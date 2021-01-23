從武田信玄到《鬼滅之刃》鬼殺隊，日本「家紋」的文化源由與縮小意識

文：Alfonso Ho

家紋不只是歷史推演所衍伸的需求，更是在日本特有的文化下才會蓬勃發展的產物。從我喜愛的戰國史與漫畫作品中，我看到了一些端倪。今天就從我最喜歡的戰國大名武田信玄的家紋「武田菱」開始介紹吧！

Photo Credit: 武田菱

歷史家族與虛構團隊的交集

讀《武田信玄：甲斐之虎三代興亡記》讓我正式愛上戰國時代以及武田家，自此之後玩遊戲選武田家、讀歷史也先看武田家。武田信玄的歷史塑造我對「武田菱」的印象，看到這個家紋我就能聯想武田家的興衰，與強敵上杉謙信對峙，曾大敗未來的天下人德川家康，到信玄病逝後其子敗亡於天目山，這些都濃縮在家紋中為世人傳頌。

去年《鬼滅之刃》席捲台灣，我也到現場支持《電影版無限列車》兩次，電影、漫畫中的鬼殺隊隊員無不穿著寫著大大「滅」字的隊服，許多重要角色也有各具特色的羽織、刀鍔、飾品。看到「滅」就直覺聯想鬼殺隊的使命，各具特色的紋飾也能傳承前人的意識進而給後輩力量。

等等！武田信玄的家紋武田菱跟鬼滅之刃的隊服有什麼關係呢？兩者有一個很不明顯的共同點，那就是日本的家紋文化。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》

家紋的文化源由與縮小意識

家紋文化貫穿了日本歷史，最早可以回推到平安時代，延續到現代都還處處可見，可以說日本是對紋章非常執著的民族，這非常有趣。那為什麼會有這樣的家紋出現呢？

從《日本的縮小意識》一書來看，日本人很喜歡把事情簡化、縮小，許多物品經由中國、韓國傳到日本之後都會有很明顯的變化，其中書本論證了摺扇這個縮小的商品就是一個獨特的現象。扇子原本是不能摺疊的，在世界各地都是差不多的樣子，唯有傳入日本後被進一步縮小，成為手中能把玩的摺扇。

從物品的縮小到意識上追求簡化，作者列舉了六種縮小意識的型態，「套盒型」、「摺扇型」、「新娘人偶型」、「便當盒型」、「能面型」、「徽章型」。這類是「摺扇型」，是令我最印象深刻的類型，個人覺得也是最具體的展現，可以從物品的演變直接看見日本與其他地方思維的不同。作者大量的從文學、物品、飲食等面向，抽絲剝繭去探究各個日本文化的來由與縮小意識密不可分的關係，非常推薦這本書，從文化比較論的邏輯脈絡認識日本。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而上述日本各種想要把事物縮小的本能，不僅只於形體的縮小，其中「徽章型」的誕生，是源於日本民族本身喜歡將文學視覺化、使用「看見」聲音的聯覺、將俳句繪製成俳畫等承襲已久的意識，將抽象的意象轉換成具體的形象，最終試圖把歷史與集團凝結成視覺形體的獨特思維，造就了家紋文化。

作者分析「家紋」是一個團結、名譽的象徵，打從戰國時代就開始大量被運用，帶有家紋的軍旗除了識別功能外，其重要程度已經是我方家族或團體的精神支柱。上述從文化去看為什麼有家紋的出現，接著我將透過歷史進展的角度看家紋的起源。

家紋的歷史起源與發展地位

家紋的起源我另外參考《戰國家紋軍旗圖鑑》，有幾種說法，第一種是聖德太子以及右大將源賴朝時期興起，用於以圖樣的形式做為代表各家族的徽章；另一種是平安時代至鎌倉時代朝廷為了識別車輛所做的標記的演變。

進一步去看家紋，可以分為公家紋與武家紋，一般都同意公家紋先於武家紋。公家紋的出現是在平安時代，隨著遣唐使制度廢止，貴族開始崇尚欣賞大自然風貌形成日本文化，進而影響接著誕生的家紋文化，多以花、草、樹木、雲霞作為家紋的主軸，然後裝飾在喜愛的物品上，抑或是用於牛車區分家族。

到了平安時代末期接連的動亂，武家崛起，為了在戰場上區分敵我，旗幟除了以顏色區分，開始有單純好辨識的紋章出現，在軍旗上的旗紋出現就是武家家紋的起源。到戰國時期因為「下剋上」的情形發生，軍旗能證明戰功，加上戰爭規模逐漸擴大，辨別的需求大增推進了家紋發展。

無論是貴族、武將用來區分敵我或是家族表徵，又或是車輛辨識所用，家紋的普遍性、影響力是後來連商人、農民都會使用，在江戶時期就達到一萬兩千多種，直至今日隨處可見紋章的裝飾，衣服、建築物、提燈上都有，這樣以「物」的形式去呈現家族與集團性的象徵，是日本一大特色，它不只是一種凝聚，也是一種對外展示。

Photo Credit: 歌川国芳 @ public domain 武田信玄

家紋的意義凝聚與其影響力

回到武田家的武田菱，簡單的菱形組成，確實符合武家的特性，在戰場上可以一目了然，另外還有割菱、花菱，都是類似的結構。武田氏除了這些家紋外並不使用其他的替紋，那是基於簡化方便辨識或是用於不同場合的徽紋，武田家只使用武田菱等，這稱作定紋，相傳這跟因為武田氏是甲斐源氏本家，因此對於自身的家紋感到驕傲、自信與強悍，根本沒想過使用替紋吧！

這與《日本的縮小意識》提到的文化又不謀而合，書中提到十六瓣八重表菊紋，使人聯想到莊崇的天皇卻也同時是軍國主義擴張的象徵，又讓我想起二戰時日本戰艦艦首的菊紋，完全展示日本的野望。而德川家的三葉葵紋，令人想起德川家康開啟三百多年的盛世，也使我想到德川忍到最後終得天下不屈的精神。

家紋帶給人們不只視覺上的辨識，本身已經富含意義，我想這也是日本文化很強的一部份，在先前的文章〈大河劇《真田丸》－看真田家如何在亂世活出自己的價值〉中有提過，無論重視歷史保存也好或是每位武將的故事描述生動也好，透過影視、娛樂、觀光等等，加上每個家族自己的「商標」，讓人能投其所好並陷入歷史迷人之處。

家紋的傳承與大正西化交織

至於《鬼滅之刃》中鬼殺隊的隊服，我想是結合了日本家紋文化中的半纏與大正時期的西式服裝。日本職人穿著半纏作為工作服，背部會有代表著該組織的標示，就像以前的家紋代表家族榮光，現今半纏上的徽紋成為技術代表與組織認同，對於背上的標誌需要負起責任，不能愧對這個紋章以及前人傳承的歷史。如此代代相傳的凝聚力，我想也是日本能擁有眾多百年老店的因素之一吧！

這樣代代傳承是不是跟鬼殺隊很像！加上隊服大大的「滅」字，視覺上就傳遞了前人的執著與信念，從上到下都相信總有一天會擊敗所有的鬼，所以炎柱為了支撐後輩，覺得保護後進者是職責，不惜犧牲生命也要維護，身穿制服的隊員們也是看到鬼各個奮不顧身。穿上隊服就是擔負職責，無論成功與否都必須前進。

Photo Credit: 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》

偶然間串起這兩個看似不相關的領域覺得格外有趣，但這也證明了家紋於日本無所不在，以前比較常在歷史方面注意到家紋，現在有機會我也能看看各個技藝的職人是用什麼來代表榮譽，甚至歷史悠久的旅館、餐廳等等是不是也有乘載歷史的家紋，這樣未來去日本旅遊又可以有更多樂趣了！

這次透過《日本人的縮小意識》作者對於日本文化的細微觀察，我也彷彿跟著從頭審視了一番日本文化的塑形過程，再藉由縮小文化看到古今皆然的家紋對於日本的影響力，讓我對不同的家紋歷史淵源更有興趣了！然而日本到底為什麼會有「縮小」的本能？日本沒有想要「擴大」嗎？接下來我會再把重點放在縮小意識造就的文化上，並加上其他觀點來看日本民族「縮小意識」的由來。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航