源批判和媒體時，瑞典民主黨領袖奧克松（Jimmie Åkesson）指出所有媒體都有各自的盤算。他聲稱Avpixlat等另類媒體和知名媒體「在這年頭算盤都打得很凶」，從而埋下新聞製作的陰謀論。

但問題不只如此。瑞典二○一五的年的年度「青年動態調查」（Ungdomsbarometern）顯示，有五四％的成年人（二十五至四十九歲）和四六％的年輕人認為，政治人物鮮少或從未表明決定背後真正的動機。它還顯示有六二％的成年人和六四％的年輕人認為，重要的世界事件是在未告知公眾的情況下發生的，而二八％的成年人和一八％的年輕人則認為政府當局監控所有瑞典公民。

在瑞典民主黨的支持者中，上述數字都更高。例如瑞典民主黨支持者中有七八％的成年人和六六％的年輕人認為，政治人物鮮少或從未表明決定背後真正的動機。瑞典民主黨選民在世界是否受到祕密社團控制的問題上，也居於民意調查的首位：有一七％的成年人相信，相較之下，樣本中的所有成年人只有七％相信。

當奧克松說媒體有自己的盤算，他不只是在說媒體有某種目標（他們當然有想要達成的目標——譬如一家報紙需要財務上收支打平），他的意思是媒體有明確的政治目標，諸如掩蓋移民在瑞典的相關真相。這種陳述和一九八○年代起被媒體研究者研究的另一種認知扭曲（敵意媒體效應〔hostile media effects〕）有交互關係。

在一次訪問中，新聞和政治傳播教授史東貝克（Jesper Strömbäck）將這種扭曲形容為：總是覺得媒體內容有利於敵對方且不利於自己陣營的一種傾向。敵意媒體效應和你對議題投入的程度成正比。不難想見，假如這個傾向存在，只要稍微加油添醋就能讓我們真的相信，媒體有刻意帶入自己的政治盤算，而且刻意避免呈現與之不符的事實。這足以讓民粹主義政治人物挑起民眾對媒體的不信任。

瑞典媒體是否有刻意隱藏關於移民、犯罪統計和其他事情「令人不安的」真相呢？他們是否沒有做到「結果中立」（consequence neutral），亦即他們是否沒有客觀如實地報導而不採用特定角度，也不考慮資訊傳播後可能造成的社會影響？這問題經常被討論，但解決起來沒那麼簡單。有些記者說事實就是如此。 其他記者則不表認同，並且聲稱即使媒體對某些議題的處理有待加強，他們並沒有刻意隱藏任何事情。政治學教授艾塞森（Peter Esaiasson）強調重點不只是媒體的作為，公共輿論的呈現也有影響，他的假設是資訊流太過一面倒。他認為瑞典寬大的難民政策向來是一種菁英計畫，不曾獲得多數民眾的支持。

艾塞森強調目前沒有充分的系統性研究能判斷新聞報導結果中立的程度，而後指出資訊流過於一面倒的假設很容易從經驗證明，也應該被測試。不過，其實我們有一些研究可以參考。瑞典媒體研究中心（Institutet för mediestudier）二○一六年發表了一份相關報告，標題是〈媒體中的移民——你當然不准談論這個？〉（Migrationen i medierna – Men det får en väl inte prata om?） 研究人員和新聞記者都對此議題發表了看法。儘管研究指出媒體對如何處理移民確實有疑問，不過沒有任何證據顯示編輯臺對外來移民抱持正面看法。

瑞典電視臺（SVT）也做了一項研究，分析六個主要瑞典報紙和TT新聞通訊社（TT news agency）自一九九五年起發表的文章。每年約有一千五百至四千篇關於移民的文章發表，主要是談論移民帶來的不同挑戰。這個數量是很多，還是不太多呢？我們該如何回答才好？

我認為我們可以弄清楚以下幾點：考量到我們的認知扭曲，包括敵意媒體效應，公共輿論千萬不可變得一面倒，而且媒體一定要盡其所能地保持「結果中立」，這些極為重要。否則搞民粹的政客就會有機可乘。一旦逮到機會，他們很容易就能種下重大陰謀論的種子，讓民眾相信媒體是為不利於普通老百姓的陰謀效力。川普什麼都不用做，只要指控知名媒體都是人民的敵人就萬事俱備了。媒體研究中心主任楚德信（Lars Truedson）也強調這點：「我們現在的社會氛圍讓強大的政治勢力想與媒體作對，因為他們認為這樣能博得同情。」

因此，民粹主義和陰謀論是有關聯的，川普說媒體是人民的敵人和世界由祕密社團所把持的理論也是有關聯的。但川普的指控也依附在另一種不實資訊上——一種有威權國家特色的不實資訊。

書籍介紹

本文摘錄自《另類事實：關於知識和它的敵人》，春山出版

作者：艾莎．威克福斯（Åsa Wikforss）

譯者：葉品岑

在假新聞 ＆ 另類事實蔓延的後真相時代，哲學家出手的時刻到了！

瑞典最酷哲學家、瑞典學院院士，

從哲學和心理學的觀點指出當代知識所遭遇的威脅，

並為讀者提供防禦反擊所需的思想工具。

售出包括德國、挪威、芬蘭、韓國、丹麥等十國以上版權

2019年自然與文化科普獎（ Natur & Kultur Popular Science Award）、艾福斯克知識獎（The ÅForsk Knowledge Prize）得獎作品

尖銳的衝突意見很容易使人不知所措，想要放棄對理性的信念以及找到真相的機會——這無疑正是後真相鼓吹者所樂見的發展。本書試圖抵消這種挫敗感，灌輸人們勇氣與信心。對抗偏頗和毫無根據，揭穿虛假並撥雲見日，最終找到有憑有據且清晰明確的真相是可能的。可信的來源和運作良好的知識機構確實存在——我們必須共同努力捍衛和支持它們。知識在歷史上曾多次面臨挑戰，不過它向來都是最終勝利的一方。畢竟，誠如哲學家亞里斯多德所言，人類是理性的動物。——艾莎．威克福斯，本書作者

有些事情對我來說是真的，就你看來卻是假的？

真理是否具有客觀性？

知識是「建構」出來的嗎？

另類事實，Alternativa fakta /Alternative Facts，名詞（n）。

意指對於事實的另一種描述，而這通常不是真的。

在後真相時代，公眾輿論愈來愈由極端的情緒而非理性和證據決定，許多既有的客觀知識遭到抵制或被「相對化」，假新聞、另類事實和陰謀論氾濫成災……在資訊充沛的時代，意見不同者卻溝通愈少，這不但侵蝕了現行的民主機制，也讓獨裁與民粹的幽靈有隙可趁。以上這些現象可說是這個時代最嚴峻的考驗，我們都有義務起身抵禦，助時代度過難關。

哲學教授艾莎．威克福斯從哲學和心理學的角度，分析了人類為什麼在某些狀況下會有抗拒真相和知識的傾向。人類知識的獨特之處，在於知識是人類的共同創作，每個人都以自己的方式對這項分工做出貢獻；這讓我們能以其他物種做不到的方式收集知識，深廣度與複雜多元的程度也無可企及。

但另一方面，基於不同的偏好或心理學上的種種機制，這世界上就是有我們不想接受的知識，即便知道是錯的，我們只願意相信我們想相信的，這也是為什麼，人類很容易受到假新聞、謊言和特定意識形態的影響。我們如何增強對虛假和沒有根據的說法的免疫能力？如何更正錯誤？媒體應該扮演什麼角色，學校又可以做些什麼？本書透過新聞與政治方面的具體實例，為身處後真相時代的我們，提供思想上清楚可用的抵禦工具。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九